Readeck è un gestore di segnalibri leggero e open-source e un'applicazione read-it-later che cattura il testo leggibile, le immagini e gli articoli da qualsiasi URL nel momento in cui lo salvi. Ogni segnalibro è archiviato come un singolo archivio ZIP immutabile, così i tuoi articoli salvati rimangono disponibili anche quando la pagina originale cambia o scompare dal web.

L'auto-hosting di Readeck sul tuo VPS mantiene la tua lista di lettura, i punti salienti e le etichette completamente sotto il tuo controllo, senza tracciamento di terze parti, senza costi per account e senza il rischio che un servizio a pagamento venga interrotto. Un singolo binario Go supportato da SQLite significa un utilizzo molto basso delle risorse e un'esperienza fluida anche su piani VPS di piccole dimensioni.