Distribuisci Navidrome con un click.
Server di streaming musicale leggero e auto-ospitato che riproduce la tua collezione personale ovunque tramite browser o app compatibili con Subsonic.
Scegli un piano VPS per Navidrome
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Navidrome
Navidrome Ã¨ un server di streaming musicale leggero e veloce che ti offre un accesso simile a Spotify alla tua collezione musicale da qualsiasi dispositivo. Scansiona automaticamente le tue cartelle musicali, estrae i metadati e serve file MP3, FLAC, AAC, OGG e OPUS tramite un'interfaccia web moderna e un'API compatibile con Subsonic supportata da decine di app mobile, tra cui DSub, Symfonium e Feishin. Il supporto multi-utente significa che ogni ascoltatore ottiene le proprie playlist, valutazioni e statistiche di ascolto.
L'auto-hosting di Navidrome significa accesso permanente a ogni album che possiedi, indipendentemente dai cambiamenti di licenza o dalle interruzioni del servizio. Non ci sono costi di abbonamento, nessuna compressione della qualitÃ audio e nessun tracciamento comportamentale â€” solo la tua musica, trasmessa dalla tua infrastruttura alla massima qualitÃ .
FunzionalitÃ principali di Navidrome
Compatibile con API Subsonic
Funziona con decine di app mobili su iOS e Android, cosÃ¬ puoi scegliere il tuo lettore preferito senza essere vincolato a un client proprietario.
Supporto per piÃ¹ formati
Riproduce in streaming MP3, FLAC, AAC, OGG e OPUS con transcodifica al volo per adattare il bitrate per connessioni piÃ¹ lente senza perdere la qualitÃ della sorgente.
Scansione automatica della libreria
Scansiona automaticamente le cartelle musicali secondo una pianificazione configurabile, estraendo metadati e copertine degli album in modo che la tua libreria rimanga aggiornata man mano che aggiungi file.
Ascolto multi-utente
Ogni utente ottiene playlist indipendenti, valutazioni a stelle e cronologia di ascolto su un server condiviso senza interferire con nessun altro.
Last.fm Scrobbling
Traccia automaticamente la tua cronologia di ascolto su Last.fm e ListenBrainz, mantenendo aggiornati i tuoi conteggi di riproduzione e il profilo musicale.
PerchÃ© eseguire Navidrome su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .