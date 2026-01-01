Jusqu’à 70 % de rabais sur Hermes Agent

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Agent d’IA évolutif doté d’un panneau d’administration intégré au navigateur, d’une messagerie multiplateforme et prenant en charge plus de 200 grands modèles de langage.

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$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Hermes Agent

Hermes Agent est un agent d’IA évolutif développé par Nous Research qui acquiert des compétences grâce à l’expérience et les perfectionne lors de son utilisation. Contrairement aux assistants d’IA statiques, il se constitue une mémoire persistante qui gagne en valeur avec le temps. En mode passerelle, il se connecte simultanément à Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal et au courriel, et prend en charge OpenRouter, OpenAI, Anthropic ainsi que les points de terminaison personnalisés de grands modèles de langage.

L’auto-hébergement d’Hermes Agent sur votre VPS permet de conserver vos clés API, votre historique de conversations et votre contexte d’affaires dans votre propre infrastructure. Vous bénéficiez également de ressources dédiées à la navigation Web, à l’exécution de code et aux automatisations multi-agents, sans limitation imposée par des services externes.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Hermes Agent

Panneau d’administration intégré au navigateur

Gérez la configuration, les clés API, les sessions et les compétences à partir d’un tableau de bord Web complet et d’un terminal intégré au navigateur.

Apprentissage évolutif

L’agent crée et perfectionne ses compétences à chaque interaction, et le Skills Hub permet de partager des capacités réutilisables entre les déploiements.

Messagerie multiplateforme

Connectez-vous simultanément à Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal et au courriel sans avoir à gérer des robots distincts.

Plus de 200 grands modèles de langage

Acheminez les requêtes par OpenRouter ou connectez-vous directement à Anthropic, OpenAI et à des points de terminaison personnalisés pour une flexibilité maximale.

Planificateur de tâches intégré

Automatisez les tâches récurrentes grâce au planificateur cron intégré et exécutez plusieurs tâches en parallèle avec la prise en charge des sous-agents.

Mémoire persistante et fonction d’annulation

Les compétences, l’historique des sessions et les mémoires sont conservés après les redémarrages. Revenez en arrière dans n’importe quelle conversation avec la fonction d’annulation lorsqu’un échange prend une mauvaise direction.

Pourquoi choisir Hostinger pour Hermes Agent

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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