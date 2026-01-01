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Application complète de suivi de bébé, aidant les parents et les soignants à surveiller l'alimentation, le sommeil, les couches et la croissance en toute confidentialité.

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$ CA 9,09 /mois
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KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 218,16 (prix d'origine : $ CA 652,56). Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
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63 % de réduction
KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 302,16 (prix d'origine : $ CA 820,56). Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 436,56 (prix d'origine : $ CA 1 439,76). Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 870,96 (prix d'origine : $ CA 2 478,96). Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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32 To de bande passante
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KVM 1
$ CA 27,19
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Baby Buddy

Baby Buddy est une application de suivi de bébé axée sur la confidentialité qui aide les parents et les soignants à enregistrer les activités quotidiennes, les mesures de croissance et les informations de santé des nourrissons. Les horaires d'alimentation, les changements de couches, les habitudes de sommeil, les mesures de poids et de taille, ainsi que les dossiers de médicaments sont tous saisis via une interface web intuitive conçue pour une saisie rapide pendant les moments chargés de la parentalité. Des graphiques et des rapports visuels facilitent l'identification des tendances et le partage des données avec les pédiatres.

L'auto-hébergement de Baby Buddy signifie que les détails intimes sur le développement et la santé de votre enfant n'atteignent jamais les serveurs tiers ou les plateformes publicitaires. Plusieurs soignants — parents, grands-parents, baby-sitters — peuvent tous enregistrer l'activité depuis n'importe quel appareil, gardant ainsi le foyer synchronisé sans dépendre d'une application commerciale qui pourrait interrompre son service ou modifier sa politique de confidentialité.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Baby Buddy

Accès multi-aidants

Parents, grands-parents et baby-sitters peuvent tous enregistrer l'activité simultanément depuis n'importe quel appareil, ce qui permet à chacun d'être au courant de la routine et des besoins actuels du bébé.

Suivi complet des activités

Enregistrez les séances d'allaitement, les changements de couches, les périodes de sommeil, le temps passé sur le ventre, les bains, et bien plus encore, grâce à des minuteries intégrées qui permettent de tout consigner en quelques secondes, même pendant les moments les plus mouvementés.

Dossiers de croissance et de santé

Suivez le poids, la taille et le périmètre crânien au fil du temps grâce à des graphiques visuels que vous pouvez partager directement avec les professionnels de la santé lors des rendez-vous pédiatriques.

Rapports de modèles

Les rapports visuels mettent en évidence les tendances de fréquence d'alimentation, les habitudes de durée de sommeil et le nombre de couches, aidant les parents à identifier les routines et à repérer les anomalies précocement.

Confidentialité complète des données

Tous les enregistrements restent sur votre propre serveur — pas de partage de données avec des tiers, pas de profils publicitaires, et aucun risque de perdre l'accès si un service commercial ferme.

Pourquoi choisir Hostinger pour Baby Buddy

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Sylvain
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Herriman
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Martin K
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