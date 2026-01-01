Distribuisci Linkwarden con installazione in un click.
Gestore di segnalibri collaborativo che archivia istantanee complete di pagine web, così i link salvati non vanno mai persi.
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Cosa puoi costruire con Linkwarden
Linkwarden è un gestore di segnalibri self-hosted che risolve il problema dei link non funzionanti archiviando automaticamente istantanee complete delle pagine — incluse immagini e formattazione — nel momento in cui salvi un link. I tuoi segnalibri rimangono leggibili anni dopo indipendentemente da ciò che accade all'URL originale. Collezioni, tag, evidenziazioni e annotazioni ti permettono di costruire basi di conoscenza strutturate piuttosto che semplici elenchi di link.
L'auto-hosting di Linkwarden ti offre archiviazione illimitata limitata solo dallo spazio di archiviazione del tuo VPS, completa privacy sulle tue abitudini di navigazione e nessun rischio di perdere anni di segnalibri curati a causa di un servizio cloud che chiude o cambia il suo modello di prezzo.
Funzionalità principali di Linkwarden
Archiviazione a pagina intera
Cattura automaticamente istantanee complete della pagina con immagini, in modo che i contenuti salvati nei preferiti siano conservati anche quando i siti originali vanno offline.
Collezioni e Tag
Organizza i segnalibri in raccolte nominate con tag personalizzati e annotazioni per basi di conoscenza strutturate e ricercabili.
Collaborazione multiutente
Condividi le collezioni con i membri del team e controlla l'accesso con autorizzazioni per utente per la ricerca del team e la condivisione della conoscenza.
Ricerca full-text
Cerca tra i contenuti di pagine archiviate, titoli, descrizioni e annotazioni per trovare istantaneamente qualsiasi cosa nella tua collezione.
Estensioni del browser
Salva le pagine direttamente da Chrome o Firefox con un clic, con l'estensione che cattura i contenuti prima che scompaiano.
Perché eseguire Linkwarden su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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