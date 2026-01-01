Distribuisci FMD con installazione in un click.
Server Trova il mio dispositivo auto-ospitato e rispettoso della privacy per localizzare, far squillare e cancellare da remoto i tuoi telefoni e tablet Android.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con FMD (Find My Device)
FMD (Trova il mio dispositivo) Ã¨ un'alternativa open source e auto-ospitata a Trova il mio dispositivo di Google. Funziona insieme all'app Android FMD: i tuoi telefoni segnalano la loro posizione crittografata al tuo server, che raggiungi tramite un'interfaccia web pulita per localizzare un dispositivo smarrito o rubato, farlo squillare, scattare una foto, bloccare lo schermo o attivare una cancellazione remota. Ogni comando viene instradato attraverso il tuo server, quindi nessuna terza parte vede mai dove si trovano i tuoi dispositivi.
PoichÃ© lo ospiti tu stesso sul tuo VPS, la cronologia della tua posizione e i dati del dispositivo non lasciano mai l'infrastruttura che controlli â€” non Ã¨ richiesto un account Google e non c'Ã¨ alcun lock-in del fornitore. La crittografia end-to-end mantiene i dati illeggibili anche per il server, offrendoti la rassicurazione di un servizio commerciale di tracciamento dei dispositivi senza sacrificare la privacy.
FunzionalitÃ principali di FMD (Find My Device)
Localizza dispositivi persi
Individua l'ultima posizione GPS segnalata di qualsiasi telefono o tablet registrato direttamente dall'interfaccia web, anche quando il dispositivo Ã¨ fuori portata.
Comandi remoti
Fai squillare a volume alto, scatta una foto, blocca lo schermo o cancella i dati da remoto per proteggere un dispositivo smarrito o rubato.
Crittografia end-to-end
I dati di localizzazione vengono crittografati sul dispositivo prima che raggiungano il server, quindi nessuno, nemmeno l'host, puÃ² leggere dove ti trovi.
App companion per Android
Si abbina all'app Android open-source FMD per segnalare la posizione e ricevere comandi senza dipendere dai Google Play Services.
Nessun account Google
Sostituisci Google Find My Device con un servizio che controlli completamente, senza la necessitÃ di un account cloud o di vincoli del fornitore.
PerchÃ© eseguire FMD (Find My Device) su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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