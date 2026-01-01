Déployez votre application Web Node.js
Au service de plus de 1 million de développeurs à travers le monde
L'efficacité sans compromis
Prix abordable
Le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Un prix mensuel unique, sans surprise.
Solution entièrement gérée
Vous codez, nous veillons à la disponibilité, à la sécurité et à la gestion des serveurs.
Performance et écosystème tout-en-un
Réseau de diffusion de contenu (CDN), pare-feu d’applications Web (WAF) et protection contre les attaques par déni de service distribué (DDoS) inclus. En prime : un nom de domaine gratuit, un courriel professionnel pendant 1 an et des certificats SSL gérés, sans frais supplémentaires.
Développement orienté code
Déployez vos projets directement depuis votre IDE : VS Code, Cursor, Claude ou tout autre assistant IA.
Détection intelligente des erreurs par l’IA
Erreur de compilation ou de déploiement? L'IA analyse vos journaux, identifie le problème et vous indique comment le résoudre, instantanément et sans tracas.
Hébergement compatible avec votre pile
Compatible avec React, Next.js, Vite, Vue.js et bien d'autres. Aucune dépendance propriétaire. Créez à votre façon.
Soumettez votre code. On s’occupe du reste.
1. Connectez votre projet
Connectez GitHub, téléversez un fichier ZIP ou déployez à partir d’un assistant de code IA. Votre structure est détectée automatiquement, les commandes de compilation sont gérées et vous n'avez plus qu'à livrer la marchandise.
2. Déployez-le instantanément
Lancez votre application Web Node.js en quelques secondes. Serveurs, sécurité et mise à l’échelle : on s'occupe de tout.
3. Gérez et développez
Gardez le contrôle et évoluez en toute confiance. Suivi des performances, gestion des domaines et redéploiement automatique.
Soumettez votre code. On s’occupe du reste
Tendances
React
Next.js
Vite
Autres
Vue.js
Nuxt
Express.js
Preact
Angular
NestJS
Déployez vos projets directement depuis l'IDE, sans tableau de bord
Le déploiement agentique connecte votre environnement de développement intégré (EDI) à l’infrastructure gérée de Hostinger, permettant des déploiements rapides d’applications axés sur le code — directement à partir de votre éditeur ou via GitHub pour le contrôle des versions et la collaboration en équipe.
Lancez des applications Web Node.js, PHP ou des projets WordPress sans interrompre votre flux de travail.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déploiement local, impact global
Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
Un prix mensuel unique, sans frais cachés
+3 mois en plus
Fonctionnalités Business :
+3 mois en plus
Toutes les fonctionnalités du pack Business et :
+3 mois en plus
Fonctionnalités Business :
+3 mois en plus
Toutes les fonctionnalités du pack Business et :
FAQ
Quels frameworks sont pris en charge ?
Nous détectons et prenons en charge automatiquement tous les principaux cadres d'applications modernes :Applications côté interface prises en charge
- React
- Vue.js
- Angular
- Vite
- Parcel
- Preact
- Next.js
- Nuxt.js
- Svelte
- Astro
- SvelteKit
- React Router
- Hono
- Next.js
- Express.js
- NestJS
- Nuxt.js
- Fastify
- Astro
Aucune configuration manuelle ni fichier YAML requis : il suffit de connecter votre compte GitHub ou de téléverser un fichier ZIP, et nous nous occupons du reste. D’autres cadres compatibles seront bientôt ajoutés.
Quelle est la différence entre l'hébergement d'applications web et l'hébergement VPS ?
Il s'agit d'un hébergement entièrement géré : nous nous occupons de la disponibilité, de la mise à l'échelle et de la sécurité. Ainsi, vous n'avez donc jamais à vous soucier du serveur. Le VPS est idéal si vous avez besoin d'un accès de la racine et d'un contrôle total.
L'hébergement géré d'applications web Node.js est destiné aux développeurs qui souhaitent déployer instantanément et se passer complètement des opérations DevOps.
Y a-t-il une limite de trafic ou des frais de dépassement ?
Avec Hostinger, vous bénéficiez d'une bande passante et de requêtes illimitées, ainsi que de certificats SSL gérés gratuits. À l'achat d'un pack annuel, profitez également d'un nom de domaine et d'une adresse email professionnelle offerts pendant 1 an. Votre application évolue librement grâce à un tarif mensuel fixe et prévisible.
Puis-je déployer des dépôts privés GitHub ?
Vous pouvez connecter vos dépôts privés en toute sécurité : les déploiements restent privés et votre code n'est jamais exposé. Connexion GitHub, import ZIP ou redéploiement via webhook, tout fonctionne parfaitement.
Proposez-vous un service de migration gratuite ?
Oui, vous pouvez facilement migrer votre projet en connectant votre dépôt GitHub ou en important vos fichiers : votre site sera automatiquement déployé sur Hostinger.