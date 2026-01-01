Déployer Wingfit avec une installation en un clic.
Application de fitness open-source minimaliste pour enregistrer les entraînements, suivre les exercices et surveiller les progrès personnels en privé.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Wingfit
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Wingfit
Wingfit est une application de suivi de fitness auto-hébergée minimaliste, axée sur la simplicité et la confidentialité. Elle offre une interface épurée pour enregistrer les entraînements, suivre les séries et les répétitions d'exercices, et surveiller les progrès personnels en matière de fitness au fil du temps, sans publicités, abonnements ou partage de données avec des services tiers.
L'auto-hébergement de Wingfit sur un VPS maintient toutes vos données de fitness entièrement privées sur votre propre infrastructure. Le déploiement léger à service unique ne nécessite aucune base de données externe, ce qui rend la configuration rapide et la maintenance minimale, tout en vous offrant un journal de fitness permanent accessible depuis n'importe quel navigateur.
Principales fonctionnalités de Wingfit
Journal d'entraînement
Enregistrez les exercices individuels avec les séries, les répétitions et les poids pour constituer un registre complet de chaque séance d'entraînement.
Suivi des progrès
Surveillez les tendances de force et de volume au fil du temps pour mesurer les progrès en matière de forme physique et identifier les domaines à améliorer.
Conception axée sur la confidentialité
Toutes les données de conditionnement physique restent sur votre VPS, sans synchronisation infonuagique tierce, analyse ou publicité.
Déploiement léger
Un conteneur monoservice nécessitant peu de ressources permet à Wingfit de fonctionner facilement parallèlement à d'autres applications.
Pourquoi choisir Hostinger pour Wingfit
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
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