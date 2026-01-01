Le déploiement agentique connecte votre environnement de développement intégré (EDI) à l’infrastructure gérée de Hostinger, permettant des déploiements rapides d’applications axés sur le code — directement à partir de votre éditeur ou via GitHub pour le contrôle des versions et la collaboration en équipe.

Lancez des applications Web Node.js, PHP ou des projets WordPress sans interrompre votre flux de travail.