OpenClaw med 1 klik: Din AI-assistent døgnet rundt

Få OpenClaw med 1 klik og automatiser daglige opgaver uden konfiguration og uden skjulte trin.

30-dages tilfredshedsgaranti

Forudinstallerede AI-kreditter

AI-kreditter bruges til at aktivere OpenClaw. Der er ingen grund til at gå til tredjepartsplatforme for at oprette og oplade AI-kreditter, det hele er samlet ét sted.

Opsæt med 1 klik

Det er nemt at installere OpenClaw, hvilket gør det perfekt for begyndere.

Sikker og privat

OpenClaw hostes i et isoleret docker-miljø, hvilket betyder, at du har kontrol over data og chatlogfiler.

Få alt hvad du behøver i én pakke

Start din pakke og nyd OpenClaw med det samme med alt, hvad du behøver.
OpenClaw
Få 24 måneder for 1.079,76 kr (normalpris 3.575,76 kr). Fornyes ved 111,99 kr/md.
148,99  kr
SPAR 70%
44,99  kr /md.
OpenClaw installeret automatisk
Intet gebyr pr. agent
100% privat kontrol
Inkluderet i din pakke
Indbygget sikkerhed
Administrer dine AI-agenter og arbejdsgange visuelt
Brug forskellige AI-modeller med AI-kreditter
Klar til WhatsApp, Telegram
Sikker, personlig indbakke
Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede abonnementspris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Implementer OpenClaw i 3 nemme trin

Det kan tage timer at sætte OpenClaw op manuelt. Med Hostinger starter du med det samme, så du behøver ikke at lære noget nyt.

Installer OpenClaw med 1 klik

Start din pakke, så håndterer vi opsætningen automatisk. Ingen teknisk erfaring nødvendig.

Vælg, hvor du vil chatte

Opret forbindelse via Telegram eller WhatsApp, og start samtalen med din AI-assistent på få sekunder.

OpenClaw er klar til brug

Ingen yderligere opsætning kræves, din OpenClaw AI-assistent er live og klar til at begynde at arbejde.

Hvad kan man bygge med OpenClaw?

Personlig produktivitetsassistent

OpenClaw kan administrere opgaver, indstille påmindelser, opsummere samtaler og hjælpe dig med at planlægge din tidsplan med mindre manuel indsats.

Salgsassistent

Håndter automatisk nye forespørgsler, indsaml kontaktoplysninger og sorter seriøse potentielle kunder fra tilfældige spørgsmål.

Kodningsassistent

Skriv, forbedr og fejlfind kode med hjælp fra OpenClaw. Programmet forklarer koncepter tydeligt og foreslår forbedringer for at gøre udviklingen mere problemfri.

Researcher

Brug OpenClaw til at indsamle information, opsummere indhold og sammenligne muligheder. Så du kan træffe mere informerede beslutninger uden timevis af research.

SoMe-planlægger

Stir aldrig på en blank side igen. Lav kladder til indlæg, generer indholdsidéer, og planlæg din udgivelsesplan.

Supportspecialist

Besvar almindelige kundespørgsmål og guide brugerne automatisk gennem enkle trin. OpenClaw reducerer gentagne svar og forbedrer svartiden.

OpenClaw med Hostinger vs. andre

Hvad er forskellen på OpenClaw hos Hostinger i forhold til konkurrenternes? Vi fokuserer på enkelhed, så du kan nyde din AI-agent på få sekunder.
Hostinger
Anden udbyder

Implementeringshastighed

Klar med det samme.
Manuel installation og miljøopsætning.

Teknisk kompleksitet

Alt fungerer med det samme.
Kræver API-nøgler og manuel konfiguration.

AI-kreditter

Forinstallerede AI-kreditter inkluderet.
Eksterne API-konti kræves.

Agentadministration

Brugervenligt visuelt interface til at administrere AI-agenter og arbejdsgange.
Nej

Hvorfor implementere OpenClaw med Hostinger?

Opsætning med 1 klik

Start OpenClaw med det samme. Ingen manuel opsætning, ingen kompleks konfiguration.

AI-kreditter forudinstalleret

AI-assistenter bruger kreditter til at generere svar og udføre opgaver. Vi har allerede tilføjet dem til dig, så du kan begynde at bruge OpenClaw med det samme.

Privat og sikker som standard

OpenClaw kører på en privat server, så dine data og chatlogfiler forbliver private.

Opsat og testet for dig

Du får en stabil, verificeret version af OpenClaw lige fra starten. Vi håndterer test og kompatibilitet.

Kører døgnet rundt

Din OpenClaw-assistent forbliver online døgnet rundt og håndterer opgaver og samtaler, selv når du er offline.

Din AI får sin egen indbakke

I stedet for at bruge din personlige e-mail, kan du vælge en separat OpenClaw-postkasse for bedre sikkerhed.

Opsæt din OpenClaw i dag

Prøv det risikofrit med vores 30-dages tilfredshedsgaranti. Se vores refusionspolitik for yderligere oplysninger.
Ofte stillede spørgsmål om OpenClaw Hostinger

Find svar på de oftest stillede spørgsmål om vores 1-Click OpenClaw.

Har jeg brug for teknisk viden for at opsætte OpenClaw?

Slet ikke. 1-kliks OpenClaw er designet til folk, der aldrig har rørt en server i deres liv. Vores 1-kliks implementering håndterer hele installationen - fra servermiljøet til AI-konfigurationen. Du skal blot vælge din pakke, klikke på implementering, og så er din personlige AI-assistent live inden for få minutter. Ingen kodning, ingen kommandolinjer, ingen komplicerede dashboards.

Hvordan fungerer AI-kreditter, og skal jeg oprette eksterne konti?

Dine AI-credits er allerede integreret og klar til brug fra start. I modsætning til en standard OpenClaw-opsætning behøver du ikke oprette konti hos AI-udbydere som OpenAI eller Anthropic, generere API-nøgler eller håndtere teknisk opsætning. Køb blot credits via dit Hostinger-dashboard, så er din assistent klar med det samme. Når du får brug for flere, kan du fylde op direkte fra det samme dashboard — så enkelt er det.

Er mine data private og sikre?

Absolut. Hver OpenClaw-instans kører i sit eget isolerede miljø, hvilket betyder, at dine data og samtaler er fuldstændig adskilt fra andre brugeres. Vi låser hver container for at forhindre uautoriseret adgang eller eksterne ændringer, og hver instans leveres med en brugerdefineret, højkompleks sikkerhedsgateway, der genereres som standard. Du får professionel beskyttelse uden at skulle konfigurere noget selv.

Hvad er forskellen på 1-klik OpenClaw og at køre OpenClaw på en VPS?

Med en VPS får du fuld root-adgang og total kontrol over serveren – men det betyder også, at du er ansvarlig for opsætning, opdateringer og sikkerhed. 1-kliks OpenClaw fjerner al den kompleksitet. Vi håndterer infrastrukturen, holder din instans på den seneste stabile version og tilføjer ekstra lag af sikkerhed – så du udelukkende kan fokusere på at bruge din AI-assistent og ikke på at administrere en server. Hvis du er udvikler og ønsker fuld tilpasning, er vores VPS OpenClaw-abonnementer et bedre valg.

Hvad kan jeg egentlig gøre med OpenClaw?

OpenClaw er din personlige AI-assistent, der arbejder døgnet rundt, selv når din bærbare computer er lukket. Du kan forbinde den til dine foretrukne beskedapps – herunder WhatsApp, Telegram, Slack og Discord – og bruge den til at automatisere daglige opgaver, administrere samtaler på tværs af platforme, håndtere leads, køre browserautomatiseringer og meget mere. Tænk på det som et digitalt teammedlem, der aldrig sover og altid er klar til at hjælpe.

