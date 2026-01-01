Penpot è la prima piattaforma di design e prototipazione open-source costruita specificamente per la collaborazione interdominio tra designer e sviluppatori. A differenza delle alternative proprietarie che vincolano i team a modelli di abbonamento ed ecosistemi chiusi, Penpot è basato su standard web aperti, produce SVG nativo e genera codice pronto per CSS che gli sviluppatori possono utilizzare direttamente nei loro progetti.

L'auto-hosting di Penpot sul tuo VPS mantiene tutti i file di design, il lavoro del cliente e la proprietà intellettuale esclusivamente sui tuoi server — nessuna tariffa per posto, nessun blocco del fornitore e controllo completo sulla tua infrastruttura di design e sui dati.