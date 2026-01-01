Distribuisci Penpot con installazione in un clic.
Piattaforma di design e prototipazione UI/UX open-source costruita su standard web per designer e sviluppatori.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Penpot
Penpot è la prima piattaforma di design e prototipazione open-source costruita specificamente per la collaborazione interdominio tra designer e sviluppatori. A differenza delle alternative proprietarie che vincolano i team a modelli di abbonamento ed ecosistemi chiusi, Penpot è basato su standard web aperti, produce SVG nativo e genera codice pronto per CSS che gli sviluppatori possono utilizzare direttamente nei loro progetti.
L'auto-hosting di Penpot sul tuo VPS mantiene tutti i file di design, il lavoro del cliente e la proprietà intellettuale esclusivamente sui tuoi server — nessuna tariffa per posto, nessun blocco del fornitore e controllo completo sulla tua infrastruttura di design e sui dati.
Funzionalità principali di Penpot
Collaborazione in tempo reale
Più designer possono lavorare sullo stesso file contemporaneamente con la presenza del cursore, commenti in linea e aggiornamenti in tempo reale.
Output SVG Nativo
Ogni design esporta in SVG standard con proprietà CSS che gli sviluppatori possono copiare direttamente nel codice, eliminando le incertezze nel passaggio di consegne.
Sistema di Componenti
Crea sistemi di design scalabili con componenti riutilizzabili, varianti, override annidati e librerie condivise tra i progetti.
Prototipazione interattiva
Crea prototipi cliccabili con transizioni, overlay e comportamenti di scorrimento per testare e convalidare i flussi utente prima dello sviluppo.
Passaggio di consegne per sviluppatori
Il Pannello Ispeziona espone valori CSS, dimensioni e risorse in modo che gli sviluppatori ottengano specifiche accurate senza dover accedere a strumenti di progettazione.
Plugin ecosistema
Estendi Penpot con un'API per plugin JavaScript per creare flussi di lavoro personalizzati e integrarti con la tua toolchain di progettazione esistente.
Perché eseguire Penpot su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.