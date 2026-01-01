Distribuisci Tolgee con installazione in un click.
Piattaforma di localizzazione open source con modifica in contesto e integrazioni SDK per tradurre app in piÃ¹ lingue.
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Cosa puoi costruire con Tolgee
Tolgee Ã¨ una piattaforma open-source di localizzazione e gestione delle traduzioni che consente ai team di sviluppo di gestire tutte le chiavi di traduzione delle loro app in un unico posto. La sua caratteristica distintiva Ã¨ l'editing in-context â€” i traduttori possono modificare le stringhe direttamente all'interno dell'applicazione in esecuzione senza toccare i file di codice.
L'auto-hosting di Tolgee su un VPS mantiene tutti i dati di traduzione sotto il tuo controllo ed elimina le commissioni per stringa o per posto comuni nelle alternative SaaS. Gli SDK per React, Angular, Vue e altri framework si integrano direttamente con la piattaforma, e un'API REST supporta l'automazione della pipeline CI/CD.
FunzionalitÃ principali di Tolgee
Modifica in linea
I traduttori possono modificare le stringhe direttamente nella tua interfaccia applicativa live, eliminando la necessitÃ di cercare tra i file chiave.
Gestione multi lingua
Gestisci tutte le chiavi di traduzione e i loro valori in ogni lingua di destinazione da un'unica dashboard organizzata.
Framework SDK
SDK ufficiali per React, Angular, Vue e Svelte integrano Tolgee direttamente nel processo di compilazione della tua applicazione.
Traduzione automatica
Pre-compila automaticamente le traduzioni utilizzando Google Translate, DeepL o AWS Translate per velocizzare i flussi di lavoro di localizzazione.
REST API & CLI
Automatizza l'importazione e l'esportazione delle traduzioni nelle pipeline CI/CD utilizzando l'API REST o lo strumento a riga di comando.
PerchÃ© eseguire Tolgee su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .