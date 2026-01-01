Distribuisci Steel Browser con un click.
API browser open-source che offre agli agenti AI il pieno controllo di un'istanza Chrome reale per l'automazione web e l'estrazione di dati.
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Cosa puoi costruire con Steel Browser
Steel Browser Ã¨ una sandbox browser open-source costruita per agenti AI e flussi di lavoro di automazione. Incapsula un'istanza Chrome gestita dietro un'API REST e WebSocket, esponendo il protocollo completo Chrome DevTools in modo che gli agenti possano navigare tra le pagine, compilare moduli, acquisire screenshot ed estrarre dati strutturati senza dover gestire il boilerplate di Puppeteer o Selenium.
L'auto-hosting di Steel mantiene ogni sessione di navigazione, archivio di cookie e payload estratto sulla tua infrastruttura anzichÃ© su un cloud browser di terze parti. Eviti i prezzi per sessione, mantieni il controllo su proxy e impostazioni anti-rilevamento e puoi connettere qualsiasi framework di agenti AI â€” LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK o codice personalizzato â€” allo stesso backend.
FunzionalitÃ principali di Steel Browser
Gestione sessione
Crea, sospendi, riprendi e distruggi sessioni browser isolate tramite una singola API REST, con cookie e archiviazione locale preservati tra le chiamate.
Accesso CDP completo
Connettiti direttamente al Chrome DevTools Protocol tramite WebSocket per un controllo granulare con Puppeteer, Playwright o qualsiasi client compatibile con CDP.
Pagina in Markdown e PDF
Gli endpoint integrati convertono qualsiasi pagina renderizzata in Markdown pulito, PDF o screenshot, pronti per essere inseriti nelle finestre di contesto LLM o nelle pipeline di documenti.
Debugger di sessione live
La dashboard visiva trasmette ogni sessione in tempo reale cosÃ¬ puoi vedere cosa vede un agente, rivedere le azioni e diagnosticare i guasti senza rieseguire i processi.
SDK agnostici al framework
Gli SDK Python e Node ufficiali si integrano con LangChain, CrewAI, OpenAI Agents e stack personalizzati â€” passa dai fornitori di browser cloud senza riscrivere la logica dell'agente.
PerchÃ© eseguire Steel Browser su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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