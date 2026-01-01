Distribuisci InsForge con installazione in un click.
Piattaforma backend open source per agenti di codifica AI, che include autenticazione, Postgres, storage e funzioni edge.
Scegli un piano VPS per InsForge
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con InsForge
InsForge Ã¨ una piattaforma backend open-source, all-in-one, progettata per la codifica agentica. Raggruppa i blocchi costitutivi di cui le applicazioni moderne hanno bisogno â€” autenticazione, un database PostgreSQL con API REST e in tempo reale, archiviazione di file compatibile con S3, un gateway per modelli LLM e funzioni edge basate su Deno â€” dietro un'unica interfaccia utente di amministrazione e un server MCP che gli agenti di codifica AI possono gestire programmaticamente.
L'auto-hosting di InsForge sul tuo VPS mantiene account utente, dati delle applicazioni e file caricati sotto il tuo pieno controllo, senza prezzi per progetto, senza limiti di utilizzo e senza vendor lock-in. Il server MCP incluso consente agli agenti di codifica come Claude e Cursor di effettuare il provisioning di tabelle, configurare l'autenticazione, distribuire funzioni e gestire l'archiviazione direttamente dal tuo editor.
FunzionalitÃ principali di InsForge
Agente AI nativo
Il server MCP in bundle espone autenticazione, database, archiviazione e funzioni come strumenti che gli agenti di codifica AI possono chiamare direttamente durante la creazione della tua app.
PostgreSQL con API automatica
PostgREST integrato trasforma istantaneamente il tuo schema in un'API REST versionata con sicurezza a livello di riga, cosÃ¬ puoi distribuire endpoint senza scrivere codice boilerplate.
Autenticazione integrata
L'autenticazione tramite email e password, piÃ¹ i provider OAuth (Google, GitHub, Discord e altri), sono pronti per essere integrati nel tuo client con una singola chiamata SDK.
Funzioni Edge su Deno
Scrivi funzioni serverless TypeScript che vengono eseguite su un runtime Deno in sandbox con accesso diretto al database e al livello di archiviazione.
Archiviazione compatibile con S3
Carica, distribuisci e gestisci i permessi dei file tramite un livello di archiviazione compatibile con S3 che funziona localmente su disco o con qualsiasi bucket S3.
Gateway modello unificato
Un gateway compatibile con OpenAI consente alla tua app di chiamare piÃ¹ fornitori LLM tramite un'unica interfaccia API, con il tracciamento dell'utilizzo e la rotazione delle chiavi gestiti centralmente.
PerchÃ© eseguire InsForge su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .