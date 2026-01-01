BÉTA

Egykattintásos OpenClaw: A non-stop elérhető AI-asszisztens

Szerezze be az OpenClaw-t egyetlen kattintással, és automatizálja napi feladatait külön konfiguráció és rejtett lépések nélkül.

30 napos pénzvisszafizetési garancia

Előre telepített AI-kreditek

Az OpenClaw promptolására AI-kreditek használhatók. Ezek beállításához és feltöltéséhez nem kell külső platformokra támaszkodnia, minden egy helyen van.

Egykattintásos beállítás

Az OpenClaw könnyen telepíthető, így kezdők számára tökéletes.

Biztonságos és privát

Az OpenClaw elszigetelt docker környezetben fut, így az adatok és a csevegési naplók felett Ön rendelkezik.

Minden, ami kellhet, egyetlen csomagban

Szerezze be csomagját, és élvezze az OpenClaw-t azonnal – mindent megkap, amire szüksége van.
OpenClaw
24 hónapot kap 54 936 Ft-ért (normál ár: 182 856 Ft). Megújuláskor fizetendő: 5 719 Ft/hó.
7 619  Ft
70% KEDVEZMÉNY
2 289  Ft /hó
Automatikusan telepített OpenClaw
Nincs asszisztensenkénti díj
100%-ban privát felügyelet
Összes funkció megtekintése
A csomag része
Beépített biztonság
AI-asszisztensek és munkafolyamatok vizuális kezelése
Különféle AI-modellek használata AI-kredittel
WhatsApp- és Telegram-kompatibilis
Dedikált, biztonságos postafiók
Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Az OpenClaw telepítése 3 egyszerű lépésben

Az OpenClaw manuális beállítása órákig is tarthat. A Hostingerrel viszont azonnal elindíthatja, és nem kell hozzá semmi újat tanulnia.

OpenClaw-telepítés egyetlen kattintással

Válassza ki csomagját, és mi automatikusan elvégezzük a beállításokat. Nincs szükség számítástechnikai ismeretekre.

Válassza ki, hol szeretne csevegni

Csatlakozzon Telegramon vagy WhatsAppon keresztül, és másodpercek alatt beszélgethet AI-asszisztensével.

Az OpenClaw használatra kész

Nincs szükség további beállításokra, az OpenClaw AI-asszisztens máris készen áll a munkára.

Mit lehet fejleszteni az OpenClaw-val?

Személyes produktivitási asszisztens

Az OpenClaw kezeli a feladatokat, beállítja az emlékeztetőket, összefoglalja a beszélgetéseket, és segít az ütemterv kidolgozásában, így kevesebb manuális erőfeszítésre van szükség.

Értékesítési asszisztens

Automatikusan kezeli az új megkereséseket, összegyűjti az elérhetőségeket, és szétválasztja a komoly érdeklődőket a kötetlen kérdésektől.

Kódolási asszisztens

Írjon, fejlesszen és javítson kódot az OpenClaw segítségével. Az eszköz világosan magyarázza a koncepciókat és javaslatokat tesz a gördülékenyebb fejlesztés érdekében.

Kutató

Használja az OpenClaw-t információgyűjtésre, tartalom összefoglalására és lehetőségek összehasonlítására. Így megalapozottabb döntéseket hozhat órákig tartó kutatás nélkül.

Közösségimédia-tervező

Soha többé nem kell az üres lappal szemeznie. Vázoljon fel bejegyzéseket, generáljon tartalomötleteket, és dolgozza ki a publikálási ütemtervet.

Támogatási szakértő

Válaszoljon az ügyfelek gyakori kérdéseire, és adjon automatikus útmutatást felhasználóinak egyszerű lépésekben. Az OpenClaw csökkenti az ismétlődő válaszok számát és javítja a válaszidőt.

OpenClaw a Hostingerrel vagy másokkal

Hogy mi a különbség az általunk és a versenytársak által nyújtott OpenClaw között? A Hostingernél az egyszerűségre helyezzük a hangsúlyt, így másodpercek alatt munkába állíthatja AI-asszisztensét.
Hostinger
Más szolgáltató

Telepítési sebesség

Azonnal kész.
Manuális telepítés és környezet beállítása.

Technikai összetettség

Minden azonnal működik.
API-kulcsokat és manuális konfigurációt igényel.

AI-kreditek

Előre telepített AI-kreditekkel.
Külső API-fiókok szükségesek.

Asszisztens kezelése

Felhasználóbarát vizuális felület AI-asszisztensek és munkafolyamatok kezeléséhez.
Nincs

Miért érdemes OpenClaw-t telepíteni a Hostingerrel?

Egykattintásos beállítás

Indítsa el az OpenClaw-t azonnal. Nincs manuális beállítás, nincs bonyolult konfiguráció.

Előre telepített AI-kreditek

Az AI-asszisztensek krediteket használnak a válaszok generálására és a rájuk bízott feladatok elvégzésére. Ezeket már hozzáadtuk, így azonnal elkezdheti használni az OpenClaw-t.

Privát és biztonságos

Az OpenClaw privát tárolón fut, így adatai és csevegési naplói is privátak maradnak.

Beállítás és tesztelés

Már a kezdetektől fogva egy stabil, ellenőrzött OpenClaw verziót kap. A tesztelésről és a kompatibilitásról mi gondoskodunk.

Folyamatosan fut

Az OpenClaw-asszisztens éjjel-nappal elérhető marad online, és akkor is kezeli a feladatokat és a beszélgetéseket, ha Ön éppen nem kapcsolódik a hálóra.

Külön AI-postafiók

Személyes e-mail-cím használata helyett választhat egy külön OpenClaw-postafiókot a nagyobb biztonság érdekében.

Állítsa be az OpenClaw-t még ma

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.
OpenClaw Hostinger GYIK

Itt megtalálhatja a válaszokat az egykattintásos OpenClaw szolgáltatással kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.

Szükségem van bármilyen technikai tudásra az OpenClaw beállításához?

Egyáltalán nem. Az egykattintásos OpenClaw olyan emberek számára készült, akik sosem használtak még szervert. Az egykattintásos telepítési funkció a teljes telepítést megoldja – a szerver környezetétől az AI konfigurációjáig. Csak válasszon csomagot, kattintson a telepítésre, és személyes AI-asszisztense percek alatt elkészül. Programozás, parancssorok vagy bonyolult irányítópultok nélkül.

Hogyan működnek az AI-kreditek, és kell-e külső fiókokat beállítanom?

Az AI-krediteket a rendszer előre integrálja, és azonnal használatra készek. Egy standard OpenClaw beállítással ellentétben nem kell külön fiókokat létrehoznia olyan AI szolgáltatóknál, mint az OpenAI vagy az Anthropic; nem kell API-kulcsokat generálnia, vagy bármilyen technikai konfigurációt kezelnie. Egyszerűen vásároljon krediteket a Hostinger irányítópultján keresztül, és asszisztense azonnal életre kel. Ha többre van szüksége, közvetlenül ugyanarról az irányítópultról feltöltheti kreditjeit – ilyen egyszerű az egész.

Biztonságban vannak az adataim?

Teljesen. Minden OpenClaw példány saját, elszigetelt környezetben fut, ami azt jelenti, hogy az adatai és beszélgetései teljesen elkülönülnek a többi felhasználótól. Minden konténert lezárunk, hogy megakadályozzuk az illetéktelen hozzáférést vagy a külső változtatásokat. Minden példányhoz alapértelmezetten egyedi, nagy komplexitású biztonsági átjáró tartozik. Professzionális szintű védelmet kap anélkül, hogy bármit is konfigurálnia kellene.

Mi a különbség az egykattintásos OpenClaw és az OpenClaw VPS-en történő futtatása között?

Egy VPS-sel teljes root hozzáférést és teljes irányítást kap a szerver felett – ez azonban azt is jelenti, hogy a beállításért, a frissítésekért és a biztonságért Ön felel. Az egykattintásos OpenClaw kiküszöböli ezeket a komplex lépéseket. Az infrastruktúrát mi kezeljük, a példányát a legújabb stabil verzión tartjuk, és további biztonsági rétegeket adunk a szolgáltatáshoz. Így Ön teljes mértékben az AI-asszisztens használatára koncentrálhat, a szerver kezelésével nem kell bajlódnia. Ha Ön fejlesztőként teljesen testreszabható megoldást szeretne, akkor OpenClaw VPS csomagjaink jobban megfelelnek majd az igényeinek.

Mire használhatom valójában az OpenClaw-t?

OpenClaw az Ön személyes AI-asszisztense, amely a nap 24 órájában, a hét minden napján működik, még akkor is, ha a laptopját kikapcsolja. Csatlakoztathatja kedvenc üzenetküldő alkalmazásaihoz, beleértve a WhatsAppot, a Telegramot, a Slacket és a Discordot is. Használhatja napi feladatainak automatizálására, a platformok közötti beszélgetések kezelésére, érdeklődők kezelésére, böngészőautomatizálások futtatására és még sok másra. Gondoljon rá úgy, mint egy digitális csapattagra, amely soha nem alszik, és mindig készen áll, hogy segítsen Önnek.

Törődünk személyes adatai biztonságával

A weboldal a webhely megfelelő működéséhez szükséges, az oldal használatáról adatokat gyűjtő, illetve marketing célú sütiket használ. Az elfogadással beleegyezik a sütik célzott hirdetésekhez, személyre szabáshoz és elemzésekhez történő, Süti szabályzatunkban részletezett felhasználásába.