L'e-mail pour agents de Hostinger est conçu pour les développeurs et les créateurs d'automatisations qui ont besoin d'une couche d'e-mail fiable pour leurs agents IA et leurs flux de travail. Si vous développez avec OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier ou des outils similaires, et que vous rencontrez des difficultés avec les fournisseurs d'e-mails traditionnels qui bloquent votre automatisation – ceci est fait pour vous.



C'est aussi pour les agents eux-mêmes. Que votre agent ait besoin d'une adresse dédiée pour la prospection à froid, le support client, les flux de réservation ou le traitement de documents, l'e-mail pour agents lui offre une véritable boîte de réception programmable à partir de laquelle travailler.