Wingfit est une application de suivi de fitness auto-hébergée minimaliste, axée sur la simplicité et la confidentialité. Elle offre une interface épurée pour enregistrer les entraînements, suivre les séries et les répétitions d'exercices, et surveiller les progrès personnels en matière de fitness au fil du temps, sans publicités, abonnements ou partage de données avec des services tiers.

L'auto-hébergement de Wingfit sur un VPS maintient toutes vos données de fitness entièrement privées sur votre propre infrastructure. Le déploiement léger à service unique ne nécessite aucune base de données externe, ce qui rend la configuration rapide et la maintenance minimale, tout en vous offrant un journal de fitness permanent accessible depuis n'importe quel navigateur.