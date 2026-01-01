OpenClaw 1 nhấp chuột: Trợ lý AI 24/7 của bạn
Sở hữu OpenClaw chỉ với 1 nhấp chuột và tự động hóa các tác vụ hàng ngày mà không cần cấu hình hay bất kỳ bước ẩn nào.
Tín dụng AI được cài đặt sẵn
Tín dụng AI được sử dụng để nhắc OpenClaw. Không cần phải truy cập các nền tảng bên thứ ba để thiết lập và nạp thêm tín dụng AI, tất cả đều ở một nơi.
Thiết lập với 1 nhấp chuột
Dễ dàng cài đặt OpenClaw, giúp nó trở nên hoàn hảo cho người mới bắt đầu.
An toàn và riêng tư
OpenClaw được lưu trữ trên môi trường docker biệt lập, có nghĩa là dữ liệu và nhật ký trò chuyện nằm trong tầm kiểm soát của bạn.
Nhận mọi thứ bạn cần trong một gói
Triển khai OpenClaw với 3 bước đơn giản
Cài đặt OpenClaw với 1 nhấp chuột
Bắt đầu gói của bạn, và chúng tôi sẽ tự động xử lý phần thiết lập. Không cần kinh nghiệm kỹ thuật.
Chọn nơi bạn muốn trò chuyện.
Kết nối qua Telegram hoặc WhatsApp và bắt đầu trò chuyện với trợ lý AI của bạn chỉ trong vài giây.
OpenClaw sẵn sàng để sử dụng
Không cần thiết lập thêm, trợ lý AI OpenClaw của bạn đã hoạt động và sẵn sàng bắt đầu làm việc.
Bạn có thể xây dựng những gì với OpenClaw?
Trợ lý năng suất cá nhân
OpenClaw có thể quản lý công việc, đặt lời nhắc, tóm tắt các cuộc hội thoại và giúp bạn lập kế hoạch lịch trình với ít thao tác thủ công hơn.
Trợ lý bán hàng
Tự động xử lý các yêu cầu mới, thu thập thông tin liên hệ và phân loại khách hàng tiềm năng nghiêm túc từ các câu hỏi thông thường.
Trợ lý lập trình
Viết, cải thiện và gỡ lỗi mã với sự trợ giúp của OpenClaw. Nó giải thích các khái niệm một cách rõ ràng và đề xuất các cải tiến để giúp quá trình phát triển diễn ra suôn sẻ hơn.
Nhà nghiên cứu
Sử dụng OpenClaw để thu thập thông tin, tóm tắt nội dung và so sánh các lựa chọn. Nhờ đó, bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn mà không cần tốn hàng giờ nghiên cứu.
Công cụ lập kế hoạch truyền thông xã hội
Không còn bí ý tưởng nữa. Soạn thảo bài viết, lên ý tưởng nội dung và lập kế hoạch lịch đăng bài của bạn.
Chuyên viên hỗ trợ
Tự động trả lời các câu hỏi thường gặp của khách hàng và hướng dẫn người dùng thực hiện các bước đơn giản. OpenClaw giảm thiểu các câu trả lời lặp đi lặp lại và cải thiện thời gian phản hồi.
So sánh OpenClaw với Hostinger và nơi khác
Tại sao nên triển khai OpenClaw với Hostinger?
Cài đặt 1 nhấp chuột
Khởi chạy OpenClaw ngay lập tức. Không thiết lập thủ công, không cấu hình phức tạp.
Tín dụng AI được cài đặt sẵn
Trợ lý AI dùng tín dụng để tạo ra phản hồi và hoàn thành tác vụ. Chúng tôi đã thêm sẵn tín dụng cho bạn, vì vậy bạn có thể bắt đầu sử dụng OpenClaw ngay lập tức.
Riêng tư và bảo mật theo mặc định
OpenClaw hoạt động trên một nơi lưu trữ riêng tư, vì vậy dữ liệu và nhật ký trò chuyện của bạn luôn được bảo mật.
Đã thiết lập và kiểm tra cho bạn
Bạn sẽ nhận được phiên bản OpenClaw ổn định, đã được kiểm chứng ngay từ đầu. Chúng tôi xử lý việc kiểm thử và đảm bảo tương thích.
Hoạt động 24/7
Trợ lý ảo OpenClaw của bạn luôn trực tuyến 24/7, xử lý các tác vụ và cuộc trò chuyện ngay cả khi bạn ngoại tuyến.
AI của bạn sẽ có hộp thư riêng
Thay vì sử dụng email cá nhân, bạn có thể chọn một hộp thư OpenClaw riêng biệt để tăng cường bảo mật.
Câu hỏi thường gặp về OpenClaw Hostinger
Tôi có cần kiến thức kỹ thuật nào để thiết lập OpenClaw không?
Hoàn toàn không. OpenClaw 1 nhấp chuột được thiết kế dành cho những người chưa từng động đến máy chủ bao giờ. Triển khai 1 nhấp chuột của chúng tôi xử lý toàn bộ quá trình cài đặt — từ môi trường máy chủ đến cấu hình AI. Chỉ cần chọn gói của bạn, nhấp vào triển khai và trợ lý AI cá nhân của bạn sẽ hoạt động trong vòng vài phút. Không cần lập trình, không cần dòng lệnh, không cần bảng điều khiển phức tạp.
Tín dụng AI hoạt động như thế nào, và tôi có cần thiết lập tài khoản bên ngoài không?
Tín dụng AI của bạn đã được tích hợp sẵn và sẵn sàng sử dụng ngay lập tức. Không giống như thiết lập OpenClaw tiêu chuẩn, bạn không cần tạo tài khoản với các nhà cung cấp AI như OpenAI hoặc Anthropic, tạo khóa API hoặc xử lý bất kỳ cấu hình kỹ thuật nào. Chỉ cần mua tín dụng thông qua bảng điều khiển Hostinger của bạn, và trợ lý ảo của bạn sẽ được kích hoạt ngay lập tức. Khi cần thêm, chỉ cần nạp thêm trực tiếp từ cùng một bảng điều khiển — thật đơn giản.
Dữ liệu của tôi có được bảo mật và riêng tư không?
Tất nhiên là có. Mỗi phiên bản OpenClaw đều chạy trong môi trường biệt lập riêng, nghĩa là dữ liệu và các cuộc trò chuyện của bạn hoàn toàn được tách biệt khỏi những người dùng khác. Chúng tôi khóa chặt từng container để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc thay đổi từ bên ngoài, và mỗi phiên bản đều đi kèm với một cổng bảo mật tùy chỉnh, có độ phức tạp cao được tạo mặc định. Bạn nhận được sự bảo vệ chuyên nghiệp mà không cần phải tự cấu hình bất cứ điều gì.
Sự khác biệt giữa OpenClaw 1 nhấp chuột và chạy OpenClaw trên VPS là gì?
Với VPS, bạn có toàn quyền truy cập gốc và toàn quyền kiểm soát máy chủ — nhưng điều đó cũng có nghĩa là bạn phải chịu trách nhiệm về thiết lập, cập nhật và bảo mật. OpenClaw 1 nhấp chuột loại bỏ tất cả sự phức tạp đó. Chúng tôi xử lý cơ sở hạ tầng, giữ cho máy chủ của bạn luôn ở phiên bản ổn định mới nhất và bổ sung thêm các lớp bảo mật — để bạn có thể tập trung hoàn toàn vào việc sử dụng trợ lý AI của mình, chứ không phải quản lý máy chủ. Nếu bạn là nhà phát triển muốn tùy chỉnh hoàn toàn, các gói VPS OpenClaw của chúng tôi sẽ phù hợp hơn.
Tôi thực sự có thể làm gì với OpenClaw?
OpenClaw là trợ lý AI cá nhân của bạn, hoạt động 24/7, ngay cả khi bạn tắt máy tính cá nhân. Bạn có thể kết nối nó với các ứng dụng nhắn tin yêu thích của mình — bao gồm WhatsApp, Telegram, Slack và Discord — và sử dụng nó để tự động hóa các tác vụ hàng ngày, quản lý các cuộc trò chuyện trên nhiều nền tảng, xử lý khách hàng tiềm năng, chạy các tự động hóa trình duyệt và nhiều hơn nữa. Hãy coi nó như một thành viên nhóm kỹ thuật số không bao giờ ngủ và luôn sẵn sàng trợ giúp.