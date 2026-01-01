Déployez Hermes Agent en un clic.
Agent d’IA évolutif doté d’un panneau d’administration intégré au navigateur, d’une messagerie multiplateforme et prenant en charge plus de 200 grands modèles de langage.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Hermes Agent
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Hermes Agent
Hermes Agent est un agent d’IA évolutif développé par Nous Research qui acquiert des compétences grâce à l’expérience et les perfectionne lors de son utilisation. Contrairement aux assistants d’IA statiques, il se constitue une mémoire persistante qui gagne en valeur avec le temps. En mode passerelle, il se connecte simultanément à Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal et au courriel, et prend en charge OpenRouter, OpenAI, Anthropic ainsi que les points de terminaison personnalisés de grands modèles de langage.
L’auto-hébergement d’Hermes Agent sur votre VPS permet de conserver vos clés API, votre historique de conversations et votre contexte d’affaires dans votre propre infrastructure. Vous bénéficiez également de ressources dédiées à la navigation Web, à l’exécution de code et aux automatisations multi-agents, sans limitation imposée par des services externes.
Principales fonctionnalités de Hermes Agent
Panneau d’administration intégré au navigateur
Gérez la configuration, les clés API, les sessions et les compétences à partir d’un tableau de bord Web complet et d’un terminal intégré au navigateur.
Apprentissage évolutif
L’agent crée et perfectionne ses compétences à chaque interaction, et le Skills Hub permet de partager des capacités réutilisables entre les déploiements.
Messagerie multiplateforme
Connectez-vous simultanément à Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal et au courriel sans avoir à gérer des robots distincts.
Plus de 200 grands modèles de langage
Acheminez les requêtes par OpenRouter ou connectez-vous directement à Anthropic, OpenAI et à des points de terminaison personnalisés pour une flexibilité maximale.
Planificateur de tâches intégré
Automatisez les tâches récurrentes grâce au planificateur cron intégré et exécutez plusieurs tâches en parallèle avec la prise en charge des sous-agents.
Mémoire persistante et fonction d’annulation
Les compétences, l’historique des sessions et les mémoires sont conservés après les redémarrages. Revenez en arrière dans n’importe quelle conversation avec la fonction d’annulation lorsqu’un échange prend une mauvaise direction.
Pourquoi choisir Hostinger pour Hermes Agent
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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