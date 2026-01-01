OpenClaw est une plateforme d'assistant personnel IA auto-hébergée qui se connecte aux canaux de messagerie que vous utilisez déjà — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage et Microsoft Teams — via une passerelle unique fonctionnant sur votre propre infrastructure. Contrairement aux assistants basés sur le cloud, OpenClaw garde toutes les conversations, le contexte et les données sous votre contrôle tout en restant toujours disponible sur toutes les plateformes.

L'architecture de la passerelle prend en charge plusieurs fournisseurs de modèles d'IA, y compris Anthropic Claude et OpenAI, vous permettant ainsi de choisir le modèle adapté à chaque tâche. Les capacités vocales, l'automatisation du navigateur et une plateforme de compétences extensible signifient qu'OpenClaw peut gérer tout, des réponses rapides aux messages aux flux de travail automatisés complexes.