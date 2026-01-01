Modelos da Hostinger
Explore nossa coleção de modelos prontos para uso para sites, aplicativos e newsletters – fáceis de personalizar e lançar.
Perguntas frequentes sobre os modelos da Hostinger
O que são modelos da Hostinger?
Hostinger templates are a curated collection of ready-to-use website, web app, and newsletter templates designed to make building an online presence accessible to everyone.
It currently includes templates from Hostinger Website Builder and Hostinger Horizons for websites and web apps, as well as Reach email marketing newsletter examples.
Our goal is to remove technical barriers and make launching online simple. Anyone can choose a template, customize it without coding, and launch a fully functional, SEO-friendly, and mobile-responsive website, web app, or email campaign.
We’ll continue expanding the hub with more templates to help businesses launch, grow, and scale their online presence with ease.
Que tipos de modelos estão disponíveis?
No momento, oferecemos modelos prontos para uso para sites, aplicativos web e newsletters. Seja para criar um site empresarial, uma loja virtual ou um portfólio, lançar um aplicativo web para uso pessoal ou profissional, ou desenvolver campanhas de e-mail, você encontrará modelos com design profissional, personalizados para diferentes setores e objetivos.
Preciso ter conhecimentos de programação para usar esses modelos?
Não. Todos os modelos são totalmente personalizáveis com um editor intuitivo, permitindo que você modifique layouts, cores, textos e imagens sem precisar de conhecimentos de programação.
Posso personalizar os modelos para que combinem com a minha marca?
Sim. Você pode ajustar facilmente fontes, cores, imagens e conteúdo para refletir a identidade da sua marca. Os modelos fornecem um ponto de partida, mas você tem controle total sobre o design final.
Posso adicionar mais páginas ou editar meu projeto depois que ele for lançado?
Sim, você pode adicionar novas páginas e seções ao seu modelo e continuar editando seu projeto mesmo depois de publicado. Isso permite que você dimensione e evolua seu site ou aplicativo web à medida que seu negócio cresce.
Os modelos da Hostinger podem ser testados gratuitamente?
Sim! Você pode começar a criar usando seu modelo preferido gratuitamente. No entanto, você precisará atualizar para um plano pago quando estiver pronto para publicar seu projeto online.