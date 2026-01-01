InsForge Ã¨ una piattaforma backend open-source, all-in-one, progettata per la codifica agentica. Raggruppa i blocchi costitutivi di cui le applicazioni moderne hanno bisogno â€” autenticazione, un database PostgreSQL con API REST e in tempo reale, archiviazione di file compatibile con S3, un gateway per modelli LLM e funzioni edge basate su Deno â€” dietro un'unica interfaccia utente di amministrazione e un server MCP che gli agenti di codifica AI possono gestire programmaticamente.

L'auto-hosting di InsForge sul tuo VPS mantiene account utente, dati delle applicazioni e file caricati sotto il tuo pieno controllo, senza prezzi per progetto, senza limiti di utilizzo e senza vendor lock-in. Il server MCP incluso consente agli agenti di codifica come Claude e Cursor di effettuare il provisioning di tabelle, configurare l'autenticazione, distribuire funzioni e gestire l'archiviazione direttamente dal tuo editor.