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Déployez votre application Web Node.js

Vous codez, on s’occupe du reste. Déploiements rapides, aucune facture surprise, aucune gestion technique.
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse courriel professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployez votre application Web Node.js

Au service de plus de 1 million de développeurs à travers le monde

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L'efficacité sans compromis

Réseau de diffusion de contenu (CDN) Hostinger, pare-feu d’applications Web (WAF), protection contre les attaques par déni de service distribué (DDoS) et outil de dépannage par IA inclus.

Prix abordable

Le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Un prix mensuel unique, sans surprise.

Solution entièrement gérée

Vous codez, nous veillons à la disponibilité, à la sécurité et à la gestion des serveurs.

Performance et écosystème tout-en-un

Réseau de diffusion de contenu (CDN), pare-feu d’applications Web (WAF) et protection contre les attaques par déni de service distribué (DDoS) inclus. En prime : un nom de domaine gratuit, un courriel professionnel pendant 1 an et des certificats SSL gérés, sans frais supplémentaires.

Développement orienté code

Déployez vos projets directement depuis votre IDE : VS Code, Cursor, Claude ou tout autre assistant IA.

Détection intelligente des erreurs par l’IA

Erreur de compilation ou de déploiement? L'IA analyse vos journaux, identifie le problème et vous indique comment le résoudre, instantanément et sans tracas.

Hébergement compatible avec votre pile

Compatible avec React, Next.js, Vite, Vue.js et bien d'autres. Aucune dépendance propriétaire. Créez à votre façon.

Soumettez votre code. On s’occupe du reste.

1. Connectez votre projet

1. Connectez votre projet

Connectez GitHub, téléversez un fichier ZIP ou déployez à partir d’un assistant de code IA. Votre structure est détectée automatiquement, les commandes de compilation sont gérées et vous n'avez plus qu'à livrer la marchandise.

2. Déployez-le instantanément

2. Déployez-le instantanément

Lancez votre application Web Node.js en quelques secondes. Serveurs, sécurité et mise à l’échelle : on s'occupe de tout.

3. Gérez et développez

3. Gérez et développez

Gardez le contrôle et évoluez en toute confiance. Suivi des performances, gestion des domaines et redéploiement automatique.

Soumettez votre code. On s’occupe du reste

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Déployez vos projets directement depuis l'IDE, sans tableau de bord

Le déploiement agentique connecte votre environnement de développement intégré (EDI) à l’infrastructure gérée de Hostinger, permettant des déploiements rapides d’applications axés sur le code — directement à partir de votre éditeur ou via GitHub pour le contrôle des versions et la collaboration en équipe.

Lancez des applications Web Node.js, PHP ou des projets WordPress sans interrompre votre flux de travail.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.

Déploiement local, impact global

Un prix mensuel unique, sans frais cachés

Lancez-vous en toute confiance. Notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours vous assure une expérience sans risque.
Le plus populaire
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CA$ 26.49
CA$ 5.59 /mois

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Obtenez 48 mois pour CA$ 268.32 (prix d'origine : CA$ 1,271.52). Renouvellement au prix de CA$ 23.69/mois.
5 Applications Web Node.js gérées
Jusqu'à 50 sites web
30 Crédits de codage intuitif par requêtes
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site web, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Créez avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, créateur de sites internet et Horizons
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne mondial
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des robots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
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Pour les entreprises ayant des besoins complexes
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Obtenez 48 mois pour CA$ 537.12 (prix d'origine : CA$ 1,876.32). Renouvellement au prix de CA$ 36.29/mois.
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Jusqu'à 100 sites web
50 Crédits de codage intuitif par requêtes
4 cœurs de CPU
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Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support prioritaire 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP unique
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois.
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP unique
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois.
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées

Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du plan à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre plan, ainsi que les taxes applicables.

FAQ

Quels frameworks sont pris en charge ?

Nous détectons et prenons en charge automatiquement tous les principaux cadres d'applications modernes :

Applications côté interface prises en charge
  • React
  • Vue.js
  • Angular
  • Vite
  • Parcel
  • Preact
  • Next.js
  • Nuxt.js
  • Svelte
  • Astro
  • SvelteKit
  • React Router
  • Hono
Applications côté serveur prises en charge
  • Next.js
  • Express.js
  • NestJS
  • Nuxt.js
  • Fastify
  • Astro

Aucune configuration manuelle ni fichier YAML requis : il suffit de connecter votre compte GitHub ou de téléverser un fichier ZIP, et nous nous occupons du reste. D’autres cadres compatibles seront bientôt ajoutés.

Quelle est la différence entre l'hébergement d'applications web et l'hébergement VPS ?

Il s'agit d'un hébergement entièrement géré : nous nous occupons de la disponibilité, de la mise à l'échelle et de la sécurité. Ainsi, vous n'avez donc jamais à vous soucier du serveur. Le VPS est idéal si vous avez besoin d'un accès de la racine et d'un contrôle total.

L'hébergement géré d'applications web Node.js est destiné aux développeurs qui souhaitent déployer instantanément et se passer complètement des opérations DevOps.

Y a-t-il une limite de trafic ou des frais de dépassement ?

Avec Hostinger, vous bénéficiez d'une bande passante et de requêtes illimitées, ainsi que de certificats SSL gérés gratuits. À l'achat d'un pack annuel, profitez également d'un nom de domaine et d'une adresse email professionnelle offerts pendant 1 an. Votre application évolue librement grâce à un tarif mensuel fixe et prévisible.

Puis-je déployer des dépôts privés GitHub ?

Vous pouvez connecter vos dépôts privés en toute sécurité : les déploiements restent privés et votre code n'est jamais exposé. Connexion GitHub, import ZIP ou redéploiement via webhook, tout fonctionne parfaitement.

Proposez-vous un service de migration gratuite ?

Oui, vous pouvez facilement migrer votre projet en connectant votre dépôt GitHub ou en important vos fichiers : votre site sera automatiquement déployé sur Hostinger.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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