Apache Hop (Hop Orchestration Platform) è un progetto open-source di integrazione e orchestrazione dei dati incubato e promosso presso la Apache Software Foundation come il moderno successore di Pentaho Data Integration (Kettle). Permette agli ingegneri dei dati di progettare visivamente pipeline e flussi di lavoro che spostano e trasformano i dati tra file, database, code di messaggi, data warehouse cloud e API SaaS senza scrivere codice personalizzato.

Questo template distribuisce Hop Web, la versione basata su browser della GUI di Hop in esecuzione su Apache Tomcat. L'auto-hosting di Hop sul tuo VPS mantiene ogni stringa di connessione, credenziale e set di dati intermedio su un'infrastruttura che controlli, senza costi per utente, per pipeline o per volume di righe, comuni alle piattaforme ETL commerciali.