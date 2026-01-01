Datasette Ã¨ un multi-strumento open source per esplorare e pubblicare dati. Prende i file di database SQLite e li trasforma istantaneamente in siti web interattivi e ricercabili con un'API JSON integrata â€” senza bisogno di programmazione back-end. Giornalisti, ricercatori e team di dati utilizzano Datasette per condividere dataset pubblicamente, costruire applicazioni basate sui dati e prototipare dashboard di analisi senza gestire infrastrutture complesse.

L'auto-hosting di Datasette sul tuo VPS ti consente di mantenere il pieno controllo sui dataset sensibili, ti permette di installare plugin personalizzati per la visualizzazione e l'autenticazione, e ti offre un URL permanente e condivisibile per ogni query e visualizzazione di tabella che i tuoi dati contengono.