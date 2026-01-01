Navidrome Ã¨ un server di streaming musicale leggero e veloce che ti offre un accesso simile a Spotify alla tua collezione musicale da qualsiasi dispositivo. Scansiona automaticamente le tue cartelle musicali, estrae i metadati e serve file MP3, FLAC, AAC, OGG e OPUS tramite un'interfaccia web moderna e un'API compatibile con Subsonic supportata da decine di app mobile, tra cui DSub, Symfonium e Feishin. Il supporto multi-utente significa che ogni ascoltatore ottiene le proprie playlist, valutazioni e statistiche di ascolto.

L'auto-hosting di Navidrome significa accesso permanente a ogni album che possiedi, indipendentemente dai cambiamenti di licenza o dalle interruzioni del servizio. Non ci sono costi di abbonamento, nessuna compressione della qualitÃ audio e nessun tracciamento comportamentale â€” solo la tua musica, trasmessa dalla tua infrastruttura alla massima qualitÃ .