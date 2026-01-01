Distribuisci Nuclio con un click.
Piattaforma serverless open-source ad alte prestazioni per l'elaborazione di eventi e dati in tempo reale con scalabilitÃ automatica e supporto GPU.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Nuclio
Nuclio Ã¨ una piattaforma serverless open-source ad alte prestazioni per l'elaborazione di eventi e dati in tempo reale. Esegue il tuo codice come funzioni che reagiscono a un'ampia gamma di trigger â€” HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS e cron job programmati â€” e scala automaticamente ogni funzione in base alla domanda. Le funzioni vengono eseguite in container dedicati, creati e distribuiti direttamente dalla dashboard del browser.
A differenza degli strumenti di automazione generici, Nuclio Ã¨ progettato per la velocitÃ , elaborando centinaia di migliaia di eventi al secondo per processo, con accelerazione GPU opzionale per l'inferenza di machine learning. L'auto-hosting di Nuclio sul tuo VPS mantiene le tue data pipeline, i modelli e le sorgenti di eventi sotto il tuo pieno controllo, senza costi cloud per invocazione e senza vendor lock-in.
FunzionalitÃ principali di Nuclio
Attivatori di eventi in tempo reale
Attiva funzioni da HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS e pianificazioni cron senza scrivere alcun codice di collegamento.
ScalabilitÃ automatica
Ogni funzione si adatta al carico e si ridimensiona quando Ã¨ inattiva, mantenendo efficiente l'utilizzo delle risorse per tutti i tuoi carichi di lavoro.
Runtime multi lingua
Scrivi funzioni in Go, Python, Java, .NET, Node.js o Shell utilizzando il runtime piÃ¹ adatto a ogni lavoro.
Inferenza accelerata da GPU
Collega le GPU alle funzioni per un'inferenza rapida di machine learning e pipeline di elaborazione in tempo reale ad alto volume di dati.
Pannello di controllo basato su browser
Costruisci, distribuisci, invoca e monitora funzioni da un'interfaccia utente web pulita senza mai lasciare il browser.
PerchÃ© eseguire Nuclio su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .