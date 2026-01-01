OpenClaw en 1 clic : votre assistant IA disponible 24 h/24 et 7 j/7
Activez OpenClaw en 1 clic et automatisez vos tâches quotidiennes, sans configuration ni complication.
Crédits IA déjà inclus
Les crédits IA permettent d'utiliser OpenClaw. Vous n'avez pas besoin de passer par des plateformes externes pour les configurer ou les recharger : tout se gère au même endroit.
Installation en 1 clic
OpenClaw est facile à installer, ce qui le rend idéal pour les débutants.
Sécurité et confidentialité
OpenClaw est hébergé dans un environnement Docker isolé, ce qui vous permet de garder le contrôle sur vos données et vos conversations.
Tout ce dont vous avez besoin dans un seul pack
Déployez OpenClaw en 3 étapes simples
Installez OpenClaw en 1 clic
Activez votre pack et nous nous occupons automatiquement de l'installation. Aucune compétence technique nécessaire.
Choisissez votre application de discussion
Rendez-vous sur Telegram ou WhatsApp et démarrez une conversation avec votre agent IA en seulement quelques secondes.
Profitez d'OpenClaw immédiatement
Vous n'avez rien besoin de faire : votre assistant IA OpenClaw est déjà actif et opérationnel.
Que peut-on faire avec OpenClaw ?
Assistant personnel intelligent
OpenClaw gère vos tâches, crée des rappels, résume les conversations et vous aide à planifier votre journée plus facilement.
Assistant commercial
Répondez automatiquement aux nouvelles demandes, recueillez les coordonnées et identifiez les prospects les plus qualifiés.
Assistant de programmation
OpenClaw vous aide à écrire du code, corriger les erreurs et améliorer vos programmes avec des explications claires.
Assistant de recherche
OpenClaw collecte des informations, résume du contenu et compare différentes options pour vous aider à prendre des décisions plus rapidement.
Planificateur de contenu pour les réseaux sociaux
Fini la page blanche : trouvez des idées de contenu, rédigez vos publications et programmez vos posts sur les réseaux sociaux.
Agent de support
Répondez automatiquement aux questions fréquentes des clients et guidez-les étape par étape. OpenClaw réduit les réponses répétitives et améliore le temps de réponse.
OpenClaw : vos avantages avec Hostinger
Pourquoi choisir Hostinger pour déployer OpenClaw ?
Installation en 1 clic
Lancez OpenClaw instantanément : aucun réglage manuel, aucune configuration complexe.
Crédits IA déjà inclus
Les assistants IA utilisent des crédits pour générer des réponses et exécuter des tâches. Nous les avons déjà ajoutés à votre compte afin que vous puissiez commencer à utiliser OpenClaw dès maintenant.
Environnement privé et sécurisé
OpenClaw fonctionne sur un coffre-fort privé pour garantir la confidentialité de vos données et conversations.
Configuré et testé pour vous
Profitez d'une version stable et vérifiée d'OpenClaw dès l'activation. Nous nous chargeons de tous les tests et des vérifications de compatibilité pour vous offrir une expérience optimale.
Disponibilité 24 h/24, 7 j/7
Votre assistant OpenClaw reste actif en permanence : il gère vos tâches et vos conversations même quand vous êtes hors ligne.
Une boîte de réception dédiée à votre IA
Au lieu d'utiliser votre adresse email personnelle, optez pour une boîte mail OpenClaw distincte pour plus de sécurité.
FAQ sur la configuration d'OpenClaw chez Hostinger
Ai-je besoin de connaissances techniques pour configurer OpenClaw ?
Pas du tout. L'installation d'OpenClaw en 1 clic a été conçue pour ceux qui n'ont jamais touché à un serveur de leur vie. Notre déploiement automatisé s'occupe de tout : de l'environnement serveur à la configuration de l'IA. Choisissez votre pack, cliquez sur Déployer, et votre agent IA personnel est opérationnel en quelques minutes. Pas de code, pas de lignes de commande, ni de tableaux de bord complexes.
Comment fonctionnent les crédits IA et dois-je configurer des comptes externes ?
Vos crédits IA sont déjà intégrés et prêts à l'emploi. Contrairement à une installation OpenClaw classique, vous n'avez pas besoin de créer de comptes chez des fournisseurs d'IA comme OpenAI ou Anthropic, ni de générer des clés API ou de gérer des configurations techniques. Achetez simplement vos crédits IA depuis votre tableau de bord Hostinger pour booster votre assistant instantanément. Et si vous en manquez, rechargez votre compte directement au même endroit : c'est aussi simple que ça.
Mes données sont-elles privées et protégées ?
Absolument. Chaque instance OpenClaw fonctionne dans son propre environnement isolé, ce qui signifie que vos données et vos conversations sont totalement séparées de celles des autres utilisateurs. Nous verrouillons chaque conteneur pour empêcher tout accès non autorisé ou toute modification externe. De plus, chaque instance bénéficie par défaut d'une passerelle de sécurité personnalisée et hautement complexe. Vous profitez d'une protection de niveau professionnel sans avoir à configurer quoi que ce soit par vous-même.
Quelle est la différence entre l'installation en 1 clic d'OpenClaw et son exécution sur un VPS ?
Avec un VPS, vous bénéficiez d'un accès root complet et d'un contrôle total sur votre serveur, mais cela implique aussi de gérer vous-même la configuration, les mises à jour et la sécurité. L'option OpenClaw en 1 clic élimine toute cette complexité technique. Nous pilotons l'infrastructure, maintenons votre instance sur la dernière version stable et renforçons la sécurité pour vous. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur votre agent IA plutôt que sur la gestion d'un serveur. Si vous préférez configurer votre propre environnement, nos packs VPS OpenClaw sont faits pour vous.
Concrètement, qu'est-ce que je peux faire avec OpenClaw ?
OpenClaw est votre assistant personnel IA opérationnel 24 h/24 et 7 j/7, même lorsque votre ordinateur est éteint. Connectez-le à vos applications de messagerie préférées comme WhatsApp, Telegram, Slack ou Discord pour automatiser vos tâches quotidiennes, centraliser vos échanges, gérer vos prospects ou lancer des automatisations web. Plus qu'un simple outil, c'est un membre de votre équipe à part entière, qui ne prend jamais de pause.