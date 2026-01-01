BETA

OpenClaw com um clique: o seu assistente de IA 24 horas

Obtenha o OpenClaw com um clique e automatize as suas tarefas diárias sem qualquer configuração e sem passos ocultos.

Garantia de reembolso de 30 dias

Créditos de IA pré-instalados

Os créditos de IA são utilizados para ativar o OpenClaw. Não precisa de recorrer a plataformas externas para configurar e carregar créditos de IA - está tudo no mesmo lugar.

Créditos de IA pré-instalados

Configuração de um clique

É fácil instalar o OpenClaw, o que o torna ideal para principiantes.

Configuração de um clique
Seguro e privado

Seguro e privado

O OpenClaw está alojado num ambiente docker isolado, o que significa que os dados e os registos de conversação estão sob o seu controlo.

Encontre tudo aquilo de que precisa num só plano.

Inicie o seu plano e desfrute de imediato do OpenClaw com tudo aquilo de que precisa.
OpenClaw
Obtenha 24 meses por 143,76 € (preço normal de 479,76 €). Renovado por 14,99 €/mês.
19,99  €
POUPE 70%
5,99  € /mês
OpenClaw
19,99  €
POUPE 70%
5,99  € /mês
Obtenha 24 meses por 143,76 € (preço normal de 479,76 €). Renovado por 14,99 €/mês.
OpenClaw instalado automaticamente
Sem taxa por agente
Controlo 100% privado
Ver todos os recursos
Incluído no seu plano
OpenClaw instalado automaticamente
Sem taxa por agente
Controlo 100% privado
Segurança incorporada
Faça a gestão visual dos seus agentes de IA e workflows
Utilizar vários modelos de IA com créditos de IA
Compatível com WhatsApp e Telegram
Caixa de entrada dedicada e segura
Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses que ele abrange.

Implemente o OpenClaw em 3 passos fáceis

Pode demorar horas a configurar o OpenClaw manualmente. Com a Hostinger, o lançamento é instantâneo, sem necessidade de aprender algo novo.

Instale o OpenClaw com um clique

Inicie o seu plano e nós tratamos automaticamente da configuração. Sem necessidade de experiência técnica.

Escolha onde gostaria de conversar

Ligue-se via Telegram ou WhatsApp e inicie uma conversa com o seu assistente de IA em segundos.

O OpenClaw está pronto a usar

Sem necessidade de configuração adicional, o seu assistente de IA OpenClaw está disponível e pronto para começar a trabalhar.

O que pode criar com o OpenClaw?

Assistente de produtividade pessoal

O OpenClaw consegue gerir tarefas, definir lembretes, resumir conversas e ajudá-lo a planear a sua agenda com menos esforço manual.

Assistente de vendas

Faça a gestão automática de novas consultas, recolha dados de contacto e separe potenciais clientes de curiosos.

Assistente de programação

Escreva, melhore e depure código com a ajuda do OpenClaw. Ele explica-lhe os conceitos de forma clara e sugere melhorias para simplificar o desenvolvimento.

Pesquisador

Utilize o OpenClaw para reunir informações, resumir conteúdo e comparar opções. Assim, poderá tomar decisões mais informadas sem ter de passar horas a pesquisar.

Planeador de redes sociais

Não volte a sentir-se perdido numa página em branco. Escreva rascunhos de publicações, gere ideias de conteúdo e planeie o seu calendário de publicações.

Especialista de apoio

Responda às perguntas mais comuns dos clientes e ajude automaticamente os utilizadores através de passos simples. O OpenClaw evita as respostas repetitivas e melhora os tempos de resposta.

OpenClaw com a Hostinger vs. outros

Qual a diferença entre o OpenClaw da Hostinger e as versões da concorrência? Apostamos na simplicidade, para que possa desfrutar do seu agente de IA em segundos.
Hostinger
Outro provededor

Velocidade de implementação

Pronto instantaneamente.
Instalação manual e configuração do ambiente.

Complexidade técnica

Está tudo pronto a funcionar.
Precisa de chaves API e configuração manual.

Créditos de IA

Créditos de IA pré-instalados incluídos.
São necessárias contas API externas.

Gestão de agentes

Interface visual de fácil utilização para gerir agentes e workflows de IA.
Não

Porquê implementar o OpenClaw da Hostinger?

Configuração com um clique

Lance o OpenClaw na hora. Sem instalação manual e sem configurações complexas.

Créditos de IA pré-instalados

Os assistentes de IA gastam créditos para gerar respostas e completar tarefas. Já os adicionámos por si, para que possa começar a utilizar o OpenClaw de imediato.

Privado e seguro de raiz

O OpenClaw funciona num cofre privado, pelo que os seus dados e registos de chat se mantêm privados.

Configurado e testado por si

Obtém uma versão estável e verificada do OpenClaw desde o primeiro momento. Nós tratamos dos testes e da compatibilidade.

Funciona 24/7

O seu assistente OpenClaw está online 24 horas por dia, resolvendo tarefas e conversas mesmo quando está offline.

A IA tem a sua própria caixa de entrada

Em vez de utilizar o seu email pessoal, pode escolher uma caixa de correio OpenClaw à parte, para maior segurança.

Configure hoje o OpenClaw

Experimente sem riscos com a nossa garantia de reembolso de 30 dias. Para mais informações, consulte a nossa política de reembolso.
Configure hoje o OpenClaw

FAQ sobre o OpenClaw da Hostinger

Encontre respostas às perguntas mais comuns sobre o nosso OpenClaw de um clique.

Preciso de conhecimentos técnicos para configurar o OpenClaw?

De modo algum. O OpenClaw de um clique foi criado para pessoas que nunca mexeram num servidor. A nossa versão simples trata de toda a instalação — desde o ambiente do servidor até à configuração da IA. Basta escolher o seu plano, clicar em Implementar e o seu assistente pessoal de IA estará disponível em poucos minutos. Sem programação, sem linhas de comando e sem painéis complicados.

Como funcionam os créditos de IA e é preciso criar contas externas?

Os seus créditos de IA vêm pré-integrados e prontos a utilizar. Ao contrário da configuração standard do OpenClaw, não precisa de criar contas com provedores de IA como o OpenAI ou o Anthropic, gerar chaves de API nem tratar de qualquer configuração técnica. Basta adquirir créditos através do seu painel de controlo da Hostinger e o seu assistente é ativado na hora. Quando precisar de mais, carregue-o diretamente no mesmo painel - é tão simples quanto isto.

Os meus dados são privados e seguros?

Absolutamente. Cada instância do OpenClaw é executada num ambiente próprio isolado, o que significa que os seus dados e conversas estão completamente separados dos de outros utilizadores. Bloqueamos todos os contentores para evitar acessos não autorizado ou mudanças externas, e cada instância vem com um gateway de segurança personalizado e de alta complexidade gerado de modo predefinido. Obtém proteção de nível profissional sem ter de configurar o que quer que seja por conta própria.

Qual é a diferença entre o OpenClaw de um clique e a execução do OpenClaw num VPS?

Com um VPS, obtém acesso root completo e controlo total sobre o servidor — mas isso também significa que é responsável pela configuração, atualizações e segurança. O OpenClaw de um clique acaba com toda esta complexidade. Tratamos da infraestrutura, mantemos a sua instância na versão estável mais recente e adicionamos camadas extra de segurança — para que possa concentrar-se inteiramente na utilização do seu assistente de IA, e não na gestão do servidor. Se é um programador que pretende uma personalização completa, os nossos planos VPS OpenClaw são mais adequados.

O que posso fazer ao certo com o OpenClaw?

O OpenClaw é o seu assistente pessoal de IA disponível 24 horas, mesmo quando o seu portátil está fechado. Pode ligá-lo às suas aplicações de mensagens favoritas — como o WhatsApp, Telegram, Slack e Discord — e utilizá-lo para automatizar tarefas diárias, gerir conversas em diversas plataformas, gerir leads, executar automações no navegador e muito mais. Encare-o como um membro digital de equipa que nunca dorme e está sempre pronto para ajudar.

Preocupamo-nos com a sua privacidade

Este site utiliza cookies que são necessários para que o site funcione corretamente e para obter dados sobre a forma como o utilizador interage com o mesmo, bem como para fins de marketing. Ao aceitar, o utilizador concorda em armazenar cookies no seu dispositivo para fins de segmentação, personalização e análise de anúncios, conforme descrito na nossa Política de cookies.