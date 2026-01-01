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OpenClaw mit einem Klick: Ihr KI-Assistent rund um die Uhr

Holen Sie sich OpenClaw mit einem Klick und automatisieren Sie alltägliche Aufgaben ohne Konfiguration und ohne versteckte Schritte.

30-Tage-Geld-zurück-Garantie

KI-Credits vorinstalliert

KI-Credits werden verwendet, um OpenClaw zu starten. Es ist nicht nötig, Drittanbieterplattformen zu nutzen, um KI-Credits einzurichten und aufzuladen – alles befindet sich an einem Ort.

KI-Credits vorinstalliert

Einrichtung mit einem Klick

OpenClaw lässt sich einfach installieren und ist daher perfekt für Anfänger geeignet.

Einrichtung mit einem Klick
Sicher und privat

Sicher und privat

OpenClaw wird in einer isolierten Docker-Umgebung gehostet, das heißt, Daten und Chatprotokolle liegen in Ihrer Hand.

Alles, was Sie brauchen, in einem Paket

Starten Sie Ihren Plan und genießen Sie OpenClaw sofort mit allem, was Sie brauchen.
OpenClaw
Erhalten Sie 24 Monate für CHF 134.16 (regulärer Preis CHF 446.16). Verlängerungspreis: CHF 13.99/Mon.
CHF 18.59
70 % SPAREN
CHF 5.59 /Mon.
OpenClaw
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Erhalten Sie 24 Monate für CHF 134.16 (regulärer Preis CHF 446.16). Verlängerungspreis: CHF 13.99/Mon.
OpenClaw automatisch installiert
Keine Gebühr pro Agent
100 % private Kontrolle
Alle Leistungen anzeigen
In Ihrem Plan enthalten
OpenClaw automatisch installiert
Keine Gebühr pro Agent
100 % private Kontrolle
Integrierte Sicherheit
Verwalten Sie Ihre KI-Agenten und Arbeitsabläufe visuell
Verschiedene KI-Modelle mit KI-Credits nutzen
WhatsApp und Telegram einsatzbereit
Eigene, sichere Inbox
Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der Preis pro Monat entspricht dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der Monate, die Ihr Plan umfasst.

OpenClaw in 3 einfachen Schritten bereitstellen

Die manuelle Einrichtung von OpenClaw kann Stunden dauern. Mit Hostinger können Sie sofort loslegen, ohne etwas Neues lernen zu müssen.

OpenClaw mit einem Klick installieren

Starten Sie Ihren Plan, und wir kümmern uns automatisch um die Einrichtung. Technische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Wählen Sie aus, wo Sie chatten möchten.

Verbinde dich über Telegram oder WhatsApp und starte innerhalb von Sekunden ein Gespräch mit deinem KI-Assistenten.

OpenClaw ist einsatzbereit.

Es ist keine zusätzliche Einrichtung erforderlich, Ihr OpenClaw KI-Assistent ist einsatzbereit und kann sofort loslegen.

Was kann man mit OpenClaw entwickeln?

Persönlicher Produktivitätsassistent

OpenClaw kann Aufgaben verwalten, Erinnerungen einstellen, Gespräche zusammenfassen und Ihnen dabei helfen, Ihren Zeitplan mit weniger manuellem Aufwand zu planen.

Verkäufer

Automatische Bearbeitung neuer Anfragen, Erfassung von Kontaktdaten und Trennung von ernsthaften Interessenten und Gelegenheitsanfragen.

Programmierassistent

Mit OpenClaw können Sie Code schreiben, verbessern und debuggen. Es erklärt Konzepte verständlich und schlägt Verbesserungen vor, um die Entwicklung zu vereinfachen.

Forscher

Nutzen Sie OpenClaw, um Informationen zu sammeln, Inhalte zusammenzufassen und Optionen zu vergleichen. So können Sie fundiertere Entscheidungen treffen, ohne stundenlang recherchieren zu müssen.

Social-Media-Planer

Nie wieder auf ein leeres Blatt starren. Beiträge entwerfen, Inhaltsideen generieren und Ihren Veröffentlichungsplan erstellen.

Support-Spezialist

Beantworten Sie häufig gestellte Kundenfragen und führen Sie Nutzer automatisch durch einfache Schritte. OpenClaw reduziert wiederholte Antworten und verbessert die Reaktionszeit.

OpenClaw mit Hostinger im Vergleich zu anderen Anbietern

Was unterscheidet OpenClaw bei Hostinger von der Konkurrenz? Wir setzen auf Einfachheit, damit Sie Ihren KI-Agenten in Sekundenschnelle nutzen können.
Hostinger
Anderer Anbieter

Bereitstellungsgeschwindigkeit

Sofort verfügbar.
Manuelle Installation und Umgebungseinrichtung.

Technische Komplexität

Alles funktioniert sofort nach dem Auspacken.
Erfordert API-Schlüssel und manuelle Konfiguration.

KI-Credits

Vorinstallierte KI-Credits inklusive.
Externe API-Konten erforderlich.

Agentenmanagement

Benutzerfreundliche visuelle Oberfläche zur Verwaltung von KI-Agenten und Arbeitsabläufen.
NEIN

Warum sollte man OpenClaw mit Hostinger einsetzen?

Einrichtung mit einem Klick

OpenClaw sofort starten. Keine manuelle Einrichtung, keine komplexe Konfiguration.

KI-Credits vorinstalliert

KI-Assistenten verwenden Guthaben, um Antworten zu generieren und Aufgaben zu erledigen. Wir haben dieses Guthaben bereits für Sie hinzugefügt, sodass Sie OpenClaw sofort nutzen können.

Standardmäßig privat und sicher.

OpenClaw läuft auf einem privaten Datenspeicher, sodass Ihre Daten und Chatprotokolle privat bleiben.

Für Sie eingerichtet und getestet

Sie erhalten von Anfang an eine stabile, verifizierte Version von OpenClaw. Wir kümmern uns um Tests und Kompatibilität.

Läuft rund um die Uhr

Ihr OpenClaw-Assistent ist rund um die Uhr online und erledigt Aufgaben und Gespräche auch dann, wenn Sie offline sind.

Ihre KI erhält einen eigenen Posteingang.

Statt Ihrer persönlichen E-Mail-Adresse können Sie für mehr Sicherheit ein separates OpenClaw-Postfach wählen.

Richten Sie noch heute Ihr OpenClaw-Konto ein.

Testen Sie es risikofrei mit unserer 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Details finden Sie in unseren Rückerstattungsrichtlinien.
Richten Sie noch heute Ihr OpenClaw-Konto ein.

OpenClaw Hostinger – Häufig gestellte Fragen

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu unserem 1-Click OpenClaw.

Benötige ich technische Kenntnisse, um OpenClaw einzurichten?

Ganz und gar nicht. OpenClaw mit nur einem Klick ist ideal für alle, die noch nie einen Server bedient haben. Unsere 1-Klick-Bereitstellung übernimmt die gesamte Installation – von der Serverumgebung bis zur KI-Konfiguration. Wählen Sie einfach Ihren Plan, klicken Sie auf „Bereitstellen“, und Ihr persönlicher KI-Assistent ist innerhalb weniger Minuten einsatzbereit. Kein Programmieren, keine Kommandozeilen, keine komplizierten Dashboards.

Wie funktionieren KI-Credits und muss ich externe Konten einrichten?

Ihre KI-Credits sind bereits integriert und sofort einsatzbereit. Anders als bei einer Standard-OpenClaw-Installation müssen Sie keine Konten bei KI-Anbietern wie OpenAI oder Anthropic erstellen, API-Schlüssel generieren oder technische Konfigurationen vornehmen. Kaufen Sie einfach Credits über Ihr Hostinger-Dashboard, und Ihr Assistent ist sofort einsatzbereit. Wenn Sie mehr benötigen, laden Sie Ihr Guthaben direkt über dasselbe Dashboard auf – so einfach ist das.

Sind meine Daten privat und sicher?

Absolut. Jede OpenClaw-Instanz läuft in einer eigenen, isolierten Umgebung. Ihre Daten und Konversationen sind somit vollständig von denen anderer Nutzer getrennt. Wir sichern jeden Container ab, um unbefugten Zugriff oder externe Änderungen zu verhindern. Jede Instanz verfügt standardmäßig über ein speziell entwickeltes, hochkomplexes Sicherheitsgateway. Sie erhalten professionellen Schutz, ohne selbst etwas konfigurieren zu müssen.

Worin besteht der Unterschied zwischen OpenClaw mit einem Klick und der Ausführung von OpenClaw auf einem VPS?

Mit einem VPS erhalten Sie vollen Root-Zugriff und die volle Kontrolle über den Server – das bedeutet aber auch, dass Sie für Einrichtung, Updates und Sicherheit verantwortlich sind. OpenClaw mit nur einem Klick macht all das überflüssig. Wir kümmern uns um die Infrastruktur, halten Ihre Instanz auf der neuesten stabilen Version und fügen zusätzliche Sicherheitsebenen hinzu – so können Sie sich voll und ganz auf Ihren KI-Assistenten konzentrieren, anstatt einen Server zu verwalten. Wenn Sie als Entwickler volle Anpassungsmöglichkeiten wünschen, sind unsere VPS OpenClaw-Pläne besser geeignet.

Was kann ich mit OpenClaw eigentlich alles machen?

OpenClaw ist Ihr persönlicher KI-Assistent, der rund um die Uhr arbeitet, selbst wenn Ihr Laptop zugeklappt ist. Verbinden Sie ihn mit Ihren bevorzugten Messaging-Apps – darunter WhatsApp, Telegram, Slack und Discord – und nutzen Sie ihn, um alltägliche Aufgaben zu automatisieren, plattformübergreifende Konversationen zu verwalten, Leads zu bearbeiten, Browser-Automatisierungen durchzuführen und vieles mehr. Stellen Sie sich OpenClaw als digitales Teammitglied vor, das nie schläft und immer bereit ist, Ihnen zu helfen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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