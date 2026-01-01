Jusqu’à 70 % de rabais sur 9router

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Réduisez vos coûts liés aux jetons et répartissez automatiquement vos requêtes entre plus de 40 fournisseurs de LLM grâce à un serveur mandataire d’API IA.

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VPS géré par l’IA
$ CA 9,09 /mois
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Trouvez le forfait VPS idéal pour 9router

67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 218,16 (prix d'origine : $ CA 652,56). Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 302,16 (prix d'origine : $ CA 820,56). Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 436,56 (prix d'origine : $ CA 1 439,76). Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 870,96 (prix d'origine : $ CA 2 478,96). Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec 9router

9router est un serveur mandataire d’API IA auto-hébergé qui s’intercale entre vos outils de programmation assistés par l’IA et n’importe quel fournisseur de grands modèles de langage (LLM). Il expose un point de terminaison compatible avec OpenAI, ce qui permet à des outils comme Claude Code, Cursor, Cline et Copilot de s’y connecter sans aucune reconfiguration. Le module RTK Token Saver compresse les résultats volumineux générés par les outils, tels que les différences Git, les résultats grep et les arborescences de répertoires, avant leur transmission au modèle, réduisant ainsi le nombre de jetons d’entrée par requête de 20 à 40 %. Lorsque les quotas sont atteints, le système redirige automatiquement les requêtes vers des fournisseurs par abonnement, des fournisseurs économiques ou des offres gratuites selon un ordre de priorité prédéfini.

L’auto-hébergement de 9router sur votre VPS vous permet de conserver le contrôle de toutes les informations d’authentification des fournisseurs et des règles de routage. Vous gérez les comptes à partir d’un tableau de bord Web, définissez des budgets de jetons pour chaque modèle et répartissez les requêtes entre plusieurs comptes grâce à la répartition circulaire, ce qui contribue à réduire les coûts sans modifier la configuration de vos outils d’IA.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de 9router

Compression de jetons RTK

Compresse les différences Git et les arborescences de répertoires avant leur envoi au modèle afin de réduire la consommation de jetons d’entrée par requête de 20 à 40 %.

Routage multi-fournisseur

Achemine les requêtes vers plus de 40 fournisseurs de LLM et bascule automatiquement vers des options gratuites lorsque les quotas des abonnements payants sont atteints.

Répartition circulaire

Répartit les requêtes entre plusieurs comptes d’un même fournisseur afin de maximiser l’utilisation des quotas avant leur réinitialisation mensuelle.

API compatible avec OpenAI

Point de terminaison de remplacement accessible à /v1 permettant à tout outil compatible avec le protocole OpenAI de se connecter sans reconfiguration.

Mode Caveman

Ajoute des instructions favorisant des réponses concises afin de réduire jusqu’à 65 % la longueur des réponses générées par le modèle.

Pourquoi choisir Hostinger pour 9router

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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