Installa Element con un click.
Client di messaggistica sicuro basato su Matrix con crittografia end-to-end per team e community che possiedono i propri dati.
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Cosa puoi costruire con Element
Element Ã¨ una piattaforma di messaggistica e collaborazione open source basata sul protocollo Matrix. Fornisce messaggistica crittografata end-to-end, chiamate vocali e video e condivisione di file per impostazione predefinita, con la possibilitÃ di connettersi a qualsiasi homeserver Matrix â€” incluse istanze Synapse self-hosted o server pubblici come matrix.org.
Il self-hosting di Element sul tuo VPS mantiene la tua infrastruttura di messaggistica sotto il tuo controllo. Puoi configurare le impostazioni di federazione, applicare politiche di sicurezza, integrarti con il tuo homeserver Matrix e assicurarti che le comunicazioni aziendali sensibili non passino mai attraverso infrastrutture cloud di terze parti.
FunzionalitÃ principali di Element
Crittografia end-to-end
Tutti i messaggi sono crittografati per impostazione predefinita utilizzando il protocollo Matrix Olm/Megolm, garantendo che solo i partecipanti previsti possano leggere le conversazioni.
Rete Matrix Aperta
Connettiti a qualsiasi homeserver Matrix e comunica tra diversi client compatibili con Matrix, consentendo la federazione senza blocco della piattaforma.
Sincronizzazione multipiattaforma
La cronologia dei messaggi sincronizzata su web, desktop, iOS e Android garantisce che le conversazioni siano accessibili su ogni dispositivo in tempo reale.
Chiamate vocali e video
Le chiamate vocali e video crittografate integrate con condivisione dello schermo supportano la collaborazione in tempo reale senza lasciare l'interfaccia di messaggistica.
Integrazioni a ponte
I ponti collegano Element a Slack, IRC, Telegram e altre piattaforme di messaggistica, consolidando le comunicazioni in un'unica interfaccia.
PerchÃ© eseguire Element su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .