Distribuisci Morphic con un click.
Motore di ricerca AI open-source che fornisce risposte generative e citate invece di elenchi di link.
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Cosa puoi costruire con Morphic
Morphic Ã¨ un motore di ricerca open-source basato sull'intelligenza artificiale che combina modelli linguistici di grandi dimensioni con la ricerca web in tempo reale per produrre risposte strutturate e citate dalle fonti. Invece di un elenco di link classificati, Morphic legge e sintetizza i contenuti web in modo che gli utenti ottengano una risposta diretta con riferimenti che possono verificare. Supporta OpenAI, Anthropic, Google Gemini e i modelli locali di Ollama, permettendo di scegliere il backend AI piÃ¹ adatto alle tue esigenze.
L'auto-hosting di Morphic mantiene ogni query di ricerca e la cronologia delle conversazioni sul tuo server. Questa implementazione include SearXNG come backend di ricerca, quindi non Ã¨ richiesto alcun abbonamento API di ricerca esterno â€” solo una chiave del provider AI e il tuo VPS.
FunzionalitÃ principali di Morphic
Risposte generative citate
Morphic sintetizza informazioni da piÃ¹ fonti e presenta una risposta strutturata con citazioni in linea, in modo che gli utenti possano leggere e verificare ogni affermazione.
Supporto AI multi-fornitore
Passa da OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini o un'istanza locale di Ollama senza cambiare l'interfaccia â€” ti basta aggiornare la tua chiave API.
Cronologia chat persistente
Ogni conversazione di ricerca viene salvata su PostgreSQL, in modo che gli utenti possano tornare alle discussioni precedenti, continuare con domande di approfondimento e condividere i risultati tramite link.
Ricerca privata in bundle
SearXNG Ã¨ incluso come backend di ricerca web, il che significa che non Ã¨ necessario alcun abbonamento API di ricerca e le query non raggiungono mai i fornitori di ricerca commerciali.
Domande di follow-up
Morphic supporta conversazioni multi-turno all'interno di un thread di ricerca, consentendo agli utenti di perfezionare, espandere o reindirizzare qualsiasi risposta senza ricominciare da capo.
PerchÃ© eseguire Morphic su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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