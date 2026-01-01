Distribuisci RustFS con installazione in un click.
Storage di oggetti distribuito compatibile con S3, realizzato in Rust per carichi di lavoro AI, data lake e applicazioni cloud-native.
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Cosa puoi costruire con RustFS
RustFS Ã¨ un sistema di archiviazione di oggetti distribuito e ad alte prestazioni, interamente costruito in Rust. Offre piena compatibilitÃ con l'API Amazon S3, combinata con le garanzie di sicurezza della memoria di Rust e prestazioni pure che superano le soluzioni tradizionali. Progettato per data lake, pipeline AI/ML e carichi di lavoro di big data, RustFS utilizza la codifica a cancellazione per proteggere dalla perdita di dati e il rilevamento del bitrot per garantire l'integritÃ dei dati a lungo termine.
L'auto-hosting di RustFS sul tuo VPS mette la tua infrastruttura di archiviazione di oggetti completamente sotto il tuo controllo â€” nessuna tariffa per GB, nessun costo di uscita e nessun blocco del fornitore. La console web integrata ti consente di gestire i bucket, configurare le politiche di accesso e monitorare l'utilizzo dello storage senza richiedere strumenti aggiuntivi.
FunzionalitÃ principali di RustFS
S3 API compatibile
Funziona con qualsiasi client, SDK o strumento compatibile con S3 â€” per migrare i flussi di lavoro esistenti senza modifiche al codice.
Codifica a cancellazione
Distribuisce i dati su piÃ¹ volumi con ridondanza in modo che l'archiviazione rimanga intatta anche quando i singoli drive si guastano.
Console di Gestione Web
Interfaccia basata su browser per la creazione di bucket, la gestione delle chiavi di accesso, l'impostazione delle policy del ciclo di vita e il monitoraggio dell'utilizzo dello storage.
Prestazioni elevate
Realizzato in Rust per la sicurezza della memoria e la velocitÃ â€” i benchmark mostrano un throughput fino a 2,3 volte superiore rispetto alle alternative per carichi di lavoro con oggetti di piccole dimensioni.
Notifiche Evento
Attivare webhook sugli eventi del bucket come la creazione e l'eliminazione di oggetti per integrare con pipeline di elaborazione a valle.
Integrazione dell'identitÃ
Supporta OIDC/OpenID Connect e OpenStack Keystone per il single sign-on aziendale e le implementazioni multi-tenant.
PerchÃ© eseguire RustFS su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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