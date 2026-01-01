OpenClaw em 1 clique: seu assistente de IA disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana
Instale o OpenClaw em apenas um clique e automatize suas tarefas diárias — sem configurações complexas e sem etapas ocultas.
Créditos de IA prontos para uso
Os créditos de IA ativam o seu OpenClaw de forma simples: você não precisa acessar plataformas de terceiros para gerenciar ou recarregar o seu saldo. Tudo é centralizado em um só lugar, garantindo total autonomia e praticidade.
Configuração em 1 clique
A instalação do OpenClaw é simples, ideal para quem está começando.
Seguro e privado
O OpenClaw é hospedado em um ambiente Docker isolado, garantindo que você tenha total controle sobre os dados e conversas.
Tenha tudo o que você precisa em um único plano
Implante o OpenClaw em 3 passos simples
Instale o OpenClaw em um clique
Escolha um plano e deixe que a gente faça a configuração automática no seu VPS. Não é preciso conhecimento técnico.
Escolha onde conversar
Conecte-se via Telegram ou WhatsApp e inicie uma conversa com seu assistente de IA em segundos.
O OpenClaw está pronto para uso
Nenhuma configuração adicional é necessária. Seu assistente de IA OpenClaw já está ativo e pronto para começar a trabalhar.
O que você pode criar com o OpenClaw?
Assistente pessoal de produtividade
O OpenClaw gerencia tarefas, define lembretes, resume conversas e ajuda você a planejar sua agenda com menos trabalho manual.
Assistente de vendas
Gerencie automaticamente novas consultas, colete dados de contato e separe clientes realmente interessados de perguntas casuais.
Assistente de programação
Escreva, melhore e depure código com o OpenClaw. Ele explica conceitos com clareza e sugere melhorias para deixar o desenvolvimento mais simples e eficiente.
Pesquisador
Use o OpenClaw para reunir informações, resumir conteúdo e comparar opções. Assim, você pode tomar decisões mais informadas sem precisar gastar horas pesquisando.
Planejador de redes sociais
Nunca mais encare uma página em branco. Crie rascunhos de posts, gere ideias de conteúdo e planeje seu calendário de publicações.
Suporte especializado
Responda às perguntas mais frequentes dos clientes e guie os usuários automaticamente por etapas simples. O OpenClaw reduz respostas repetitivas e melhora o tempo de resposta.
OpenClaw na Hostinger vs. outras opções
Por que implantar o OpenClaw na Hostinger?
Configuração em um clique
Inicie o OpenClaw na hora. Sem instalação manual, sem configurações complexas.
Créditos de IA prontos para uso
Os assistentes de IA usam créditos para gerar respostas e concluir tarefas. Já incluímos um saldo inicial para que você possa começar a usar o OpenClaw agora mesmo.
Privado e seguro por padrão
O OpenClaw funciona em um ambiente isolado, garantindo que seus dados e conversas permaneçam privados.
Tudo configurado e testado para você
Você já começa com uma versão estável e verificada do OpenClaw. Nós cuidamos dos testes e da compatibilidade.
Funciona 24 horas por dia
O seu assistente OpenClaw fica online o tempo todo, cuidando de tarefas e conversas mesmo quando você está offline.
Sua IA conta com uma caixa de entrada exclusiva
Em vez de usar seu e-mail pessoal, você pode escolher uma conta de e-mail separada do OpenClaw para maior segurança.
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o OpenClaw da Hostinger
Preciso de algum conhecimento técnico para configurar o OpenClaw?
Nenhuma experiência técnica é necessária. O OpenClaw com instalação em um clique foi projetado para ser intuitivo, mesmo para quem não tem experiência técnica anterior. Nossa solução automatiza todo o processo – desde a preparação do ambiente de servidor até a configuração da IA. Basta selecionar seu plano, clicar em implantar e seu assistente pessoal estará online em minutos. Sem programação, sem linhas de comando e sem interfaces complexas.
Como funcionam os créditos de IA e é necessário criar contas externas?
Seus créditos de IA já vêm integrados e prontos para uso desde o primeiro acesso. Ao contrário da instalação padrão do OpenClaw, aqui não é necessário criar contas em provedores externos, gerar chaves de API ou realizar configurações complexas. Basta adquirir créditos pelo painel da Hostinger e seu assistente estará operacional instantaneamente. Precisa de mais? Recarregue diretamente pelo mesmo painel — simples e rápido.
Meus dados são privados e seguros?
Sua privacidade é nossa prioridade: cada instância do OpenClaw opera em um ambiente isolado, garantindo que seus dados e conversas permaneçam totalmente separados dos de outros usuários. Implementamos um bloqueio rigoroso em cada contêiner para prevenir acessos não autorizados, e cada ambiente conta com um gateway de segurança personalizado e de alta complexidade. Você tem proteção de nível empresarial sem precisar configurar nada.
Qual é a diferença entre o OpenClaw com instalação em 1 clique e executar o OpenClaw manualmente em um VPS?
Com um VPS, você tem acesso root e controle total sobre o servidor – mas isso também significa que você é responsável pela configuração, atualizações e segurança. O OpenClaw com instalação em um clique elimina toda essa complexidade: cuidamos da infraestrutura, garantimos a estabilidade da versão e aplicamos camadas extras de proteção. Assim, você mantém o foco no uso do seu assistente de IA, sem precisar gerenciar o servidor. Se você busca personalização completa, nossos planos VPS OpenClaw são a escolha ideal.
O que eu posso fazer com o OpenClaw?
O OpenClaw é seu assistente pessoal de IA que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo com seu computador desligado. Conecte-o aos seus aplicativos de mensagem favoritos — como WhatsApp, Telegram, Slack e Discord — para automatizar fluxos de trabalho, gerenciar conversas em diversas plataformas, qualificar leads e executar automações no navegador e muito mais. É a evolução da sua equipe: um assistente digital incansável, sempre pronto para executar demandas críticas.