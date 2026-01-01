OpenClaw mit einem Klick: Ihr KI-Assistent rund um die Uhr

OpenClaw ist Ihr persönlicher KI-Assistent, der rund um die Uhr arbeitet, selbst wenn Ihr Laptop zugeklappt ist. Verbinden Sie ihn mit Ihren bevorzugten Messaging-Apps – darunter WhatsApp, Telegram, Slack und Discord – und nutzen Sie ihn, um alltägliche Aufgaben zu automatisieren, plattformübergreifende Konversationen zu verwalten, Leads zu bearbeiten, Browser-Automatisierungen durchzuführen und vieles mehr. Stellen Sie sich OpenClaw als digitales Teammitglied vor, das nie schläft und immer bereit ist, Ihnen zu helfen.