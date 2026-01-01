Déployer AdventureLog en un clic.
Suivi et planificateur de voyages auto-hébergés avec cartes interactives, itinéraires et pleine propriété des données.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec AdventureLog
AdventureLog est une plateforme de gestion de voyages open source pour documenter les aventures passées et planifier les futurs voyages. Conçue avec SvelteKit et Django avec support PostGIS, elle combine une carte du monde interactive pour visualiser les destinations avec des outils détaillés de planification de voyage couvrant les itinéraires de plusieurs jours, les vols, les hébergements et les listes de contrôle d'activités.
Contrairement aux applications de voyage commerciales qui stockent vos trajets sur des serveurs tiers, AdventureLog est entièrement auto-hébergé — vos photos, votre historique de localisation et vos notes de voyage personnelles restent sur une infrastructure que vous contrôlez. Les fonctionnalités collaboratives permettent aux familles et aux groupes de voyage de partager des plans et de documenter des souvenirs ensemble, tandis que les analyses suivent les pays visités et les statistiques d'exploration régionale au fil du temps.
Principales fonctionnalités de AdventureLog
Carte du monde interactive
Visualisez chaque destination que vous avez visitée sur une carte du monde, vous offrant une image immédiate et satisfaisante de l'étendue de vos voyages.
Planification de voyage de plusieurs jours
Créez des itinéraires complets avec vols, hébergements et activités organisés jour après jour, afin que la planification de votre voyage se trouve au même endroit au lieu d'être dispersée entre des feuilles de calcul et des notes.
Journalisation riche d'aventures
Documentez chaque destination avec des dates, des descriptions, des évaluations personnelles et des téléchargements de photos, créant ainsi un journal de voyage détaillé qui s'enrichit à chaque voyage.
Statistiques de voyage
Suivez des statistiques telles que les pays visités, les régions explorées et la distance totale parcourue, transformant l'historique de vos voyages en étapes personnelles significatives.
Voyages collaboratifs
Partagez des aventures et co-planifiez des voyages avec votre famille ou vos compagnons de voyage, en gardant tout le monde aligné sur les itinéraires et les souvenirs sans dépendre d'outils de planification de groupe tiers.
Pourquoi choisir Hostinger pour AdventureLog
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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