Distribuisci Thumbor con installazione in un click.
Server di immagini intelligente open-source che ritaglia, ridimensiona e filtra le immagini su richiesta tramite semplici richieste basate su URL.
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Cosa puoi costruire con Thumbor
Thumbor Ã¨ un server di elaborazione intelligente delle immagini basato su Python che gestisce il ridimensionamento, il ritaglio e il filtraggio tramite parametri URL â€” non sono necessarie modifiche al codice dell'applicazione per l'integrazione. CiÃ² che distingue Thumbor dai ridimensionatori di immagini generici Ã¨ il suo ritaglio intelligente basato su AI: rileva automaticamente volti e caratteristiche importanti in un'immagine prima del ritaglio, assicurando che il soggetto non venga mai tagliato accidentalmente.
Utilizzato in produzione da Wikipedia, Globo.com, Forbes e Vox Media per servire miliardi di immagini, Thumbor Ã¨ collaudato su larga scala. Non richiede dipendenze esterne per il funzionamento di base. L'auto-hosting sostituisce le tariffe SaaS per trasformazione con un costo VPS fisso e mantiene la tua pipeline multimediale interamente all'interno della tua infrastruttura.
FunzionalitÃ principali di Thumbor
Rilevamento smart dei volti
Il rilevamento integrato di volti e caratteristiche assicura che la parte piÃ¹ importante di un'immagine rimanga centrata quando si ritaglia per diversi rapporti di aspetto.
Elaborazione basata su URL
Ridimensiona, ritaglia, filtra e converti le immagini creando un URL â€” nessun SDK richiesto, funziona con qualsiasi linguaggio o framework.
Formato selezione automatica
Servi automaticamente WebP ai browser che lo supportano, con fallback JPEG o PNG, riducendo la larghezza di banda senza lavoro aggiuntivo.
Sistema di filtri estensibile
Applica luminositÃ , contrasto, filigrane, angoli arrotondati e sfocatura tramite parametri URL o plugin di filtro Python personalizzati.
Cache dei risultati
I risultati elaborati vengono memorizzati nella cache per evitare di rielaborare richieste identiche, riducendo significativamente il carico della CPU in presenza di volumi di traffico elevati.
PerchÃ© eseguire Thumbor su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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