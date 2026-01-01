Installa Horilla con un click.
Piattaforma HR e CRM open-source gratuita che copre dipendenti, buste paga, reclutamento e presenze.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Horilla
Horilla Ã¨ una piattaforma CRM e di gestione delle risorse umane completamente open-source, costruita su Django e PostgreSQL. Unifica l'intero ciclo di vita dei dipendenti â€” reclutamento, onboarding, presenze, ferie, buste paga, prestazioni, helpdesk e offboarding â€” insieme a un CRM integrato per le pipeline di vendita e i registri dei clienti, sostituendo diversi strumenti SaaS con un'unica soluzione self-hosted.
L'auto-hosting di Horilla sul tuo VPS mantiene i dati sensibili dei dipendenti, gli stipendi e i registri dei clienti sotto il tuo controllo diretto, senza costi per utente. Mantieni l'accesso completo al database per report personalizzati e integrazioni, oltre alla libertÃ di estendere i moduli senza dover attendere le roadmap dei fornitori.
FunzionalitÃ principali di Horilla
Reclutamento e inserimento
Monitora le posizioni aperte, le pipeline di candidati, le fasi dei colloqui e le attivitÃ di onboarding senza un ATS o uno strumento di onboarding separato.
Presenze e assenze
Gestisci la programmazione dei turni, le presenze biometriche, i diritti di congedo e i flussi di lavoro di approvazione per l'intera forza lavoro.
Paghe integrate
Configura i contratti, le indennitÃ , le deduzioni e le regole fiscali, quindi esegui i cicli di buste paga con la generazione delle buste paga direttamente all'interno di Horilla.
Prestazioni e obiettivi
Definisci KPI e OKR, esegui cicli di feedback a 360 gradi e collega gli obiettivi individuali a quelli organizzativi.
CRM Integrata
Gestisci lead, opportunitÃ , account clienti e pipeline di vendita insieme ai dati HR in un unico database unificato.
REST API Modulare
Ogni modulo viene fornito con un'API REST documentata per integrare Horilla con i fornitori di servizi paghe, i sistemi di identitÃ e gli strumenti di BI.
PerchÃ© eseguire Horilla su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .