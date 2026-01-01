Hostinger-Vorlagen sind eine kuratierte Sammlung von gebrauchsfertigen Website-, Web-App- und Newsletter-Vorlagen, die darauf ausgelegt sind, den Aufbau einer Online-Präsenz für jedermann zugänglich zu machen.

Sie umfasst derzeit Vorlagen von Hostinger Website-Baukasten und Hostinger Horizons für Websites und Web-Apps, sowie Newsletter-Beispiele für Reach E-Mail-Marketing.

Unser Ziel ist es, technische Hürden zu beseitigen und den Online-Start zu vereinfachen. Jeder kann eine Vorlage auswählen, sie ohne Programmierung anpassen und eine voll funktionsfähige, SEO-freundliche und mobil-responsive Website, Web-App oder E-Mail-Kampagne starten.

Wir werden den Hub weiterhin mit weiteren Vorlagen erweitern, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Online-Präsenz einfach zu starten, zu erweitern und zu skalieren.