9router est un serveur mandataire d’API IA auto-hébergé qui s’intercale entre vos outils de programmation assistés par l’IA et n’importe quel fournisseur de grands modèles de langage (LLM). Il expose un point de terminaison compatible avec OpenAI, ce qui permet à des outils comme Claude Code, Cursor, Cline et Copilot de s’y connecter sans aucune reconfiguration. Le module RTK Token Saver compresse les résultats volumineux générés par les outils, tels que les différences Git, les résultats grep et les arborescences de répertoires, avant leur transmission au modèle, réduisant ainsi le nombre de jetons d’entrée par requête de 20 à 40 %. Lorsque les quotas sont atteints, le système redirige automatiquement les requêtes vers des fournisseurs par abonnement, des fournisseurs économiques ou des offres gratuites selon un ordre de priorité prédéfini.

L’auto-hébergement de 9router sur votre VPS vous permet de conserver le contrôle de toutes les informations d’authentification des fournisseurs et des règles de routage. Vous gérez les comptes à partir d’un tableau de bord Web, définissez des budgets de jetons pour chaque modèle et répartissez les requêtes entre plusieurs comptes grâce à la répartition circulaire, ce qui contribue à réduire les coûts sans modifier la configuration de vos outils d’IA.