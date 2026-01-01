Connectez vos élèves aux outils dont ils ont besoin.
À qui s'adresse ce programme ?
Créateurs de cours et de communautés
Institutions
formateurs en compétences numériques
Voix de confiance
Pourquoi les enseignants choisissent Hostinger
Modèle à haute conversion
Rémunération basée sur le rendement
Les outils que les étudiants utilisent réellement
Facile à démarrer et à faire évoluer
Joignez-vous au programme en quatre étapes simples
1. Soumettez votre candidature
2. Obtenir l'approbation
3. Configuration du compte partenaire
4. Promouvoir et gagner
J'aimerais exprimer ma gratitude pour ce partenariat avec Hostinger. Aujourd'hui, il est devenu non seulement le moteur principal de mon entreprise, mais aussi une source de simplicité et de résultats pour mes étudiants.
La plupart de mes élèves n'avaient jamais créé de site web de leur vie, mais grâce au créateur de sites web IA de Hostinger, ils ont réussi à lancer leurs toutes premières pages et étaient ravis.
FAQ sur le programme de partenariat éducatif
Quel est le programme de partenariat éducatif Hostinger ?
Qui peut devenir partenaire ?
Quels types de partenariats le programme inclut-il ?
Comment mes élèves peuvent-ils tirer profit de ce programme ?
Quels produits Hostinger mes étudiants utiliseront-ils ?
Hostinger propose un écosystème complet d'outils adaptés aux apprenants à chaque étape de leur formation, de la création de leur premier site Web au déploiement de flux de travail d'automatisation complexes. Selon votre programme, vos étudiants pourront utiliser l'hébergement Web et l'hébergement WordPress pour lancer tout type de site Web ou de blogue ; le Créateur de sites Web IA pour créer un site professionnel en quelques minutes, sans aucune connaissance en programmation ; Hostinger Horizons, un créateur d'applications basé sur l'IA qui permet aux étudiants de créer et de déployer des applications Web en décrivant simplement leurs besoins ; l'hébergement VPS pour les projets plus avancés et les environnements serveurs personnalisés ; l'hébergement Node.js pour les applications JavaScript ; n8n auto-hébergé pour l'automatisation des flux de travail, idéal pour les cours axés sur l'automatisation et l'IA ; OpenClaw en un clic pour un déploiement rapide des applications populaires sans configuration manuelle ; et l'enregistrement de domaine et la messagerie Hostinger pour établir une présence en ligne professionnelle dès le premier jour.
Quel que soit le contenu de votre cours, il existe un produit Hostinger qui s'intègre naturellement à votre parcours d'apprentissage.
De quels supports promotionnels et de quel soutien vais-je bénéficier ?
J'ai déjà un compte d'affiliation Hostinger — est-ce différent ?
Oui, le Programme de partenariat éducatif est un programme distinct du programme d'affiliation Hostinger standard. Il est spécialement conçu pour les enseignants et les établissements d'enseignement, avec un processus d'intégration différent, un soutien dédié et des ressources adaptées aux créateurs de contenu éducatif.
Si vous possédez déjà un compte d'affiliation standard et pensez correspondre au profil recherché pour ce programme, vous pouvez postuler séparément.
Comment devenir partenaire ?
Pour commencer, rien de plus simple. Remplissez d'abord le formulaire de partenariat sur cette page ; ça ne prend que quelques minutes. Notre équipe examinera ensuite votre demande et communiquera avec vous pour vous indiquer les prochaines étapes. Une fois votre demande approuvée, vous aurez accès à votre tableau de bord partenaire, au matériel promotionnel et à tout ce dont vous avez besoin pour commencer à promouvoir Hostinger dans votre contenu.