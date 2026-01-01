Déployer Bar Assistant en 1 clic.
Gestionnaire de recettes de cocktails auto-hébergé qui suit l'inventaire de votre bar et vous indique exactement quelles boissons vous pouvez préparer dès maintenant.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Bar Assistant
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Bar Assistant
Bar Assistant est une application web auto-hébergée pour les amateurs de cocktails et les barmen à domicile qui souhaitent gérer leur stock d'ingrédients et découvrir des recettes basées sur ce qu'ils ont réellement sous la main. Elle va au-delà d'un simple livre de recettes en tenant intelligemment compte des substituts d'ingrédients, des composants optionnels et des relations d'ingrédients parent-enfant — maximisant le nombre de cocktails que vous pouvez préparer à partir de votre inventaire actuel sans avoir à vous rendre au magasin.
Ce modèle regroupe l'interface web Salt Rim, le serveur API Bar Assistant, Meilisearch pour la recherche plein texte instantanée dans votre collection de recettes, et Redis pour la mise en cache. L'auto-hébergement signifie que vos notes de recettes personnelles, vos créations de cocktails personnalisées et votre inventaire d'ingrédients restent sur votre propre serveur plutôt que d'être enfermés dans une application tierce.
Principales fonctionnalités de Bar Assistant
Correspondance des ingrédients en rayon
Dites à Bar Assistant ce que vous avez dans votre placard et il vous montre instantanément quels cocktails vous pouvez préparer, y compris des correspondances intelligentes utilisant des substituts d'ingrédients.
Recherche plein texte rapide
Meilisearch permet une recherche instantanée parmi les recettes, avec des filtres par méthode de préparation, ABV, type de verre, étiquettes, et bien plus, pour que vous trouviez la boisson idéale immédiatement.
Recette d'importation
Récupérez des recettes directement depuis des sites web de cocktails ou créez les vôtres, puis organisez-les en collections thématiques pour différentes occasions ou saisons.
Permissions multi-utilisateurs
Les rôles d'administrateur, de modérateur, général et d'invité vous permettent de gérer un bar partagé pour des amis ou une équipe sans donner à chacun le même niveau d'accès.
Formats d'exportation flexibles
Exportez les recettes au format JSON, YAML, XML, Markdown ou sous forme de pages prêtes à imprimer afin que votre collection ne soit jamais enfermée dans un seul format ou une seule plateforme.
Pourquoi choisir Hostinger pour Bar Assistant
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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