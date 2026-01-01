Distribuisci FitTrackee con installazione in 1 click.
Tracker di attività all'aperto self-hosted per caricamenti GPX, mappe di percorso e statistiche di allenamento per corsa, ciclismo ed escursionismo.
Scegli un piano VPS per FitTrackee
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con FitTrackee
FitTrackee è un tracker di attività all'aperto self-hosted, creato per corridori, ciclisti, escursionisti e chiunque registri tracce GPX su un orologio sportivo, telefono o dispositivo GPS. Carica i file delle attività, visualizza i percorsi su mappe interattive e rivedi le statistiche di distanza, altitudine, velocità e durata — tutto su un'infrastruttura di tua proprietà, senza che alcuna piattaforma di fitness di terze parti raccolga i tuoi dati di movimento.
L'esecuzione di FitTrackee su un VPS mantiene la tua cronologia di allenamento, le tracce di posizione e i record personali privati e portatili. Il supporto multi-utente, un'API REST documentata, dati meteorologici opzionali per allenamento e la federazione basata su ActivityPub lo rendono un'alternativa pratica a Strava o Garmin Connect per individui, piccoli club e atleti attenti alla privacy.
Funzionalità principali di FitTrackee
Caricamento file GPX
Importa tracce GPX da orologi sportivi, telefoni e dispositivi GPS per creare un archivio privato di ogni attività all'aperto.
Mappe interattive dei percorsi
Visualizza ogni allenamento su mappe basate su OpenStreetMap con riproduzione completa del percorso, zoom e visualizzazioni dettagliate per segmento.
Statistiche attività
Monitora la distanza, la durata, il dislivello, la velocità media e il passo in tutti gli allenamenti registrati e i periodi di tempo.
Supporto multisport
Registra corsa, ciclismo, escursionismo, sci e altri sport all'aperto in un'unica cronologia con riepiloghi per sport.
REST API e federazione
Un'API REST documentata e la federazione ActivityPub opzionale ti permettono di creare script per le integrazioni e condividere attività attraverso il fediverso.
Controlli della privacy multi-utente
Ospita account per familiari, amici o membri del club con impostazioni di visibilità per attività e registrazione gestita dall'amministratore.
Perché eseguire FitTrackee su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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