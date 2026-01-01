AirTrail est une application web open-source de suivi de vols personnels qui vous permet d'enregistrer chaque vol, de visualiser vos itinéraires sur une carte du monde interactive et d'explorer des statistiques sur votre historique de voyage. Elle prend en charge l'importation de données de vol depuis des services populaires comme MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt et JetLog, ce qui facilite la création d'un journal complet dès le premier jour. Le support multi-utilisateur permet à chaque membre du foyer de tenir un journal de vol privé distinct sur la même instance.

L'auto-hébergement d'AirTrail sur votre propre VPS maintient votre historique de voyage privé et entièrement sous votre contrôle, sans frais d'abonnement et sans qu'aucun service tiers ne conserve vos données. Le premier utilisateur à s'inscrire reçoit automatiquement un accès de niveau propriétaire.