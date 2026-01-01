Distribuisci Datasette con un click.
Strumento open-source per esplorare, pubblicare e condividere database SQLite come siti web interattivi e API.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Datasette
Datasette Ã¨ un multi-strumento open source per esplorare e pubblicare dati. Prende i file di database SQLite e li trasforma istantaneamente in siti web interattivi e ricercabili con un'API JSON integrata â€” senza bisogno di programmazione back-end. Giornalisti, ricercatori e team di dati utilizzano Datasette per condividere dataset pubblicamente, costruire applicazioni basate sui dati e prototipare dashboard di analisi senza gestire infrastrutture complesse.
L'auto-hosting di Datasette sul tuo VPS ti consente di mantenere il pieno controllo sui dataset sensibili, ti permette di installare plugin personalizzati per la visualizzazione e l'autenticazione, e ti offre un URL permanente e condivisibile per ogni query e visualizzazione di tabella che i tuoi dati contengono.
FunzionalitÃ principali di Datasette
Pubblicazione istantanea dei dati
Trascina qualsiasi file di database SQLite nel volume di dati e Datasette lo serve immediatamente come un sito web navigabile e ricercabile.
API JSON integrata
Ogni tabella, query e riga Ã¨ automaticamente accessibile come endpoint API JSON, rendendo facile costruire applicazioni sui tuoi dati.
Potente esploratore SQL
Esegui query SQL arbitrarie direttamente nel browser con un editor di query interattivo e tabelle dei risultati formattate.
Ecosistema Plugin
Estendi Datasette con oltre 100 plugin della comunitÃ per grafici, mappe, autenticazione, ricerca full-text e formati di esportazione personalizzati.
Navigazione a faccette
Filtri e sfaccettature generati automaticamente consentono agli utenti di analizzare in dettaglio grandi dataset senza scrivere alcun codice SQL.
PerchÃ© eseguire Datasette su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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