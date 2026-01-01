Paperless-ngx Ã¨ un sistema di gestione documentale mantenuto dalla comunitÃ che trasforma la documentazione cartacea in un archivio digitale ricercabile e organizzato. Elabora automaticamente tramite OCR immagini scansionate e PDF, classifica i documenti e applica tag, cosÃ¬ ogni fattura, contratto e ricevuta diventa immediatamente rintracciabile per contenuto. Gotenberg e Apache Tika gestiscono documenti Office e formati complessi che le pipeline OCR standard non rilevano.

L'auto-hosting di Paperless-ngx sul tuo VPS mantiene registri finanziari sensibili, contratti e documenti personali sulla tua infrastruttura â€” mai su un cloud di terze parti. Le risorse VPS dedicate garantiscono un'elaborazione OCR rapida anche per grandi lotti di documenti, mentre i volumi persistenti proteggono l'intero archivio e database attraverso aggiornamenti e riavvii.