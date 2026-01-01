Distribuisci Readeck con installazione a un click.
Gestore di segnalibri e di contenuti da leggere più tardi auto-ospitato che salva per sempre il contenuto leggibile di qualsiasi pagina web.
Scegli un piano VPS per Readeck
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Readeck
Readeck è un gestore di segnalibri leggero e open-source e un'applicazione read-it-later che cattura il testo leggibile, le immagini e gli articoli da qualsiasi URL nel momento in cui lo salvi. Ogni segnalibro è archiviato come un singolo archivio ZIP immutabile, così i tuoi articoli salvati rimangono disponibili anche quando la pagina originale cambia o scompare dal web.
L'auto-hosting di Readeck sul tuo VPS mantiene la tua lista di lettura, i punti salienti e le etichette completamente sotto il tuo controllo, senza tracciamento di terze parti, senza costi per account e senza il rischio che un servizio a pagamento venga interrotto. Un singolo binario Go supportato da SQLite significa un utilizzo molto basso delle risorse e un'esperienza fluida anche su piani VPS di piccole dimensioni.
Funzionalità principali di Readeck
Archiviazione a lungo termine
Ogni segnalibro è archiviato come un archivio ZIP immutabile, così gli articoli salvati rimangono leggibili anche quando la pagina originale non esiste più.
Esportazione EPUB e OPDS
Esporta qualsiasi articolo o collezione in formato EPUB e accedi alla tua libreria direttamente da e-reader che supportano i cataloghi OPDS.
Punti salienti ed etichette
Contrassegna i passaggi importanti e organizza i segnalibri con etichette, preferiti e archivi per trovarli rapidamente in seguito.
Collezioni Intelligenti
Salva le query di ricerca come raccolte per raggruppare automaticamente i segnalibri per etichetta, sito o qualsiasi altro filtro che definisci.
Ricerca a testo completo
Cerca tra i titoli degli articoli, i contenuti e le etichette per localizzare istantaneamente qualsiasi passaggio dalla tua libreria salvata.
Browser Estensioni
Salva le pagine con un clic usando le estensioni ufficiali di Firefox e Chrome, senza bisogno di copia-incolla.
Perché eseguire Readeck su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
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Gestore Docker integrato
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.