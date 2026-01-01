Distribuisci Chatpad AI con installazione in un click.
Interfaccia ChatGPT incentrata sulla privacy che memorizza tutte le conversazioni localmente senza tracciamento o raccolta di dati.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Chatpad AI
Chatpad AI è un'interfaccia web pulita e open-source per i modelli GPT di OpenAI che mantiene ogni conversazione e chiave API memorizzata nella memoria locale del browser anziché su server esterni. Non c'è tracciamento, né cookie, né logging lato server — i tuoi prompt e le tue risposte vanno direttamente dal tuo browser all'API di OpenAI e in nessun altro luogo.
L'auto-hosting di Chatpad AI offre ai team un'interfaccia ChatGPT condivisa e sempre disponibile sull'infrastruttura aziendale, centralizzando la fatturazione dell'utilizzo dell'API e fornendo un accesso affidabile indipendente dalla disponibilità del servizio consumer di OpenAI o dalle modifiche alle politiche.
Funzionalità principali di Chatpad AI
Archiviazione Dati Locale
Tutte le conversazioni e le chiavi API risiedono nella memoria locale del tuo browser, quindi nessun servizio di terze parti vede mai i tuoi prompt o le tue risposte.
Nessun Account Richiesto
Aggiungi la tua chiave API OpenAI nelle impostazioni e inizia a chattare immediatamente — nessuna registrazione, nessun abbonamento, nessun avviso di utilizzo che interrompa il tuo flusso di lavoro.
Esportazione conversazione
Esporta e importa conversazioni come file così puoi eseguire il backup di chat importanti o continuarle dopo aver cambiato dispositivo.
Interfaccia pulita e focalizzata
Un design senza distrazioni rimuove gli upsell premium e i blocchi delle funzionalità, mantenendo l'attenzione interamente sulla conversazione.
Supporto multi-modello
Passa tra GPT-4, GPT-4 Turbo, GPT-3.5 Turbo e altri modelli OpenAI dalla stessa interfaccia senza cambiare strumenti.
Perché eseguire Chatpad AI su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.