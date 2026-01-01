Déployer Paperclip en un clic.
Plateforme d'orchestration d'IA open source pour la création d'organisations d'agents autonomes avec des rôles définis, des hiérarchies d'objectifs et des contrôles budgétaires.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Paperclip
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Paperclip
Paperclip est une plateforme d'orchestration auto-hébergée qui vous permet de construire et de gérer des organisations autonomes alimentées par l'IA. Au lieu de jongler avec des chatbots individuels, Paperclip attribue à vos agents IA des rôles définis, des lignes hiérarchiques et des hiérarchies d'objectifs afin qu'ils travaillent ensemble vers des objectifs commerciaux partagés. Vous définissez des budgets mensuels par agent, maintenez des pistes d'audit immuables de chaque décision et conservez une capacité de remplacement au niveau du conseil d'administration à tout moment.
L'exécution de Paperclip sur votre propre VPS maintient les données commerciales sensibles, la mémoire des agents et les identifiants d'API entièrement sur votre infrastructure. Vous utilisez vos propres clés API pour Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor ou tout environnement d'exécution d'agent personnalisé — sans majoration intermédiaire sur les coûts des modèles et sans abonnement SaaS externe requis.
Principales fonctionnalités de Paperclip
Organigrammes hiérarchiques
Définissez les rôles, les titres et les lignes hiérarchiques des agents qui reflètent une structure d'entreprise réelle, permettant un fonctionnement autonome coordonné entre les départements.
Système d'objectifs en cascade
Suivez les tâches depuis la mission de l'entreprise, en passant par les objectifs de l'équipe, jusqu'aux affectations individuelles des agents, en vous assurant que chaque action d'agent est alignée sur les objectifs commerciaux de haut niveau.
Contrôles budgétaires par agent
Définissez des limites de dépenses API mensuelles par agent avec une mise en pause automatique à 100 % et des avertissements souples à 80 %, évitant les coûts incontrôlés sans surveillance manuelle.
Piste d'audit immuable
Chaque action d'agent et appel d'outil est enregistré dans un système de tickets infalsifiable, vous offrant une transparence et une responsabilité complètes pour les décisions autonomes.
Apportez votre propre agent
Prend en charge Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, Codex, et tout script personnalisé avec une interface de pulsation, afin que vous choisissiez le meilleur modèle pour chaque rôle sans verrouillage.
Isolation multi-entreprise
Gérez des organisations d'IA distinctes pour plusieurs entreprises à partir d'un déploiement unique, avec une isolation complète des données entre chaque entreprise.
Pourquoi choisir Hostinger pour Paperclip
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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