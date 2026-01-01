OpenClaw com um clique: o seu assistente de IA 24 horas

Com um VPS, obtém acesso root completo e controlo total sobre o servidor — mas isso também significa que é responsável pela configuração, atualizações e segurança. O OpenClaw de um clique acaba com toda esta complexidade. Tratamos da infraestrutura, mantemos a sua instância na versão estável mais recente e adicionamos camadas extra de segurança — para que possa concentrar-se inteiramente na utilização do seu assistente de IA, e não na gestão do servidor. Se é um programador que pretende uma personalização completa, os nossos planos VPS OpenClaw são mais adequados.