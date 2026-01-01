FitTrackee è un tracker di attività all'aperto self-hosted, creato per corridori, ciclisti, escursionisti e chiunque registri tracce GPX su un orologio sportivo, telefono o dispositivo GPS. Carica i file delle attività, visualizza i percorsi su mappe interattive e rivedi le statistiche di distanza, altitudine, velocità e durata — tutto su un'infrastruttura di tua proprietà, senza che alcuna piattaforma di fitness di terze parti raccolga i tuoi dati di movimento.

L'esecuzione di FitTrackee su un VPS mantiene la tua cronologia di allenamento, le tracce di posizione e i record personali privati e portatili. Il supporto multi-utente, un'API REST documentata, dati meteorologici opzionali per allenamento e la federazione basata su ActivityPub lo rendono un'alternativa pratica a Strava o Garmin Connect per individui, piccoli club e atleti attenti alla privacy.