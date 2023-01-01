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Hermes Agent

Hermes Agent

Agent IA auto-améliorant avec boucle d'apprentissage intégrée et messagerie multiplateforme

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n8n

n8n

Plateforme d'automatisation de flux de travail avec interface visuelle basée sur des nœuds

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OpenClaw

OpenClaw

Assistant IA personnel avec prise en charge de la messagerie multicanal (anciennement Moltbot/Clawdbot)

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Paperclip

Paperclip

Paperclip est une plateforme d'orchestration IA/ML pour les équipes autonomes

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2FAuth

2FAuth

Gestionnaire de codes d'authentification à deux facteurs auto-hébergé, accessible sur web et mobile

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9router

9router

Serveur mandataire de routage d’API IA avec optimisation des jetons pour plus de 40 fournisseurs de LLM

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Ackee

Ackee

Ackee est un outil d'analyse Node.js auto-hébergé pour un suivi de sites web respectueux de la vie privée.

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Activepieces

Activepieces

Automatisation de flux de travail sans code et open source avec plus de 200 intégrations d'applications

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Actual Budget

Actual Budget

Application de gestion des finances personnelles, axée sur la confidentialité, avec budget par enveloppes

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Adminer

Adminer

Interface de gestion de bases de données complète, compatible avec plus de 11 systèmes

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AdventureLog

AdventureLog

Suivi de voyage et planificateur de voyage auto-hébergés avec cartes interactives

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AFFiNE

AFFiNE

Espace de travail tout-en-un combinant documents, tableaux blancs et bases de données avec l'IA

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Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

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Agenta

Agenta

Plateforme open source LLMOps pour les invites, l'évaluation et l'observabilité des LLM

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agentmemory

agentmemory

Mémoire persistante pour les agents de codage IA avec recherche hybride vectorielle BM25 et par graphe

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Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Diffuser des bibliothèques musicales personnelles via un serveur API compatible Subsonic

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AirTrail

AirTrail

Journal de vol personnel avec carte interactive, statistiques et prise en charge multi-utilisateur

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AiToEarn

AiToEarn

Agent de marketing de contenu IA open source pour la publication et la monétisation multiplateforme

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Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

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Alerta

Alerta

Plateforme open source de gestion d'alertes pour la consolidation des alertes de supervision

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Alexandrie

Alexandrie

Base de connaissances auto-hébergée avec Markdown étendu et autorisations par document

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AList

AList

Serveur auto-hébergé de liste de fichiers et WebDAV, avec prise en charge de plus de 30 backends de stockage

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AllTube

AllTube

Interface web pour télécharger des vidéos depuis YouTube et d'autres sites

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Ampache

Ampache

Ampache est une application web de streaming audio/vidéo et un gestionnaire de médias

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An Otter Wiki

An Otter Wiki

Wiki léger auto-hébergé avec des pages basées sur Git et édition Markdown

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AnonUpload

AnonUpload

AnonUpload est une application sécurisée de partage de fichiers anonyme, sans base de données requise

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AnythingLLM

AnythingLLM

Application IA tout-en-un pour RAG, les agents et les chatbots avec n'importe quel fournisseur de LLM

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Apache Answer

Apache Answer

Plateforme de questions-réponses open source pour le partage des connaissances en équipe et la création de communautés

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Apache DevLake

Apache DevLake

Plateforme open source de métriques DORA et d'analyse pour les équipes d'ingénierie

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Apache Guacamole

Apache Guacamole

Passerelle de bureau à distance web sans client pour RDP, VNC, SSH et Telnet

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Apache Solr

Apache Solr

Plateforme de recherche open source d'entreprise basée sur Apache Lucene

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Apache Superset

Apache Superset

Apache Superset est une plateforme moderne d'exploration et de visualisation de données pour la BI

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AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy est un espace de travail open source alimenté par l'IA et une alternative à Notion

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Apprise API

Apprise API

API REST légère pour l'envoi de notifications push vers plus de 120 services

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Appsmith

Appsmith

Plateforme low-code open source pour créer des outils et applications internes

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Aptabase

Aptabase

Analyses SDK respectueuses de la vie privée pour les applications mobiles, de bureau et web

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ArangoDB

ArangoDB

Base de données multi-modèle native pour les graphes, les documents et les données clé-valeur

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ArcadeDB

ArcadeDB

Base de données multimodèle pour les données de graphe, de document, clé-valeur et de séries temporelles

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ArchiveBox

ArchiveBox

Solution d'archivage internet auto-hébergée pour conserver des pages web et des médias

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Argilla

Argilla

Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasets

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Artalk

Artalk

Système de commentaires léger auto-hébergé avec un backend Go et un widget JS intégrable

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AstrBot

AstrBot

AstrBot est un cadre de chatbot IA multiplateforme open source.

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Audiobookshelf

Audiobookshelf

Serveur auto-hébergé de livres audio et podcasts, avec gestion multi-utilisateurs

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Authentik

Authentik

Fournisseur d'identité open source axé sur la flexibilité et la polyvalence

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Authorizer

Authorizer

Serveur d'authentification open source auto-hébergé avec connexion sociale, authentification multifacteur et contrôle d'accès basé sur les rôles

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Autobase

Autobase

Plateforme de base de données en tant que service (DBaaS) open source auto-hébergée pour l'automatisation de PostgreSQL.

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autobrr

autobrr

Outil moderne d'automatisation des téléchargements pour torrents et Usenet avec surveillance des canaux IRC en temps réel

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Automatisch

Automatisch

Alternative open source à Zapier pour connecter des applications et automatiser des flux de travail

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Baby Buddy

Baby Buddy

Application de suivi de bébé aidant les parents à surveiller les activités quotidiennes et la santé

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Backrest

Backrest

Interface web pour les sauvegardes restic avec planification, chiffrement et restauration au niveau des fichiers

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Baikal

Baikal

Serveur CalDAV et CardDAV auto-hébergé pour les calendriers et les contacts

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Bar Assistant

Bar Assistant

Gestionnaire de recettes de cocktails auto-hébergé et suivi d'inventaire de bar à domicile

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Baserow

Baserow

Base de données open source et no-code, alternative à Airtable pour les équipes

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Bazarr

Bazarr

Outil de gestion et téléchargement automatiques de sous-titres pour Sonarr et Radarr

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BeaverHabits

BeaverHabits

Suivi d'habitudes minimaliste auto-hébergé, axé sur les enregistrements quotidiens et les séries.

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BentoPDF

BentoPDF

Boîte à outils PDF basée sur navigateur et axée sur la confidentialité pour fusionner, diviser, convertir et modifier des PDF

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Beszel

Beszel

Plateforme de surveillance serveur légère avec statistiques Docker et alertes

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Beszel Agent

Beszel Agent

Agent de surveillance léger pour le système de surveillance des serveurs Beszel

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bewCloud

bewCloud

Stockage cloud auto-hébergé léger avec synchronisation de fichiers et prise en charge CalDAV/CardDAV

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Bigcapital

Bigcapital

Plateforme de comptabilité financière auto-hébergée, avec rapports intelligents et prise en charge multi-devises

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Black Candy

Black Candy

Serveur de streaming musical auto-hébergé avec lecteur web et applications mobiles

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Blender

Blender

Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suite

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Blinko

Blinko

Plateforme de prise de notes et de microblogage propulsée par l'IA, avec prise en charge de Markdown et gestion des tâches

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Bluesky PDS

Bluesky PDS

Serveur de données personnelles pour le réseau social décentralisé Bluesky

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bolt.diy

bolt.diy

Assistant de codage IA auto-hébergé pour la génération d'applications full-stack dans le navigateur

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Bookshelf

Bookshelf

Gestionnaire de collections d'ebooks et de livres audio, relance communautaire de Readarr

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BookStack

BookStack

Wiki structuré auto-hébergé pour les équipes, avec des livres, des chapitres, des pages et une recherche

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BroadcastChannel

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Transformez n'importe quel canal Telegram public en un microblog optimisé pour le SEO avec RSS

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Browserless

Browserless

Navigateur Chrome sans tête en tant que service pour le web scraping et l'automatisation

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Budge

Budge

Application de budget de finances personnelles pour le suivi des dépenses et la planification financière

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Budibase

Budibase

Plateforme low-code pour créer des applications et des flux de travail professionnels en quelques minutes

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BugSink

BugSink

Plateforme de suivi des erreurs auto-hébergée pour la surveillance des applications

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Buildbot

Buildbot

Framework CI/CD auto-hébergé pour les builds et déploiements automatisés

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Bytebase

Bytebase

Plateforme open source de gestion des changements de schéma de base de données et DevOps

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ByteChef

ByteChef

Plateforme low-code open source d'intégration d'API et d'automatisation des flux de travail

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ByteStash

ByteStash

Gestionnaire d'extraits de code auto-hébergé avec coloration syntaxique et recherche

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Cal.com

Cal.com

Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

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Calibre-Web

Calibre-Web

Calibre-Web est une application web permettant de parcourir, lire et gérer votre bibliothèque d'ebooks

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Cap

Cap

Alternative au CAPTCHA de preuve de travail axée sur la confidentialité, sans suivi

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Casdoor

Casdoor

Plateforme IAM open source avec prise en charge de SSO, OAuth 2.0, OIDC et SAML

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Castopod

Castopod

Plateforme d'hébergement de podcasts open source avec des fonctionnalités d'analyse et sociales

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Centrifugo

Centrifugo

Centrifugo est un serveur de messagerie temps réel évolutif pour la création d'applications en direct

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changedetection.io

changedetection.io

Outil de détection et de surveillance des modifications de sites web avec sélection visuelle et notifications

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ChartDB

ChartDB

Éditeur de diagrammes de base de données open source avec exportation DDL par IA et visualisation de schémas

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Chatpad AI

Chatpad AI

Interface web ChatGPT axée sur la confidentialité avec stockage local des données et gestion des conversations

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Checkcle

Checkcle

Surveillance complète de la disponibilité et de l'infrastructure avec des pages d'état publiques

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Checkmate

Checkmate

Application open source de surveillance des serveurs et de suivi de disponibilité

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Checkmk

Checkmk

Surveillance de l'infrastructure et des applications avec découverte automatique et alertes

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Chibisafe

Chibisafe

Coffre-fort de fichiers auto-hébergé pour téléverser et partager des fichiers avec des liens partageables

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ChiefOnboarding

ChiefOnboarding

Plateforme open source d'intégration des employés avec un bot Slack et l'automatisation des flux de travail

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Chroma

Chroma

Base de données d'embeddings open source pour les applications d'IA et la recherche sémantique

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ClassicPress

ClassicPress

Dérivé de WordPress sans l'éditeur de blocs Gutenberg, axé sur la stabilité

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ClickHouse

ClickHouse

Base de données OLAP en colonnes pour l'analyse en temps réel avec une latence de requête de l'ordre de la milliseconde

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CloudBeaver

CloudBeaver

Outil web de gestion de base de données pour l'administration complète des données

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Cloudflared

Cloudflared

Démon Cloudflare Tunnel pour bénéficier d'un accès à distance sécurisé sans ouvrir de ports

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Cloudreve

Cloudreve

Plateforme de stockage cloud auto-hébergée avec des fonctionnalités de gestion et de partage de fichiers

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Cockpit CMS

Cockpit CMS

Plateforme CMS headless légère pour la gestion de contenu et les API

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Code-Server

Code-Server

VS Code dans le navigateur pour le développement à distance depuis n'importe quel appareil

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Coder

Coder

Plateforme open-source pour le provisionnement d'environnements de développement cloud auto-hébergés

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CodiMD

CodiMD

Éditeur Markdown collaboratif en temps réel pour la documentation et la prise de notes

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Collabora Online

Collabora Online

Suite bureautique auto-hébergée basée sur navigateur pour l'édition collaborative de documents

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CommaFeed

CommaFeed

Lecteur RSS auto-hébergé inspiré de Google Reader avec des raccourcis clavier et des applications mobiles

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ConvertX

ConvertX

Convertisseur de fichiers en ligne auto-hébergé prenant en charge plus de 1000 formats

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Convex

Convex

Plateforme de base de données réactive open source pour le développement d'applications modernes

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COPS

COPS

Serveur PHP OPDS et HTML léger qui expose une bibliothèque d'ebooks Calibre aux lecteurs mobiles et aux navigateurs

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CoreControl

CoreControl

Tableau de bord auto-hébergé pour la gestion des serveurs, de la disponibilité et de l'infrastructure réseau

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Countly

Countly

Analyses de produits respectueuses de la vie privée pour les applications mobiles, web et de bureau

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Crawl4AI

Crawl4AI

Robot d'indexation web open source pour les applications d'IA avec sortie optimisée pour les LLM

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Cronicle

Cronicle

Multi-server task scheduler and runner with web-based interface

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Crucix

Crucix

Plateforme OSINT agrégeant 27 sources de données mondiales en temps réel dans un tableau de bord unifié

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Cryptgeon

Cryptgeon

Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNote

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CryptPad

CryptPad

Suite bureautique collaborative chiffrée de bout en bout avec stockage zéro-connaissance

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CyberChef

CyberChef

Outil web pour le chiffrement, l'encodage, la compression et les opérations d'analyse de données

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Dagu

Dagu

Ordonnanceur de flux de travail basé sur les DAG avec une interface utilisateur web pour la gestion des tâches cron et des pipelines de tâches

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Damselfly

Damselfly

Gestionnaire de photos auto-hébergé avec reconnaissance faciale et détection d'objets

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dashdot

dashdot

Tableau de bord de serveur minimaliste avec statistiques en temps réel du CPU, de la RAM, du stockage et du réseau

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Dashy

Dashy

Un tableau de bord personnel auto-hébergeable avec des widgets, des thèmes et un contrôle de statut

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Databag

Databag

Messagerie fédérée auto-hébergée avec chiffrement de bout en bout et fils de discussion thématiques

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Databasus

Databasus

Databasus est un outil de sauvegarde de bases de données pour PostgreSQL, MySQL et MongoDB

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Dataline

Dataline

Interface de chat SQL basée sur l'IA pour explorer et visualiser toute base de données

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Dawarich

Dawarich

Suivi de l'historique des positions auto-hébergé avec des cartes de chaleur et des statistiques de voyage

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DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite

Outil visuel pour créer, structurer et modifier des fichiers de base de données SQLite

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Deluge

Deluge

Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin support

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DenoKV

DenoKV

Base de données clé-valeur Denoland conçue pour Deno Deploy

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Dify

Dify

Plateforme open source pour créer des applications LLM avec RAG, des agents et des flux de travail

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Directus

Directus

CMS headless qui connecte des bases de données avec une API dynamique et une application d'administration

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Dittofeed

Dittofeed

Plateforme d'engagement client open source pour la messagerie multicanal automatisée

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Diun

Diun

Notificateur de mises à jour d'images Docker pour recevoir des notifications lorsque les images sont mises à jour

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docassemble

docassemble

Système expert open source pour les entretiens guidés et l'assemblage automatisé de documents

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Docker Registry

Docker Registry

Registre Docker privé pour stocker et distribuer des images de conteneurs

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Dockge

Dockge

Dockge est un gestionnaire de piles Docker Compose auto-hébergé sophistiqué, facile à utiliser et réactif.

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Docmost

Docmost

Wiki collaboratif et plateforme de documentation avec édition en temps réel

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Docspell

Docspell

Organisateur de documents auto-hébergé avec OCR, extraction PNL et recherche plein texte

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Documenso

Documenso

Plateforme open source pour la signature électronique de documents

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DocuSeal

DocuSeal

Plateforme de signature de documents open source avec fonctionnalités de signature électronique

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Dograh

Dograh

Plateforme no-code open source pour créer des agents vocaux IA en quelques minutes

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DokuWiki

DokuWiki

Plateforme wiki légère basée sur des fichiers pour la documentation et les bases de connaissances

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Dolibarr

Dolibarr

Plateforme ERP/CRM open source pour gérer les opérations commerciales

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Domain Locker

Domain Locker

Plateforme unifiée pour gérer et suivre les portefeuilles de noms de domaine

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Donetick

Donetick

Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities

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Downtify

Downtify

Application permettant de télécharger des musiques Spotify depuis YouTube avec pochette d'album, paroles et métadonnées complètes

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Dozzle

Dozzle

Interface web légère pour consulter en temps réel les journaux des conteneurs Docker

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Dragonfly

Dragonfly

Stockage de données en mémoire haute performance compatible Redis pour le matériel moderne

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draw.io

draw.io

Outil de diagrammes open source gratuit pour les organigrammes, UML et les diagrammes de réseau

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drawDB

drawDB

Éditeur de diagrammes de base de données basé sur navigateur avec exportation et importation SQL

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Drizzle Gateway

Drizzle Gateway

Drizzle Studio auto-hébergé gratuit et surpuissant pour la gestion de bases de données

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Drupal

Drupal

CMS open source pour créer et gérer des sites web dynamiques

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DuckDNS

Service DNS dynamique gratuit pour mapper les adresses IP à des domaines

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DumbDo

DumbDo

DumbDo est une liste de tâches auto-hébergée stupidement simple qui fonctionne tout simplement.

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Duplicati

Duplicati

Solution de sauvegarde chiffrée prenant en charge le stockage cloud et les serveurs distants

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Easy!Appointments

Easy!Appointments

Système gratuit de prise de rendez-vous pour les entreprises et les professionnels

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Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto

Broker MQTT léger pour l'IoT et les applications de messagerie

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EdgeDB

EdgeDB

Base de données graphe-relationnelle de nouvelle génération basée sur PostgreSQL

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Elasticsearch

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Moteur de recherche et d'analyse distribué basé sur Apache Lucene

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Element

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Client Matrix sécurisé avec chiffrement de bout en bout et messagerie multiplateforme

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EmailEngine

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Proxy d'API de messagerie auto-hébergé connectant IMAP et SMTP à des points de terminaison REST

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Emby

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Personal media server with automatic streaming and device conversion

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Outil de statistiques et d'analyse pour serveurs multimédias Emby et Jellyfin

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Enclosed

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Application web minimaliste pour envoyer des notes privées et chiffrées en toute sécurité

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ErsatzTV

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Serveur IPTV auto-hébergé qui génère des chaînes en direct à partir de votre bibliothèque multimédia

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Erugo

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Plateforme de partage de fichiers auto-hébergée avec protection par mot de passe et contrôles d'expiration

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ESPHome

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Système de contrôle des microcontrôleurs ESP8266/ESP32 avec YAML

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CRM open-source gratuit pour la gestion des contacts, des affaires et des relations clients

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Éditeur de documents collaboratif en temps réel avec édition en direct et historique des versions

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Plateforme e-commerce open-source moderne sur Node.js, React, GraphQL et PostgreSQL

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API WhatsApp open source pour les chatbots, l'automatisation et les intégrations de messagerie

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Passerelle API WhatsApp haute performance écrite en Go pour l'automatisation de la messagerie

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Tableau blanc virtuel pour l'esquisse de diagrammes dessinés à la main et le brainstorming collaboratif

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Application de suivi des dépenses personnelles et familiales

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Suivi des dépenses personnelles léger et auto-hébergé avec tableau de bord et importation CSV

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Transforme les recommandations ListenBrainz en playlists dans votre bibliothèque musicale

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Gestionnaire de finances personnelles léger avec PWA mobile et numérisation des reçus

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Plateforme de gestion des vulnérabilités open source pour les équipes de sécurité

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Plateforme de commentaires open source pour collecter et gérer les commentaires des utilisateurs

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Gestionnaire de fichiers web pour parcourir, télécharger et gérer des fichiers sur votre serveur

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Partage de fichiers décentralisé de pair à pair utilisant la technologie IPFS

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Processeur de fichiers multimédias automatisé qui réduit la taille des fichiers jusqu'à 90 %

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Gestionnaire de fichiers auto-hébergé multi-utilisateurs avec gestion des permissions par rôle et sans base de données

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Serveur VPN WireGuard simple avec interface de gestion web

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Gestionnaire professionnel et auto-hébergé de finances personnelles et de budget

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Navigateur Firefox auto-hébergé accessible via une interface web

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Service open source de feature flags et de configuration à distance avec tests A/B

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Page d'accueil et tableau de bord d'applications auto-hébergés pour votre homelab

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Serveur proxy pour contourner la protection Cloudflare pour le web scraping

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Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communities

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Application de prise de notes en Markdown, sans base de données, avec wikiliens et recherche plein texte

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Plateforme open source de gestion des appareils et de sécurité des terminaux propulsée par osquery

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Outil d'automatisation piloté par YAML pour télécharger des médias depuis RSS, les torrents et Usenet

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Plateforme de gestion de drapeaux de fonctionnalités auto-hébergée avec intégration Git

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Flowise

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Outil low-code open source pour créer des flux d'orchestration LLM et des agents d'IA

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Focalboard

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Outil de gestion de projets open source avec des tableaux Kanban, des vues tabulaires et des vues calendrier

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Service Git léger auto-hébergé avec interface web et fonctionnalités de collaboration

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Plateforme de création de formulaires et de gestion de données open source avec API REST

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Plateforme de sondage open source pour les retours d'expérience in-app, par lien, sur site web et par e-mail

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Outil de création de diagrammes isométriques dans le navigateur pour la visualisation d'infrastructures

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Table de jeu virtuelle auto-hébergée pour les campagnes de JdR en ligne avec cartes et dés

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Modeleur CAO 3D paramétrique accessible par navigateur pour l'ingénierie et la conception

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Système léger et open source de service d'assistance et de boîte de réception partagée

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Agrégateur de flux RSS auto-hébergé pour gérer et lire vos flux

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Page d'état orientée développeurs avec surveillance de la disponibilité multi-protocole et alertes

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Logiciel open source de gestion de patrimoine pour suivre des portfolios d'investissement

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Tableau de bord auto-hébergé qui regroupe tous vos flux au même endroit

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Hybride tableur-base de données open source pour créer des applications de données

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Serveur de contrôle auto-hébergé compatible avec Tailscale pour le réseau maillé WireGuard

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Surveillance open source des tâches cron et des tâches de fond avec alertes instantanées

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Éditeur Markdown collaboratif en temps réel pour la documentation d'équipe

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Tableau de bord applicatif pour organiser et accéder à vos services web

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Agent IA auto-améliorant avec boucle d'apprentissage intégrée et messagerie multiplateforme

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Agent IA Hermes et interface utilisateur de chat web auto-hébergés, regroupés dans un seul déploiement Docker.

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Centre de commande d'interface utilisateur web open source pour l'agent d'IA Hermes

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Générateur de formulaires conversationnels open source avec logique conditionnelle et analyses

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Plateforme open source auto-hébergée de gestion d'événements et de billetterie

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Tableau de bord moderne auto-hébergé pour organiser et surveiller tous vos services

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Plateforme domotique open source pour contrôler les appareils intelligents

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Système d'inventaire et d'organisation conçu pour les particuliers

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Passerelle HomeKit pour appareils domotiques non Apple, via des extensions

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Tableau de bord d'application moderne et personnalisable avec intégration Docker

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Simple tableau de bord statique auto-hébergé pour organiser tous vos services serveur

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Passerelle d'accès à l'infrastructure avec masquage automatique des données et pistes d'audit

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Hoppscotch

Hoppscotch

Open-source API development and testing platform for developers and teams

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HortusFox

HortusFox

Système de gestion des plantes auto-hébergé pour suivre les routines d'entretien et organiser votre jardin

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Huginn

Huginn

Plateforme d'automatisation auto-hébergée pour créer des agents de surveillance

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Hugo

Hugo

Générateur de sites statiques ultra-rapide construit avec Go

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HumHub

HumHub

Plateforme open source de réseau social d'entreprise et d'intranet pour les équipes

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imgproxy

imgproxy

Serveur rapide de traitement d'images à la volée pour le redimensionnement, le recadrage et la conversion de format

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Immich

Immich

Immich est une solution de gestion de photos et de vidéos auto-hébergée à haute performance

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Infisical

Infisical

Gestionnaire de secrets open-source pour synchroniser les variables d'environnement et les clés API entre les équipes et l'infrastructure

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InfluxDB 2

InfluxDB 2

Plateforme unifiée de séries temporelles avec requêtes Flux et interface web intégrée

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Inkscape

Inkscape

Éditeur de graphiques vectoriels accessible via navigateur pour les illustrations et la conception SVG

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InsForge

InsForge

Plateforme backend open source avec authentification, base de données et stockage pour les agents d'IA

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InvenTree

InvenTree

Gestion open source de l'inventaire des pièces et de la nomenclature pour les équipes d'ingénierie

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Invidious

Invidious

Interface alternative pour YouTube respectueuse de la vie privée, sans publicités ni suivi

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Invio

Invio

Système de facturation auto-hébergé minimaliste pour les freelances et les petites équipes

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Invoice Ninja

Invoice Ninja

Plateforme de facturation open source pour les freelances et les petites entreprises

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InvoiceShelf

InvoiceShelf

Plateforme de facturation open source avec devis, dépenses et portail de paiement

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Isso

Isso

Alternative légère et auto-hébergée à Disqus pour les blogs et les sites web statiques

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IT Tools

IT Tools

Collection of handy online tools for developers and IT professionals

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ITFlow

ITFlow

Plateforme PSA open source pour les MSP avec documentation informatique, gestion des tickets et facturation

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iTop

iTop

Plateforme ITSM et CMDB open source pour la gestion des services informatiques et de l'infrastructure

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Jackett

Jackett

Proxy pour trackers torrent traduisant les requêtes de Sonarr, Radarr et autres outils d'automatisation

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Jaeger

Jaeger

Jaeger est un système de traçage distribué open source pour la surveillance des microservices

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Jellyfin

Jellyfin

Serveur multimédia gratuit et open source pour organiser et diffuser votre médiathèque

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Jellyseerr

Jellyseerr

Outil de gestion des demandes de contenus pour Jellyfin, Emby et Plex avec processus de validation

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Jenkins

Jenkins

Jenkins est un serveur d'automatisation open source pour les pipelines CI/CD

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Jitsi Meet

Jitsi Meet

Plateforme de visioconférence auto-hébergée avec partage d'écran et enregistrement

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Jitsu

Jitsu

Plateforme de données clients open source et pipeline de streaming d'événements pour les ingénieurs

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JobOps

JobOps

Pipeline de recherche d'emploi auto-hébergé qui parcourt les sites d'offres et adapte les CVs

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Joomla

Joomla

CMS open source pour créer des sites web dynamiques et des applications web

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Joplin Server

Joplin Server

Serveur de synchronisation auto-hébergé pour l'application de prise de notes Joplin

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Jotty

Jotty

Application légère de prise de notes et de gestion de checklists avec Markdown et tableaux Kanban

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jsreport

jsreport

Serveur de rapports auto-hébergé pour PDF, Excel et DOCX à partir de modèles HTML

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JumpServer

JumpServer

Passerelle d'accès privilégié centralisée pour les sessions SSH, RDP et de base de données

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Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

Environnement web interactif pour le code en direct, l'analyse de données et les visualisations

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JupyterLab

JupyterLab

JupyterLab est un environnement de développement interactif basé sur le web, pour les notebooks et le codage

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Juxtapose

Juxtapose

Routeur de notifications auto-hébergé connectant les webhooks aux plateformes de messagerie

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Kan

Kan

Outil de gestion de projets et tableau Kanban open source, une alternative à Trello

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Kanboard

Kanboard

Kanboard is a free and open-source Kanban project management software

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Kaneo

Kaneo

Gestion de projet open source avec tableaux Kanban et intégration à GitHub

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Kapowarr

Kapowarr

Gestionnaire de bandes dessinées auto-hébergé pour le téléchargement et l'organisation automatisés

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Karakeep

Karakeep

Karakeep est un gestionnaire de favoris auto-hébergé avec un système de recherche et d'étiquetage optimisé par l'IA

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Kavita

Kavita

Bibliothèque numérique auto-hébergée pour les bandes dessinées, les mangas et les livres numériques

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Keila

Keila

Plateforme d'infolettre auto-hébergée avec éditeur par glisser-déposer et envoi SMTP

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Kener

Kener

Plateforme open source pour les pages de statut et la surveillance de la disponibilité avec gestion des incidents

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Kestra

Kestra

Plateforme open source d'orchestration des flux de travail pour les pipelines de données et l'automatisation

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Keycloak

Keycloak

Gestion des identités et des accès open source avec SSO, OAuth2 et SAML

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Khoj

Khoj

Assistant IA open source pour discuter avec vos documents et le web

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Kibana

Kibana

Interface utilisateur de visualisation open source pour Elasticsearch avec des tableaux de bord et la recherche

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Kill Bill

Kill Bill

Plateforme de facturation et de paiement par abonnement open source pour SaaS et les places de marché

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Kimai

Kimai

Suivi du temps auto-hébergé pour les freelances, les agences et les équipes

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KitchenOwl

KitchenOwl

Application auto-hébergée pour liste de courses partagée, gestionnaire de recettes et planificateur de repas

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Koillection

Koillection

Gestionnaire de collection auto-hébergé pour cataloguer des livres, des jeux, des vinyles et bien plus encore

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Komari

Komari

Tableau de bord de surveillance de serveur auto-hébergé léger avec des métriques en temps réel

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Komga

Komga

Serveur multimédia auto-hébergé de bandes dessinées, mangas, magazines et livres numériques, avec prise en charge d'OPDS et de la synchronisation

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Kong

Kong

Passerelle API native du cloud conçue pour les environnements hybrides et multi-cloud

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Kotaemon

Kotaemon

Chatbot de questions-réponses sur documents open source avec prise en charge multi-LLM et OCR

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Kroki

Kroki

API unifiée de diagramme en tant que code qui génère plus de 30 types de diagrammes via HTTP

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Kutt

Kutt

Outil de réduction d'URL auto-hébergé moderne avec domaines personnalisés, statistiques et API REST

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Label Studio

Label Studio

Plateforme open source d'étiquetage et d'annotation des données pour les projets d'apprentissage automatique

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Lago

Lago

Plateforme open source de mesure et de facturation à l'usage

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Langflow

Langflow

Langflow est un constructeur visuel de flux de travail d'IA pour la création d'applications LLM

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Langfuse

Langfuse

Plateforme d'ingénierie LLM open source pour l'observabilité et l'évaluation

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LanguageTool

LanguageTool

Correcteur open source de grammaire, de style et d'orthographe pour plus de 25 langues

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LazyLibrarian

LazyLibrarian

Automatisation auto-hébergée pour les téléchargements d'ebooks et de livres audio avec suivi des auteurs

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Leantime

Leantime

Système de gestion de projets open source conçu pour les non-chefs de projet

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Lemmy

Lemmy

Agrégateur de liens fédéré et plateforme de discussion pour les forums auto-hébergés

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LibreChat

LibreChat

LibreChat est une interface de chat IA avec prise en charge RAG pour l'utilisation de LLM multi-fournisseurs.

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LibreDesk

LibreDesk

Centre d'aide open-source avec gestion des tickets omnicanal, chat en direct et gestion des SLA

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LibrePhotos

LibrePhotos

Gestion de photos auto-hébergée avec reconnaissance faciale et recherche optimisée par l'IA

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LibreSpeed

LibreSpeed

Serveur de test de vitesse internet HTML5 auto-hébergé avec base de données de résultats intégrée

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LibreTranslate

LibreTranslate

API de traduction automatique libre et open source, entièrement auto-hébergée

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Lidarr

Lidarr

Gestionnaire et organisateur automatisé de collection musicale pour Usenet et les torrents

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Lightdash

Lightdash

Plateforme d'intelligence décisionnelle open source construite autour de dbt pour l'exploration de données et les tableaux de bord

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LimeSurvey

LimeSurvey

Plateforme professionnelle de sondage en ligne pour créer et gérer des questionnaires

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Linkding

Linkding

Linkding est un gestionnaire de favoris auto-hébergé, minimaliste et rapide.

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LinkStack

LinkStack

Alternative à Linktree auto-hébergée pour des pages lien-en-bio de marque

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Linkwarden

Linkwarden

Linkwarden est un gestionnaire de favoris auto-hébergé avec un système d'archivage de pages complètes

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Listmonk

Listmonk

Gestionnaire de newsletters et de listes de diffusion auto-hébergé et performant

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LiteLLM

LiteLLM

LiteLLM est une passerelle IA pour appeler plus de 100 LLM au format OpenAI

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Livebook

Livebook

Notebooks Elixir open source pour la science des données, l'apprentissage automatique et la collaboration en temps réel

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LLDAP

LLDAP

Serveur d'authentification léger offrant un backend LDAP simplifié pour les applications auto-hébergées

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LMS

LMS

Serveur de streaming musical léger auto-hébergé avec API Subsonic

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LobeChat

LobeChat

Cadre de chat IA open-source moderne prenant en charge plusieurs fournisseurs de LLM

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Local Deep Research

Local Deep Research

Assistant IA de recherche approfondie auto-hébergé alimenté par des fournisseurs de LLM infonuagiques

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LocalAI

LocalAI

Serveur API auto-hébergé compatible OpenAI pour l'inférence de modèles d'IA locaux

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Locust

Locust

Outil de test de charge distribué basé sur Python avec une interface utilisateur web en temps réel

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Logseq

Logseq

Base de connaissances auto-hébergée axée sur la confidentialité et organiseur basé sur des blocs

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Logto

Logto

Logto est une plateforme complète d'identité et d'authentification avec prise en charge d'OAuth et OIDC.

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LubeLogger

LubeLogger

Système complet de gestion de l'entretien des véhicules et du carburant

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Lychee

Lychee

Plateforme de gestion de photos auto-hébergée avec organisation d'albums, navigation EXIF et contrôles de partage granulaires

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Mage AI

Mage AI

Mage AI est un outil de pipeline de données pour la création et la gestion de workflows ETL

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Mail-Archiver

Mail-Archiver

Archivage d'e-mails auto-hébergé avec synchronisation IMAP, recherche plein texte et exportation

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Mailpit

Mailpit

Outil de test d'e-mails SMTP open source avec une boîte de réception basée sur un navigateur pour les développeurs

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Maloja

Maloja

Base de données de scrobble musical auto-hébergée avec classements d'écoute personnels

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Manticore Search

Manticore Search

Moteur de recherche open source avec recherche plein texte et vectorielle via le protocole MySQL

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MariaDB

MariaDB

Serveur de base de données relationnelle open source et remplacement direct de MySQL

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Marimo

Marimo

Notebook Python réactif open source avec support SQL et exécution reproductible

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Marreta

Marreta

Proxy d'articles auto-hébergé pour une lecture épurée et sans publicité, avec mise en cache intelligente

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Mastodon

Mastodon

Serveur de microblogage fédéré auto-hébergé basé sur la norme ActivityPub

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Mathesar

Mathesar

Interface web de type tableur pour explorer et modifier les bases de données PostgreSQL

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Matomo

Matomo

Plateforme d'analyse web open-source leader avec propriété et confidentialité complètes des données

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Matrix Synapse

Matrix Synapse

Homeserver Matrix open source pour une communication décentralisée et chiffrée

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Mattermost

Mattermost

Plateforme de collaboration d'équipe open source offrant une messagerie, le partage de fichiers et des intégrations

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Mautic

Mautic

Automatisation du marketing open source pour les campagnes d'e-mail, le scoring des leads et les parcours

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MaxKB

MaxKB

MaxKB est une plateforme open source conçue pour créer des agents IA capables de gérer des bases de connaissances

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Mayan EDMS

Mayan EDMS

Gestion de documents open source avec OCR, recherche plein texte et workflows

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Maybe

Maybe

Application open source de finances personnelles et de gestion de patrimoine

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Mazanoke

Mazanoke

Optimiseur d'images basé sur navigateur avec conversion de format et suppression des données EXIF

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Mealie

Mealie

Mealie est un gestionnaire de recettes auto-hébergé avec un système de planification des repas et de listes de courses.

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Medusa

Medusa

Gestionnaire automatique de bibliothèque vidéo pour les séries TV avec prise en charge de Plex et Jellyfin

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Meilisearch

Meilisearch

Moteur de recherche ultra-rapide pour applications modernes

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Memgraph

Memgraph

Base de données graphique en mémoire pour l'analyse en temps réel des données connectées

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Memos

Memos

Memos est une application de prise de notes légère, axée sur la confidentialité

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MeshCentral

MeshCentral

Plateforme auto-hébergée de surveillance et de gestion à distance pour les ordinateurs de bureau, les serveurs et les appareils IoT

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Metabase

Metabase

Plateforme d'intelligence décisionnelle open source pour la visualisation et l'analyse des données

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MetaTrader 5

MetaTrader 5

Terminal de trading MetaTrader 5 accessible depuis un navigateur pour le trading Forex et CFD 24h/24 et 7j/7

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MeTube

MeTube

MeTube est un service de téléchargement de vidéos basé sur le web pour YouTube et d'autres plateformes

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MicroBin

MicroBin

Pastebin, partageur de fichiers et raccourcisseur d'URL léger et auto-hébergé en Rust

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Milvus

Milvus

Base de données vectorielle open source conçue pour les applications d'IA et la recherche par similarité

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MindsDB

MindsDB

MindsDB est une plateforme d'IA conçue pour créer des modèles d'apprentissage automatique à partir de données d'entreprise.

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Mini QR

Mini QR

Générateur de QR code auto-hébergé avec styles personnalisés et exportation par lots

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Miniflux

Miniflux

Lecteur de flux RSS minimaliste et affirmé avec une interface web épurée

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MiroFish

MiroFish

Moteur de prédiction IA basé sur une simulation d'intelligence en essaim multi-agents

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MiroTalk

MiroTalk

Visioconférence P2P auto-hébergée avec un nombre illimité de salles et partage d'écran

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Mongo Express

Mongo Express

Interface d'administration MongoDB basée sur le web pour parcourir, modifier et gérer les bases de données

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MongoDB 4

MongoDB 4

Base de données NoSQL orientée document avec un stockage de documents de type JSON

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Monica

Monica

Système de gestion des relations personnelles pour documenter votre vie

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Moodist

Moodist

Mixeur de paysages sonores ambiants avec des outils de productivité pour une concentration profonde et la relaxation

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Moodle

Moodle

Système de gestion de l'apprentissage open source plébiscité par plus de 489 millions d'utilisateurs dans le monde entier

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Morphic

Morphic

Moteur de recherche d'IA open source avec des réponses génératives et des citations de sources

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mStream

mStream

Serveur de streaming musical auto-hébergé léger avec des applications natives iOS et Android

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Mylar3

Mylar3

Gestionnaire de bandes dessinées auto-hébergé pour télécharger et gérer automatiquement la bibliothèque

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MySQL

MySQL

Base de données relationnelle open source rapide et fiable pour les charges de travail web et d'applications

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n8n

n8n

Plateforme d'automatisation de flux de travail avec interface visuelle basée sur des nœuds

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Nango

Nango

Plateforme open source d'intégration OAuth et API pour plus de 300 services

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NATS

NATS

Système de messagerie natif du cloud avec pub/sub, requête-réponse et JetStream

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Navidrome

Navidrome

Navidrome est un serveur musical auto-hébergé, accessible en streaming sur le web et sur mobile

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Neko

Neko

Navigateur virtuel auto-hébergé pour la navigation web collaborative et le streaming

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Neo4j

Neo4j

La principale base de données graphique open source mondiale pour les données connectées

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NetBird Client

NetBird Client

Client VPN maillé sécurisé basé sur WireGuard avec SSO et des contrôles d'accès granulaires

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NetBox

NetBox

Modélisation d'infrastructure réseau open source pour IPAM, DCIM et documentation

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Netdata

Netdata

Agent de surveillance d'infrastructure en temps réel avec plus de 800 intégrations

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New API

New API

La nouvelle API est une passerelle LLM et un système de gestion d'actifs IA pour plusieurs fournisseurs

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Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud est une puissante plateforme de productivité auto-hébergée

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Nexterm

Nexterm

Gestion de serveur basée sur navigateur pour les connexions SSH, VNC et RDP

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Nexus Repository Manager

Nexus Repository Manager

Gestionnaire universel de dépôts d'artefacts pour Maven, npm, Docker et PyPI

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NocoBase

NocoBase

NocoBase est une plateforme extensible no-code/low-code pour la création d'applications

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NocoDB

NocoDB

Alternative open source à Airtable qui transforme les bases de données en feuilles de calcul intelligentes

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Node-RED

Node-RED

Outil visuel low-code pour connecter des appareils IoT, des API et des services en ligne

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NodeBB

NodeBB

NodeBB est une plateforme de discussion moderne et en temps réel pour la création de forums communautaires

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Norish

Norish

Gestionnaire de recettes auto-hébergé avec importation depuis les réseaux sociaux et synchronisation familiale

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NoteDiscovery

NoteDiscovery

Base de connaissances Markdown auto-hébergée avec vue graphique et intégration de l'IA

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Notifuse

Notifuse

Plateforme de marketing par courriel et de courriels transactionnels auto-hébergée

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Novu

Novu

Infrastructure de notification open source pour la livraison d'e-mails, de SMS et de notifications push

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ntfy

ntfy

Serveur de notifications push auto-hébergé pour l'envoi d'alertes via de simples requêtes HTTP

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NZBGet

NZBGet

Téléchargeur binaire Usenet efficace en C++ avec réparation PAR2 et interface web

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NZBHydra2

NZBHydra2

Agrégateur de méta-recherche Usenet qui unifie les indexeurs derrière une seule API Newznab

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October CMS

October CMS

CMS PHP basé sur Laravel pour la création de sites web et d'applications web flexibles

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Odoo

Odoo

Plateforme ERP et CRM open source pour la gestion d'entreprise et l'e-commerce

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Odysseus

Odysseus

Espace de travail IA auto-hébergé avec chat, agents, recherche approfondie et mémoire persistante

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OliveTin

OliveTin

Interface web auto-hébergée pour exécuter en toute sécurité des commandes shell prédéfinies

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Ollama

Ollama

Exécutez des modèles de langage volumineux localement avec une API simple pour les applications d'IA

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Ombi

Ombi

Système de demandes auto-hébergé pour Plex, Emby et Jellyfin avec traitement automatique

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OmniTools

OmniTools

OmniTools regroupe plus de 80 outils web au même endroit pour vos tâches du quotidien

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OneDev

OneDev

OneDev est un serveur Git auto-hébergé avec CI/CD intégré et gestion de projet.

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OneTimeSecret

OneTimeSecret

Partager des secrets autodestructeurs via des liens à consultation unique

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ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs

Suite bureautique en ligne auto-hébergée avec édition collaborative compatible MS Office

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Onyx

Onyx

Plateforme de chat IA open source et de recherche d'entreprise qui fonctionne avec chaque LLM

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Open Journal Systems

Open Journal Systems

Plateforme open source de gestion de revues académiques et de publication en libre accès

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Open Notebook

Open Notebook

Application de carnet de notes native de l'IA pour l'écriture, la recherche et l'organisation des connaissances au sein d'un espace de travail unique

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Open WebUI

Open WebUI

Interface de chat IA auto-hébergée prenant en charge plusieurs fournisseurs de LLM avec des capacités RAG

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OpenBao

OpenBao

Gestionnaire de secrets open-source pour stocker et accéder à des identifiants sensibles

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OpenClaw

OpenClaw

Assistant IA personnel avec prise en charge de la messagerie multicanal (anciennement Moltbot/Clawdbot)

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OpenCloud

OpenCloud

Synchronisation et collaboration de fichiers open source avec gestion d'identité intégrée

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OpenEMR

OpenEMR

Dossiers de santé électroniques open source et gestion de cabinet pour les cliniques

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Opengist

Opengist

Pastebin auto-hébergé propulsé par Git, alternative open-source à GitHub Gist

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OpenHands

OpenHands

Agent IA autonome open-source pour les tâches d'ingénierie logicielle

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OpenHuman

OpenHuman

Cœur d'IA personnel auto-hébergé avec mémoire, agents et plus de 118 intégrations d'applications

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OpenObserve

OpenObserve

Plateforme d'observabilité infonuagique pour les journaux, les métriques, les traces et les tableaux de bord

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OpenPanel

OpenPanel

Analyse de produits privilégiant la confidentialité avec des tableaux de bord en temps réel et la relecture de session

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OpenProject

OpenProject

Gestion de projet open source avec diagrammes de Gantt, tableaux Agile et suivi du temps

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OpenSearch

OpenSearch

Moteur de recherche et d'analyse open source, dérivé communautaire d'Elasticsearch

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OpenSign

OpenSign

Alternative gratuite et open-source à DocuSign pour la signature de documents juridiquement contraignants

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OpenSpeedTest

OpenSpeedTest

Test de vitesse réseau HTML5 auto-hébergé sans Flash ni Java

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OpenViking

OpenViking

OpenViking est une base de données contextuelle open source conçue pour les agents IA

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OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server

Serveur VPN complet avec administration web et gestion des clients

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OpnForm

OpnForm

Constructeur de formulaires open source avec logique conditionnelle, intégrations et gestion des réponses

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OrangeHRM

OrangeHRM

Plateforme RH open source pour la gestion des employés, des congés et du recrutement

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Outline

Outline

Outline est un wiki d'équipe moderne et une base de connaissances avec collaboration en temps réel

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Overleaf

Overleaf

Éditeur LaTeX collaboratif open source pour la rédaction scientifique et académique

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Overseerr

Overseerr

Outil de gestion et de découverte des demandes de contenus pour Plex avec processus de validation

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Owncast

Owncast

Serveur auto-hébergé de diffusion en direct et de clavardage avec support RTMP et Fediverse

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ownCloud

ownCloud

Plateforme auto-hébergée de synchronisation, de partage de fichiers et de collaboration pour les équipes

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OxiCloud

OxiCloud

Stockage cloud auto-hébergé léger basé sur Rust avec prise en charge du client Nextcloud

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PairDrop

PairDrop

PairDrop est un outil de partage de fichiers basé sur le web pour des transferts instantanés entre appareils

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Paisa

Paisa

Suivi des finances personnelles avec comptabilité en partie double et suivi des investissements

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Pangolin Newt

Pangolin Newt

Client de tunnel WireGuard en espace utilisateur pour un accès à distance sécurisé via Pangolin

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Paperclip

Paperclip

Paperclip est une plateforme d'orchestration IA/ML pour les équipes autonomes

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Paperless-ngx

Paperless-ngx

Système de gestion documentaire qui transforme les documents physiques en archives numériques consultables

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Papermerge

Papermerge

Système de gestion documentaire open source pour la numérisation, l'OCR et l'organisation des PDF

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Papra

Papra

Plateforme minimaliste open source de gestion et d'archivage de documents

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