Déployer Baby Buddy en 1 clic.
Application complète de suivi de bébé, aidant les parents et les soignants à surveiller l'alimentation, le sommeil, les couches et la croissance en toute confidentialité.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Baby Buddy
Baby Buddy est une application de suivi de bébé axée sur la confidentialité qui aide les parents et les soignants à enregistrer les activités quotidiennes, les mesures de croissance et les informations de santé des nourrissons. Les horaires d'alimentation, les changements de couches, les habitudes de sommeil, les mesures de poids et de taille, ainsi que les dossiers de médicaments sont tous saisis via une interface web intuitive conçue pour une saisie rapide pendant les moments chargés de la parentalité. Des graphiques et des rapports visuels facilitent l'identification des tendances et le partage des données avec les pédiatres.
L'auto-hébergement de Baby Buddy signifie que les détails intimes sur le développement et la santé de votre enfant n'atteignent jamais les serveurs tiers ou les plateformes publicitaires. Plusieurs soignants — parents, grands-parents, baby-sitters — peuvent tous enregistrer l'activité depuis n'importe quel appareil, gardant ainsi le foyer synchronisé sans dépendre d'une application commerciale qui pourrait interrompre son service ou modifier sa politique de confidentialité.
Principales fonctionnalités de Baby Buddy
Accès multi-aidants
Parents, grands-parents et baby-sitters peuvent tous enregistrer l'activité simultanément depuis n'importe quel appareil, ce qui permet à chacun d'être au courant de la routine et des besoins actuels du bébé.
Suivi complet des activités
Enregistrez les séances d'allaitement, les changements de couches, les périodes de sommeil, le temps passé sur le ventre, les bains, et bien plus encore, grâce à des minuteries intégrées qui permettent de tout consigner en quelques secondes, même pendant les moments les plus mouvementés.
Dossiers de croissance et de santé
Suivez le poids, la taille et le périmètre crânien au fil du temps grâce à des graphiques visuels que vous pouvez partager directement avec les professionnels de la santé lors des rendez-vous pédiatriques.
Rapports de modèles
Les rapports visuels mettent en évidence les tendances de fréquence d'alimentation, les habitudes de durée de sommeil et le nombre de couches, aidant les parents à identifier les routines et à repérer les anomalies précocement.
Confidentialité complète des données
Tous les enregistrements restent sur votre propre serveur — pas de partage de données avec des tiers, pas de profils publicitaires, et aucun risque de perdre l'accès si un service commercial ferme.
Pourquoi choisir Hostinger pour Baby Buddy
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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