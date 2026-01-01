Déployez 9router en un clic.
Réduisez vos coûts liés aux jetons et répartissez automatiquement vos requêtes entre plus de 40 fournisseurs de LLM grâce à un serveur mandataire d’API IA.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec 9router
9router est un serveur mandataire d’API IA auto-hébergé qui s’intercale entre vos outils de programmation assistés par l’IA et n’importe quel fournisseur de grands modèles de langage (LLM). Il expose un point de terminaison compatible avec OpenAI, ce qui permet à des outils comme Claude Code, Cursor, Cline et Copilot de s’y connecter sans aucune reconfiguration. Le module RTK Token Saver compresse les résultats volumineux générés par les outils, tels que les différences Git, les résultats grep et les arborescences de répertoires, avant leur transmission au modèle, réduisant ainsi le nombre de jetons d’entrée par requête de 20 à 40 %. Lorsque les quotas sont atteints, le système redirige automatiquement les requêtes vers des fournisseurs par abonnement, des fournisseurs économiques ou des offres gratuites selon un ordre de priorité prédéfini.
L’auto-hébergement de 9router sur votre VPS vous permet de conserver le contrôle de toutes les informations d’authentification des fournisseurs et des règles de routage. Vous gérez les comptes à partir d’un tableau de bord Web, définissez des budgets de jetons pour chaque modèle et répartissez les requêtes entre plusieurs comptes grâce à la répartition circulaire, ce qui contribue à réduire les coûts sans modifier la configuration de vos outils d’IA.
Principales fonctionnalités de 9router
Compression de jetons RTK
Compresse les différences Git et les arborescences de répertoires avant leur envoi au modèle afin de réduire la consommation de jetons d’entrée par requête de 20 à 40 %.
Routage multi-fournisseur
Achemine les requêtes vers plus de 40 fournisseurs de LLM et bascule automatiquement vers des options gratuites lorsque les quotas des abonnements payants sont atteints.
Répartition circulaire
Répartit les requêtes entre plusieurs comptes d’un même fournisseur afin de maximiser l’utilisation des quotas avant leur réinitialisation mensuelle.
API compatible avec OpenAI
Point de terminaison de remplacement accessible à /v1 permettant à tout outil compatible avec le protocole OpenAI de se connecter sans reconfiguration.
Mode Caveman
Ajoute des instructions favorisant des réponses concises afin de réduire jusqu’à 65 % la longueur des réponses générées par le modèle.
Pourquoi choisir Hostinger pour 9router
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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