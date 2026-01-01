Distribuisci Apache Hop con un click.
Piattaforma di orchestrazione visiva dei dati open-source per la progettazione di pipeline e workflow che funzionano ovunque.
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Cosa puoi costruire con Apache Hop
Apache Hop (Hop Orchestration Platform) è un progetto open-source di integrazione e orchestrazione dei dati incubato e promosso presso la Apache Software Foundation come il moderno successore di Pentaho Data Integration (Kettle). Permette agli ingegneri dei dati di progettare visivamente pipeline e flussi di lavoro che spostano e trasformano i dati tra file, database, code di messaggi, data warehouse cloud e API SaaS senza scrivere codice personalizzato.
Questo template distribuisce Hop Web, la versione basata su browser della GUI di Hop in esecuzione su Apache Tomcat. L'auto-hosting di Hop sul tuo VPS mantiene ogni stringa di connessione, credenziale e set di dati intermedio su un'infrastruttura che controlli, senza costi per utente, per pipeline o per volume di righe, comuni alle piattaforme ETL commerciali.
Funzionalità principali di Apache Hop
Designer di pipeline visuale
Editor drag and drop con oltre 200 trasformazioni e azioni che coprono file, database, API, code di messaggi e controlli di qualità dei dati — non è richiesto Java o Python per costruire pipeline di produzione.
GUI basata su browser
La stessa esperienza GUI di Hop del client desktop, fornita tramite Tomcat in modo che i team possano progettare pipeline da qualsiasi browser senza installazioni Java locali.
Esecuzione agnostica del motore
Progetta una volta ed esegui pipeline sul motore nativo Hop, Apache Spark, Apache Flink o Google Cloud Dataflow attraverso l'astrazione del runner Apache Beam.
Flussi di lavoro guidati dai metadati
Riutilizza le connessioni, le configurazioni di esecuzione, i modelli di pipeline e i test unitari come oggetti di metadati di prima classe sottoposti a controllo di versione in Git insieme alle definizioni della pipeline.
Tracciabilità dei dati integrata
Ogni trasformazione registra input, output e mappature di campo in modo che gli analisti possano tracciare una colonna fino ai suoi file o tabelle di origine attraverso complessi flussi di lavoro a più passaggi.
Perché eseguire Apache Hop su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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