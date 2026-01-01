OpenClaw com um clique: o seu assistente de IA 24 horas
Obtenha o OpenClaw com um clique e automatize as suas tarefas diárias sem qualquer configuração e sem passos ocultos.
Créditos de IA pré-instalados
Os créditos de IA são utilizados para ativar o OpenClaw. Não precisa de recorrer a plataformas externas para configurar e carregar créditos de IA - está tudo no mesmo lugar.
Configuração de um clique
É fácil instalar o OpenClaw, o que o torna ideal para principiantes.
Seguro e privado
O OpenClaw está alojado num ambiente docker isolado, o que significa que os dados e os registos de conversação estão sob o seu controlo.
Encontre tudo aquilo de que precisa num só plano.
Implemente o OpenClaw em 3 passos fáceis
Instale o OpenClaw com um clique
Inicie o seu plano e nós tratamos automaticamente da configuração. Sem necessidade de experiência técnica.
Escolha onde gostaria de conversar
Ligue-se via Telegram ou WhatsApp e inicie uma conversa com o seu assistente de IA em segundos.
O OpenClaw está pronto a usar
Sem necessidade de configuração adicional, o seu assistente de IA OpenClaw está disponível e pronto para começar a trabalhar.
O que pode criar com o OpenClaw?
Assistente de produtividade pessoal
O OpenClaw consegue gerir tarefas, definir lembretes, resumir conversas e ajudá-lo a planear a sua agenda com menos esforço manual.
Assistente de vendas
Faça a gestão automática de novas consultas, recolha dados de contacto e separe potenciais clientes de curiosos.
Assistente de programação
Escreva, melhore e depure código com a ajuda do OpenClaw. Ele explica-lhe os conceitos de forma clara e sugere melhorias para simplificar o desenvolvimento.
Pesquisador
Utilize o OpenClaw para reunir informações, resumir conteúdo e comparar opções. Assim, poderá tomar decisões mais informadas sem ter de passar horas a pesquisar.
Planeador de redes sociais
Não volte a sentir-se perdido numa página em branco. Escreva rascunhos de publicações, gere ideias de conteúdo e planeie o seu calendário de publicações.
Especialista de apoio
Responda às perguntas mais comuns dos clientes e ajude automaticamente os utilizadores através de passos simples. O OpenClaw evita as respostas repetitivas e melhora os tempos de resposta.
OpenClaw com a Hostinger vs. outros
Porquê implementar o OpenClaw da Hostinger?
Configuração com um clique
Lance o OpenClaw na hora. Sem instalação manual e sem configurações complexas.
Créditos de IA pré-instalados
Os assistentes de IA gastam créditos para gerar respostas e completar tarefas. Já os adicionámos por si, para que possa começar a utilizar o OpenClaw de imediato.
Privado e seguro de raiz
O OpenClaw funciona num cofre privado, pelo que os seus dados e registos de chat se mantêm privados.
Configurado e testado por si
Obtém uma versão estável e verificada do OpenClaw desde o primeiro momento. Nós tratamos dos testes e da compatibilidade.
Funciona 24/7
O seu assistente OpenClaw está online 24 horas por dia, resolvendo tarefas e conversas mesmo quando está offline.
A IA tem a sua própria caixa de entrada
Em vez de utilizar o seu email pessoal, pode escolher uma caixa de correio OpenClaw à parte, para maior segurança.
FAQ sobre o OpenClaw da Hostinger
Preciso de conhecimentos técnicos para configurar o OpenClaw?
De modo algum. O OpenClaw de um clique foi criado para pessoas que nunca mexeram num servidor. A nossa versão simples trata de toda a instalação — desde o ambiente do servidor até à configuração da IA. Basta escolher o seu plano, clicar em Implementar e o seu assistente pessoal de IA estará disponível em poucos minutos. Sem programação, sem linhas de comando e sem painéis complicados.
Como funcionam os créditos de IA e é preciso criar contas externas?
Os seus créditos de IA vêm pré-integrados e prontos a utilizar. Ao contrário da configuração standard do OpenClaw, não precisa de criar contas com provedores de IA como o OpenAI ou o Anthropic, gerar chaves de API nem tratar de qualquer configuração técnica. Basta adquirir créditos através do seu painel de controlo da Hostinger e o seu assistente é ativado na hora. Quando precisar de mais, carregue-o diretamente no mesmo painel - é tão simples quanto isto.
Os meus dados são privados e seguros?
Absolutamente. Cada instância do OpenClaw é executada num ambiente próprio isolado, o que significa que os seus dados e conversas estão completamente separados dos de outros utilizadores. Bloqueamos todos os contentores para evitar acessos não autorizado ou mudanças externas, e cada instância vem com um gateway de segurança personalizado e de alta complexidade gerado de modo predefinido. Obtém proteção de nível profissional sem ter de configurar o que quer que seja por conta própria.
Qual é a diferença entre o OpenClaw de um clique e a execução do OpenClaw num VPS?
Com um VPS, obtém acesso root completo e controlo total sobre o servidor — mas isso também significa que é responsável pela configuração, atualizações e segurança. O OpenClaw de um clique acaba com toda esta complexidade. Tratamos da infraestrutura, mantemos a sua instância na versão estável mais recente e adicionamos camadas extra de segurança — para que possa concentrar-se inteiramente na utilização do seu assistente de IA, e não na gestão do servidor. Se é um programador que pretende uma personalização completa, os nossos planos VPS OpenClaw são mais adequados.
O que posso fazer ao certo com o OpenClaw?
O OpenClaw é o seu assistente pessoal de IA disponível 24 horas, mesmo quando o seu portátil está fechado. Pode ligá-lo às suas aplicações de mensagens favoritas — como o WhatsApp, Telegram, Slack e Discord — e utilizá-lo para automatizar tarefas diárias, gerir conversas em diversas plataformas, gerir leads, executar automações no navegador e muito mais. Encare-o como um membro digital de equipa que nunca dorme e está sempre pronto para ajudar.