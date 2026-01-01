Déployer AirTrail en un clic.
Journal de vol personnel open source pour consigner, visualiser et analyser vos voyages aéronautiques sur une carte du monde interactive.
Trouvez le forfait VPS idéal pour AirTrail
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec AirTrail
AirTrail est une application web open-source de suivi de vols personnels qui vous permet d'enregistrer chaque vol, de visualiser vos itinéraires sur une carte du monde interactive et d'explorer des statistiques sur votre historique de voyage. Elle prend en charge l'importation de données de vol depuis des services populaires comme MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt et JetLog, ce qui facilite la création d'un journal complet dès le premier jour. Le support multi-utilisateur permet à chaque membre du foyer de tenir un journal de vol privé distinct sur la même instance.
L'auto-hébergement d'AirTrail sur votre propre VPS maintient votre historique de voyage privé et entièrement sous votre contrôle, sans frais d'abonnement et sans qu'aucun service tiers ne conserve vos données. Le premier utilisateur à s'inscrire reçoit automatiquement un accès de niveau propriétaire.
Principales fonctionnalités de AirTrail
Carte du monde interactive
Visualisez chaque vol tracé sur une carte du monde avec des lignes d'itinéraire reliant chaque origine et destination que vous avez visitées.
Importations de l'historique des vols
Importez les journaux existants de MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, JetLog et byAir pour alimenter votre historique immédiatement.
Statistiques de voyage
Explorez les totaux et les ventilations selon la distance parcourue, les pays visités, les aéroports utilisés, les compagnies aériennes et le temps passé en vol.
Support multi-utilisateur
Partagez une instance AirTrail avec votre famille ou vos compagnons de voyage — chaque utilisateur conserve son propre journal de vol privé et ses statistiques.
Partage public de vols
Générez un lien partageable afin que d'autres puissent parcourir votre carte de vol interactive sans avoir besoin d'un compte.
Pourquoi choisir Hostinger pour AirTrail
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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