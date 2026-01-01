Les compétences sont des templates de tâches prêts à l'emploi, directement intégrés à chaque agent. Au lieu de perdre du temps à chercher la bonne formulation, il vous suffit de sélectionner une compétence : l'agent vous accompagne alors pas à pas vers un résultat précis, qu'il s'agisse de rédiger un article de blog, de faire une recherche de mots-clés ou de créer une politique de confidentialité. C'est plus rapide, beaucoup plus structuré et bien plus efficace que de commencer une conversation à partir de zéro.