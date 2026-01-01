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Développez votre entreprise grâce aux agents IA

AI agents built for real business tasks - from strategy and SEO to marketing and sales. Works right inside your Hostinger account. Start for free and scale with a team of specialized agents.
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Nos agents IA

Les outils d'IA vous proposent une zone de clavardage à remplir. À vous de déterminer quoi demander, comment le demander et quoi faire ensuite.

Nos agents sont dotés de compétences intégrées. Chacun est spécialisé et sait comment vous aider concrètement. Une équipe de 7 agents IA pour faire croître votre entreprise dès le premier jour.

Meet your team

From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.

Business Advisor

Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.

Creative writer

Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.

SEO Consultant

Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.

Marketing Planner

Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.

Legal advisor

Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.

Customer Comms

Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.

Sales & Outreach

Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.

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Explore our AI agents capabilities.

Bring your tools
Connections

Bring your tools

Connect third-party services so your agents can use them during chat.
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Gmail

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Outlook

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HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

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Github

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Twitter

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Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

See all connections

Trois étapes, rien de plus.

01

Choisissez votre objectif

Besoin d’améliorer votre référencement? D’un plan de contenu? De mentions légales? Choisissez l’agent qu’il vous faut.
02

Clavardez avec votre agent

Présentez-leur votre entreprise. Ils vous poseront les bonnes questions, puis se mettront au travail.
03

Obtenez de vrais résultats

Stratégies, articles de blogue, analyses et campagnes de courriels : prêts à copier, coller et utiliser.
Commencer

Conçu pour les propriétaires d'entreprise, et non pour les ingénieurs

Conçu pour votre site Hostinger

Vos agents sont conçus pour s’intégrer aux outils que vous utilisez déjà : votre site Web, votre nom de domaine, votre entreprise.

Aucune compétence technique nécessaire

Si vous êtes capable de clavarder, vous serez en mesure d'utiliser Agents. Pas de requêtes à mémoriser, pas de configuration requise.

Des spécialistes, pas des généralistes

Chaque agent est spécialisé dans une tâche précise. Vous obtenez une aide de niveau expert, et non un assistant générique qui tente de tout faire.

Vos données restent les vôtres

Vos conversations restent privées. Nous n’utilisons pas vos données à des fins d’entraînement et ne les partageons pas avec des tiers.

Rejoignez des millions de clients satisfaits

Hostinger, c’est l’endroit où vous trouvez tout ce que vous avez besoin, avec des outils conçus pour contribuer au succès de votre entreprise.

M.Akram Bazerbashi

M.Akram Bazerbashi

J’utilise Hostinger depuis quelque temps et mon expérience est très positive. La configuration s’est faite en toute simplicité, même sans compétence technique.

Dm Rawat

Dm Rawat

Pratique, fiable et bien conçu, avec une excellente équipe de soutien disponible en tout temps, en direct. Je recommande fortement.

Amir Benslama

Amir Benslama

Votre équipe d'agents IA est prête. Et vous?

C'est parti
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Foire aux questions

Qu'est-ce que Hostinger Agents?

Hostinger Agents est une application alimentée par l'IA qui vous offre une équipe d'agents spécialisés — chacun conçu pour un domaine clé de votre entreprise, comme la stratégie, la rédaction de contenu, le référencement, le marketing, les aspects juridiques, les communications avec la clientèle et les ventes. Plutôt qu’un robot conversationnel générique, vous profitez d'experts ciblés avec qui vous pouvez échanger en tout temps, en langage simple. Aucune compétence technique requise.

À qui s'adresse Hostinger Agents?

Conçu pour les travailleurs autonomes, les entrepreneurs à temps partiel et les propriétaires de PME qui gèrent tout eux-mêmes. Si vous avez toujours souhaité avoir accès à des expertises en stratégie, en rédaction, en marketing ou en conseils juridiques sur demande — c'est exactement ce que Hostinger Agents vous offre.

En quoi est-il différent de ChatGPT?

Contrairement aux robots conversationnels génériques, chaque agent Hostinger est pré-entraîné pour un domaine précis de l’entreprise. Pas besoin de formuler la requête parfaite — choisissez un agent et une compétence, et laissez-vous guider vers un résultat concret.

Qu’est-ce que les compétences et comment fonctionnent-elles?

Les compétences sont des modèles de tâches prédéfinis intégrés à chaque agent. Au lieu de réfléchir à quoi demander, vous sélectionnez une compétence et l'agent vous guide vers un résultat concret — rédaction d'un article de blogue, recherche de mots-clés ou création d'une politique de confidentialité. Les compétences sont plus rapides, plus structurées et produisent de meilleurs résultats que de lancer une conversation à partir de zéro.

Dois-je recommencer chaque fois que j'ouvre l'application?

Non. Chaque agent maintient une conversation continue avec vous — aucune session expire, aucun historique à gérer. Vous pouvez fermer l’application et y revenir plus tard : l’agent reprend exactement où vous en étiez. Plus besoin de réexpliquer votre contexte d'affaires à chaque fois.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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