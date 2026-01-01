Modèles Hostinger
Découvrez notre collection de modèles prêts à l'emploi pour sites Web, applications et bulletins d'information – faciles à personnaliser et à lancer.
FAQ sur les modèles Hostinger
Quels sont les modèles Hostinger ?
Hostinger templates are a curated collection of ready-to-use website, web app, and newsletter templates designed to make building an online presence accessible to everyone.
It currently includes templates from Hostinger Website Builder and Hostinger Horizons for websites and web apps, as well as Reach email marketing newsletter examples.
Our goal is to remove technical barriers and make launching online simple. Anyone can choose a template, customize it without coding, and launch a fully functional, SEO-friendly, and mobile-responsive website, web app, or email campaign.
We’ll continue expanding the hub with more templates to help businesses launch, grow, and scale their online presence with ease.
Quels types de modèles sont disponibles ?
Actuellement, nous offrons des modèles prêts à l'emploi pour les sites Web, les applications Web et les newsletters. Que vous créiez un site web professionnel, une boutique en ligne ou un portfolio, que vous lanciez une application web pour un usage personnel ou professionnel, ou que vous conceviez des campagnes par courriel, vous trouverez des modèles conçus par des professionnels et adaptés à différents secteurs et objectifs.
Ai-je besoin de compétences en programmation pour utiliser ces modèles ?
No. All templates are fully customizable with an intuitive editor, so you can modify layouts, colors, text, and images without any coding knowledge.
Puis-je personnaliser les modèles pour qu'ils correspondent à ma marque ?
Oui. Vous pouvez facilement ajuster les polices, les couleurs, les images et le contenu pour refléter l'identité de votre marque. Les modèles offrent un point de départ, mais vous gardez le contrôle total sur le design final.
Puis-je ajouter des pages ou modifier mon projet après son lancement ?
Oui, vous pouvez ajouter de nouvelles pages et sections à votre modèle et continuer à modifier votre projet même après sa publication. Cela vous permet de faire évoluer votre site web ou votre application web au fur et à mesure que votre entreprise se développe.
Les modèles Hostinger sont-ils disponibles à l'essai gratuitement ?
Oui ! Vous pouvez commencer à créer gratuitement en utilisant le modèle de votre choix. Cependant, vous devrez passer à un abonnement payant lorsque vous serez prêt à publier votre projet en ligne.