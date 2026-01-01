Distribuisci DeepWiki Open con installazione in un click.
Generatore wiki AI open-source che trasforma qualsiasi repository GitHub, GitLab o Bitbucket in un sito di documentazione interattivo.
Scegli un piano VPS per DeepWiki Open
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con DeepWiki Open
DeepWiki Open Ã¨ un'implementazione auto-ospitabile del concetto originale di DeepWiki che trasforma automaticamente i repository di codice pubblici o privati in wiki splendidamente organizzate e navigabili. Analizza la tua codebase, genera spiegazioni complete di architettura e moduli e rende diagrammi interattivi che mostrano come i componenti si connettono â€” risparmiando ai team ore di lavoro manuale di documentazione.
L'auto-hosting di DeepWiki Open mantiene il codice sorgente proprietario, gli embedding e la documentazione generata sull'infrastruttura che controlli. Porti le tue chiavi del provider LLM per Google Gemini, OpenAI o OpenRouter, cosÃ¬ paghi solo per l'inferenza che utilizzi ed eviti di inviare repository privati tramite un SaaS di terze parti.
FunzionalitÃ principali di DeepWiki Open
Generazione wiki automatica
Puntalo a qualsiasi repository GitHub, GitLab o Bitbucket e ottieni una wiki strutturata e multipagina senza scrivere una singola riga di documentazione a mano.
Diagrammi di architettura visivi
I diagrammi Mermaid vengono generati insieme alla prosa per visualizzare il flusso di dati, le relazioni tra i moduli e i percorsi di chiamata, in modo che i lettori possano comprendere piÃ¹ velocemente la codebase.
Porta il tuo LLM
Connetti modelli Google Gemini, OpenAI, OpenRouter o Ollama locali cosÃ¬ controlli sia la qualitÃ del modello che il costo per token.
Supporto repository privati
Autenticarsi con token di accesso personali per analizzare repository privati sull'infrastruttura di tua proprietÃ , mantenendo il codice proprietario fuori dai servizi di terze parti.
FunzionalitÃ Ask integrata
Interroga il repository indicizzato in linguaggio naturale con generazione aumentata tramite recupero che basa le risposte su codice sorgente reale, non su ipotesi allucinate.
Controllo accessi opzionale
Abilita un requisito di codice di autorizzazione per limitare l'accesso al generatore wiki quando in esecuzione su un dominio pubblicamente raggiungibile.
PerchÃ© eseguire DeepWiki Open su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .