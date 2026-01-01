Predlošci Hostingera
Istražite našu kolekciju gotovih predložaka za web-stranice, aplikacije i biltene – jednostavni za prilagodbu i pokretanje.
Često postavljana pitanja o predlošcima Hostingera
Što su Hostinger predlošci?
Hostinger templates are a curated collection of ready-to-use website, web app, and newsletter templates designed to make building an online presence accessible to everyone.
It currently includes templates from Hostinger Website Builder and Hostinger Horizons for websites and web apps, as well as Reach email marketing newsletter examples.
Our goal is to remove technical barriers and make launching online simple. Anyone can choose a template, customize it without coding, and launch a fully functional, SEO-friendly, and mobile-responsive website, web app, or email campaign.
We’ll continue expanding the hub with more templates to help businesses launch, grow, and scale their online presence with ease.
Koje su vrste predložaka dostupne?
Trenutno nudimo gotove predloške za web stranice, web aplikacije i biltene. Bez obzira izrađujete li poslovnu web stranicu, online trgovinu ili portfolio, pokrećete li web aplikaciju za osobne ili poslovne potrebe ili izrađujete e-mail kampanje, pronaći ćete profesionalno dizajnirane predloške prilagođene različitim industrijama i ciljevima.
Trebam li vještine kodiranja za korištenje ovih predložaka?
Ne. Svi predlošci su potpuno prilagodljivi pomoću intuitivnog uređivača, tako da možete mijenjati izglede, boje, tekst i slike bez ikakvog znanja kodiranja.
Mogu li prilagoditi predloške kako bi odgovarali mom brendu?
Da. Možete jednostavno prilagoditi fontove, boje, slike i sadržaj kako bi odražavali identitet vaše robne marke. Predlošci pružaju početnu točku, ali imate potpunu kontrolu nad konačnim dizajnom.
Mogu li dodati još stranica ili urediti svoj projekt nakon što je pokrenut?
Da, možete dodati nove stranice i odjeljke u svoj predložak i nastaviti uređivati svoj projekt čak i nakon što je objavljen. To vam omogućuje skaliranje i razvoj vaše web stranice ili web aplikacije kako vaše poslovanje raste.
Jesu li Hostinger predlošci besplatni za isprobavanje?
Da! Možete besplatno početi graditi koristeći svoj željeni predložak. Međutim, morat ćete nadograditi na plaćeni plan kada budete spremni objaviti svoj projekt online.