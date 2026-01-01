Hostinger-Vorlagen
Häufig gestellte Fragen zu Hostinger-Vorlagen
Was sind Hostinger-Vorlagen?
Hostinger-Vorlagen sind eine kuratierte Sammlung von gebrauchsfertigen Website-, Web-App- und Newsletter-Vorlagen, die darauf ausgelegt sind, den Aufbau einer Online-Präsenz für jedermann zugänglich zu machen.
Sie umfasst derzeit Vorlagen von Hostinger Website-Baukasten und Hostinger Horizons für Websites und Web-Apps, sowie Newsletter-Beispiele für Reach E-Mail-Marketing.
Unser Ziel ist es, technische Hürden zu beseitigen und den Online-Start zu vereinfachen. Jeder kann eine Vorlage auswählen, sie ohne Programmierung anpassen und eine voll funktionsfähige, SEO-freundliche und mobil-responsive Website, Web-App oder E-Mail-Kampagne starten.
Wir werden den Hub weiterhin mit weiteren Vorlagen erweitern, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Online-Präsenz einfach zu starten, zu erweitern und zu skalieren.
Welche Arten von Vorlagen stehen zur Verfügung?
Derzeit bieten wir einsatzbereite Vorlagen für Websites, Web-Apps und Newsletter an. Ob Sie eine Business-Website, einen Online-Shop oder ein Portfolio erstellen, eine Webanwendung für private oder geschäftliche Zwecke starten oder E-Mail-Kampagnen gestalten – Ihnen stehen professionell gestaltete Vorlagen zur Verfügung, die auf verschiedene Branchen und Ziele zugeschnitten sind.
Benötige ich Programmierkenntnisse, um diese Vorlagen zu verwenden?
Nein. Alle Vorlagen lassen sich mit einem intuitiven Editor vollständig anpassen, sodass Sie Layouts, Farben, Texte und Bilder ganz ohne Programmierkenntnisse bearbeiten können.
Kann ich die Vorlagen an meine Marke anpassen?
Ja. Sie können Schriftarten, Farben, Bilder und Inhalte ganz einfach an Ihre Marke anpassen. Vorlagen dienen als Ausgangspunkt, Sie haben jedoch die volle Kontrolle über das fertige Design.
Kann ich nach dem Start meines Projekts weitere Seiten hinzufügen oder es bearbeiten?
Ja, Sie können neue Seiten und Bereiche zu Ihrer Vorlage hinzufügen und Ihr Projekt auch nach der Veröffentlichung weiter bearbeiten. So kann Ihre Website oder Web-App mit Ihrem Unternehmen mitwachsen und sich weiterentwickeln.
Kann man die Hostinger-Vorlagen kostenlos testen?
Ja! Sie können kostenlos mit Ihrer bevorzugten Vorlage loslegen. Um Ihr Projekt online zu veröffentlichen, ist jedoch ein Upgrade auf einen kostenpflichtigen Plan erforderlich.