Plantillas de Hostinger
Descubre nuestra colección de plantillas listas para usar para páginas web, apps y newsletters. Son fáciles de personalizar y publicar.
Preguntas frecuentes: plantillas de Hostinger
¿Qué son las plantillas de Hostinger?
Hostinger templates are a curated collection of ready-to-use website, web app, and newsletter templates designed to make building an online presence accessible to everyone.
It currently includes templates from Hostinger Website Builder and Hostinger Horizons for websites and web apps, as well as Reach email marketing newsletter examples.
Our goal is to remove technical barriers and make launching online simple. Anyone can choose a template, customize it without coding, and launch a fully functional, SEO-friendly, and mobile-responsive website, web app, or email campaign.
We’ll continue expanding the hub with more templates to help businesses launch, grow, and scale their online presence with ease.
¿Qué tipos de plantillas están disponibles?
Actualmente, ofrecemos plantillas listas para usar para sitios web, apps web y newsletters. Tanto si estás creando un sitio web para tu empresa, una tienda online o un portafolio, como si vas a lanzar una app web para fines personales o profesionales, o a crear campañas de email, encontrarás plantillas con diseños profesionales adaptadas a diferentes sectores y objetivos.
¿Necesito conocimientos de programación para usar estas plantillas?
No. Todas las plantillas son totalmente personalizables con un editor intuitivo, por lo que puedes modificar diseños, colores, texto e imágenes sin saber programar.
¿Puedo personalizar las plantillas para que coincidan con mi marca?
Sí. Puedes ajustar fácilmente las fuentes, los colores, las imágenes y el contenido para reflejar la identidad de tu marca. Las plantillas ofrecen un punto de partida, pero tienes control total sobre el diseño final.
¿Puedo añadir más páginas o editar mi proyecto después de su lanzamiento?
Sí, puedes añadir nuevas páginas y secciones a tu plantilla y seguir editando tu proyecto incluso después de publicarlo. Esto te permite escalar y hacer evolucionar tu sitio web o app web a medida que tu negocio crece.
¿Se pueden probar gratis las plantillas de Hostinger?
¡Sí! Puedes empezar a crear gratis con la plantilla que más te guste. Sin embargo, tendrás que pasar a un plan de pago cuando tengas todo listo para publicar tu proyecto online.