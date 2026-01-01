Hermes Agent est un agent d’IA évolutif développé par Nous Research qui acquiert des compétences grâce à l’expérience et les perfectionne lors de son utilisation. Contrairement aux assistants d’IA statiques, il se constitue une mémoire persistante qui gagne en valeur avec le temps. En mode passerelle, il se connecte simultanément à Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal et au courriel, et prend en charge OpenRouter, OpenAI, Anthropic ainsi que les points de terminaison personnalisés de grands modèles de langage.

L’auto-hébergement d’Hermes Agent sur votre VPS permet de conserver vos clés API, votre historique de conversations et votre contexte d’affaires dans votre propre infrastructure. Vous bénéficiez également de ressources dédiées à la navigation Web, à l’exécution de code et aux automatisations multi-agents, sans limitation imposée par des services externes.