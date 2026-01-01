Déployez OpenClaw en un clic.
Assistant IA personnel fonctionnant sur votre propre VPS avec un contrôle unifié sur WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, et plus encore.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec OpenClaw
OpenClaw est une plateforme d'assistant personnel IA auto-hébergée qui se connecte aux canaux de messagerie que vous utilisez déjà — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage et Microsoft Teams — via une passerelle unique fonctionnant sur votre propre infrastructure. Contrairement aux assistants basés sur le cloud, OpenClaw garde toutes les conversations, le contexte et les données sous votre contrôle tout en restant toujours disponible sur toutes les plateformes.
L'architecture de la passerelle prend en charge plusieurs fournisseurs de modèles d'IA, y compris Anthropic Claude et OpenAI, vous permettant ainsi de choisir le modèle adapté à chaque tâche. Les capacités vocales, l'automatisation du navigateur et une plateforme de compétences extensible signifient qu'OpenClaw peut gérer tout, des réponses rapides aux messages aux flux de travail automatisés complexes.
Principales fonctionnalités de OpenClaw
Messagerie multicanal
Un assistant accessible via WhatsApp, Telegram, Slack, Discord et plus de 10 autres plateformes depuis une passerelle unique.
Plusieurs fournisseurs d'IA
Basculez entre Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini et d'autres modèles en fonction de la tâche à accomplir.
Contrôle vocal et du navigateur
Le mode de conversation permanent et l'automatisation Chrome dédiée permettent les interactions vocales et l'exécution de tâches web.
Canevas interactif
Les espaces de travail visuels pilotés par l'agent permettent à l'assistant d'afficher des interfaces interactives riches au-delà des réponses en texte brut.
Plateforme de compétences extensible
Ajoutez des compétences regroupées, gérées ou personnalisées au niveau de l'espace de travail pour étendre les capacités de votre assistant sans avoir à tout reconstruire à partir de zéro.
Pourquoi choisir Hostinger pour OpenClaw
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
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