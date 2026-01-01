Distribuisci Paperless-ngx con installazione in un clic.
Sistema di gestione documentale open-source che scansiona, indicizza tramite OCR e archivia i tuoi documenti in una libreria digitale completamente ricercabile.
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Cosa puoi costruire con Paperless-ngx
Paperless-ngx Ã¨ un sistema di gestione documentale mantenuto dalla comunitÃ che trasforma la documentazione cartacea in un archivio digitale ricercabile e organizzato. Elabora automaticamente tramite OCR immagini scansionate e PDF, classifica i documenti e applica tag, cosÃ¬ ogni fattura, contratto e ricevuta diventa immediatamente rintracciabile per contenuto. Gotenberg e Apache Tika gestiscono documenti Office e formati complessi che le pipeline OCR standard non rilevano.
L'auto-hosting di Paperless-ngx sul tuo VPS mantiene registri finanziari sensibili, contratti e documenti personali sulla tua infrastruttura â€” mai su un cloud di terze parti. Le risorse VPS dedicate garantiscono un'elaborazione OCR rapida anche per grandi lotti di documenti, mentre i volumi persistenti proteggono l'intero archivio e database attraverso aggiornamenti e riavvii.
FunzionalitÃ principali di Paperless-ngx
Indicizzazione OCR Automatica
Ogni documento caricato viene automaticamente scansionato con OCR, in modo che il suo testo completo sia indicizzato e ricercabile entro pochi secondi dal caricamento, indipendentemente dal fatto che sia arrivato come PDF o immagine scansionata.
Classificazione intelligente
Paperless-ngx impara dai tuoi schemi organizzativi e applica automaticamente tag, corrispondenti e tipi di documento basandosi sul contenuto, riducendo l'ordinamento manuale quasi a zero.
Ricerca full-text
Cerca in tutto il contenuto di ogni documento nel tuo archivio con filtri avanzati per data, tag, corrispondente e tipo di documento per un recupero preciso.
Accesso Multiutente
I controlli granulari delle autorizzazioni consentono a piÃ¹ utenti di condividere lo stesso archivio con accesso basato sui ruoli, rendendolo adatto sia a piccoli team che a nuclei familiari.
Supporto documenti Office
L'integrazione di Gotenberg e Apache Tika gestisce i formati Word, Excel e altri formati Office, insieme a PDF e immagini, offrendoti un unico archivio per tutti i tipi di documento.
PerchÃ© eseguire Paperless-ngx su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .