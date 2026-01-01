OpenClaw en un clic : votre assistant IA disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Procurez-vous OpenClaw en un clic et automatisez vos tâches quotidiennes sans configuration ni étapes cachées.
Crédits IA pré-installés
Les crédits d'IA servent à alimenter OpenClaw. Pas besoin de passer par des plateformes tierces pour configurer et recharger vos crédits d'IA : tout est centralisé.
Installation en un clic
OpenClaw est facile à installer, ce qui en fait une solution idéale pour les débutants.
Sécurisé et privé
OpenClaw est hébergé dans un environnement Docker isolé, vous assurant un contrôle sur vos données et vos journaux de conversation.
Obtenez tout ce dont vous avez besoin dans un seul forfait
Déployez OpenClaw en 3 étapes faciles
Installez OpenClaw en un clic
Choisissez votre forfait et nous nous occupons automatiquement de la configuration. Aucune compétence technique requise.
Choisissez où vous souhaitez discuter
Connectez-vous par Telegram ou WhatsApp et commencez la conversation avec votre assistant IA en quelques secondes.
OpenClaw est prêt à être utilisé
Aucune configuration supplémentaire requise : votre assistant IA OpenClaw est en ligne et prêt à commencer.
Que pouvez-vous créer avec OpenClaw?
Assistant personnel de productivité
OpenClaw peut gérer vos tâches, créer des rappels, résumer des conversations et vous aider à planifier votre horaire en réduisant les tâches manuelles.
Assistant aux ventes
Gérez automatiquement les nouvelles demandes, recueillez les coordonnées et distinguez les clients potentiels des simples demandes d’information.
Assistant de codage
Rédigez, améliorez et déboguez votre code avec OpenClaw. Il explique les concepts de façon claire et suggère des améliorations pour faciliter le développement.
Chercheur
Utilisez OpenClaw pour recueillir des informations, synthétiser du contenu et comparer des options. Vous pourrez ainsi prendre des décisions plus éclairées sans y consacrer des heures de recherche.
Planificateur de médias sociaux
Dites adieu à la page blanche. Rédigez des articles, trouvez des idées de contenu et planifiez votre calendrier de publication.
Spécialiste du soutien
Répondez automatiquement aux questions fréquentes des clients et guidez-les pas à pas. OpenClaw réduit les réponses répétitives et améliore le temps de réponse.
OpenClaw avec Hostinger comparé aux autres
Pourquoi déployer OpenClaw avec Hostinger?
Configuration en un clic
Lancez OpenClaw instantanément. Aucune installation manuelle, aucune configuration complexe.
Crédits IA pré-installés
Les assistants IA utilisent des crédits pour générer des réponses et accomplir des tâches. Des crédits sont déjà inclus pour vous permettre d’utiliser OpenClaw dès maintenant.
Privé et sécurisé par défaut
OpenClaw fonctionne dans un environnement privé sécurisé : vos données et vos journaux de conversation demeurent confidentiels.
Configuré et testé pour vous
Dès le départ, vous obtenez une version stable et éprouvée d’OpenClaw. On s'occupe des tests et de la compatibilité.
Disponible 24 h/24, 7 j/7
Votre assistant OpenClaw est disponible en ligne en tout temps, prenant en charge les tâches et les conversations même lorsque vous êtes hors ligne.
Votre IA a sa propre boîte de réception
Au lieu d'utiliser votre courriel personnel, vous pouvez choisir une boîte courriel OpenClaw distincte pour une meilleure sécurité.
FAQ OpenClaw Hostinger
Ai-je besoin de connaissances techniques pour configurer OpenClaw?
Pas du tout. OpenClaw en un clic est conçu pour les personnes n'ayant jamais utilisé de serveur. Notre déploiement en un clic s'occupe de tout, de l'environnement serveur à la configuration de l'IA. Choisissez votre forfait, cliquez sur « Déployer », et votre assistant IA personnel est prêt en quelques minutes. Sans code, sans lignes de commande, sans complexité.
Comment fonctionnent les crédits IA et dois-je configurer des comptes externes?
Vos crédits IA sont déjà intégrés et prêts à être utilisés dès le départ. Contrairement à une configuration OpenClaw standard, vous n’avez pas besoin de créer de comptes auprès de fournisseurs d’IA comme OpenAI ou Anthropic, de générer des clés IPA ni de gérer une quelconque configuration technique. Il vous suffit d’acheter des crédits à partir de votre tableau de bord Hostinger, et votre assistant sera activé instantanément. Lorsque vous aurez besoin de plus de crédits, vous pourrez en ajouter directement à partir du même tableau de bord — c’est aussi simple que ça.
Mes données sont-elles privées et sécurisées?
Absolument. Chaque instance d'OpenClaw s'exécute dans son propre environnement isolé, ce qui signifie que vos données et vos conversations sont complètement séparées de celles des autres utilisateurs. Nous sécurisons chaque conteneur afin d'empêcher tout accès non autorisé ou toute modification externe, et chaque instance est fournie avec une passerelle de sécurité personnalisée et hautement complexe générée par défaut. Vous bénéficiez ainsi d'une protection de niveau professionnel sans avoir à configurer quoi que ce soit vous-même.
Quelle est la différence entre OpenClaw en un clic et l'exécution d'OpenClaw sur un VPS?
Avec un VPS, vous bénéficiez d'un accès root complet et d'un contrôle total sur le serveur, mais cela signifie également que vous êtes responsable de la configuration, des mises à jour et de la sécurité. OpenClaw en un clic élimine toute cette complexité. Nous gérons l'infrastructure, maintenons votre instance à jour avec la dernière version stable et ajoutons des couches de sécurité supplémentaires. Vous pouvez ainsi vous concentrer pleinement sur l'utilisation de votre assistant IA, et non sur la gestion d'un serveur. Si vous recherchez une personnalisation complète, nos forfaits VPS OpenClaw sont plus adaptées.
Que puis-je faire concrètement avec OpenClaw?
OpenClaw est votre assistant IA personnel qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même lorsque votre ordinateur est fermé. Vous pouvez le connecter à vos applications de messagerie préférées (WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, etc.) et l'utiliser pour automatiser vos tâches quotidiennes, gérer vos conversations à travers les plateformes, interagir avec les clients potentiels, exécuter des automatisations dans le navigateur et bien plus encore. Imaginez-le comme un membre d'équipe numérique qui est infatigable et toujours prêt à vous aider.