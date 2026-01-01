Agents Hostinger

Confiez vos tâches aux agents Hostinger

Des experts IA spécialisés en SEO, marketing, création de contenu, vente, communication client et stratégie d'entreprise.
Commencez
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Compatible avec :
Confiez vos tâches aux agents Hostinger

Que peuvent faire les agents Hostinger ?

Stratégie d'entreprise

Validez votre projet, définissez votre offre et élaborez un plan d'action clair.

Stratégie d'entreprise

Identité de marque

Créez des logos et des visuels qui donnent à votre marque une image cohérente et professionnelle.

Identité de marque

Marketing et SEO

Trouvez les bons mots-clés, analysez vos pages et identifiez des opportunités pour améliorer votre référencement.

Marketing et SEO

Planification des tâches

Aidez-vous de l'IA pour gérer les tâches récurrentes et prendre des décisions.

Planification des tâches

IA généraliste vs Agents Hostinger

Une IA généraliste répond à vos demandes. Les agents Hostinger vous aident à atteindre votre objectif, étape par étape.

Un chatbot généraliste

  • Attend vos instructions.
  • Dépend des questions que vous lui posez.
  • Donne des réponses génériques.
  • Multiplie les échanges.

Agents Hostinger

  • S'appuient sur des compétences prêtes à l’emploi.
  • Vous guident en vous posant les bonnes questions.
  • Sont intégrés à votre compte Hostinger.
  • Vous aident à obtenir un résultat, pas seulement une réponse.

Ignorez l'invite. Commencez par une tâche.

Choisissez ce que vous devez accomplir, suivez une méthode éprouvée et obtenez un résultat pratique que vous pourrez utiliser.
Choisissez une tâche
Suivez les étapes guidées
Obtenez un résultat prêt à l'emploi
Commencer
Ignorez l'invite. Commencez par une tâche.

Vous ne savez pas par où commencer ? Faites appel à un expert.

Conseiller stratégique

Je vous aide à affiner vos idées, à repérer de nouvelles opportunités et à prendre les bonnes décisions pour la suite.
Je rédige des contenus clairs et engageants pour votre site web, votre blog et vos fiches produit.
Je trouve les mots-clés les plus pertinents, identifie ce qui nuit à votre visibilité et vous aide à garder une longueur d'avance sur vos concurrents.
Je planifie votre lancement, élabore votre calendrier de contenu et identifie les canaux qui auront le plus d'impact.
Je rédige vos documents juridiques, décrypte vos contrats et vous aide à prendre des décisions en toute confiance.
Commencer
Cas d'utilisation

Que voulez-vous faire ?

Choisissez la tâche à accomplir, suivez les étapes et obtenez un résultat concret en quelques minutes.

Programmer vos publications

Programmer vos publications

Planifiez et publiez automatiquement vos publications sur les réseaux sociaux.
Créer vos contenus marketing

Créer vos contenus marketing

Transformez le contenu de votre site en publicités, emails et autres supports marketing.
Rédiger des articles optimisés pour le SEO

Rédiger des articles optimisés pour le SEO

Générez des articles de blog à partir de mots-clés pertinents, identifiés pour vous.
Rédiger le contenu de votre site web

Rédiger le contenu de votre site web

Créez les textes de vos pages en quelques minutes.
Trouver de nouveaux prospects

Trouver de nouveaux prospects

Identifiez des clients potentiels et lancez automatiquement vos campagnes de prospection.
Rédiger des emails professionnels

Rédiger des emails professionnels

Décrivez le contexte et obtenez un email rédigé dans un style professionnel.
Rédiger une politique de confidentialité

Rédiger une politique de confidentialité

Élaborez une politique de confidentialité claire et adaptée à votre entreprise.
Analyser votre stratégie tarifaire

Analyser votre stratégie tarifaire

Obtenez des recommandations sur vos prix, vos coûts, vos marges et votre modèle de tarification.
Prêts à vous aider dans vos tâches du quotidien.
150+
Compétences
Connectez les outils que vous utilisez déjà.
1 000
Applications
Adoptés par des entreprises du monde entier.
50+
Pays

Choisissez le pack qui vous convient

1 000 crédits par mois
Renouvelés automatiquement chaque mois.
Plus de 150 compétences prêtes à l'emploi
Rédaction d'articles de blog, audits SEO, création de publicités, etc.
Connectez vos applications préférées
Gmail, Notion, Slack, WhatsApp et plus de 1 000 outils.
Créez des visuels avec l'IA
Images, logos, visuels personnalisés.
Testez la viabilité de vos idées et de vos prix
Validez votre projet avant d'y consacrer du temps et de l'argent.
Importez vos fichiers et suivez les versions
Prévisualisez votre projet et conservez chaque version.
Automatisez vos tâches du quotidien
Confiez vos tâches récurrentes à votre agent.
Le plus populaire

12 mois

30 % de réduction
9,99
6,99/mois

3 mois

7,99/mois

1 mois

9,99/mois

Renouvellement au prix de 8,99 €/mois (HT).

Renouvellement au prix de 8,99 €/mois (HT).

Nos clients en parlent mieux que nous

Découvrez pourquoi des millions de clients choisissent Hostinger.
Charlie Low & Dale Comley
Charlie Low & Dale Comley
Co-fondateurs de Nohma

« Pour nos équipes de support, Hostinger est une véritable référence. »

Owen Phillips
Owen Phillips
Forgeron

« J'ai pu gérer mon hébergement, mon nom de domaine et mon certificat SSL depuis une seule interface. Un vrai gain de temps. »

Jordi Robert
Jordi Robert
Expert en marketing

« Hostinger est le meilleur hébergeur que j'ai jamais utilisé. Le support est efficace et les prix sont imbattables. »

Anna Franques
Anna Franques
Designer et développeuse web

« Je recommande Hostinger à tous mes clients. Tout est pensé pour être simple, et la plateforme évolue sans cesse avec de nouvelles fonctionnalités. »

Elise Hernaez
Elise Hernaez
Entrepreneuse

« Grâce au tableau de bord intuitif de Hostinger, nous pouvons gérer notre site WordPress nous-mêmes. »

Connectez vos outils
Intégrations

Connectez vos outils

Connectez des services tiers afin que vos agents puissent les utiliser directement dans la conversation.
Essayer gratuitement
Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity

Perplexity

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

X (Twitter)

X (Twitter)

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Agenda

Google Agenda

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

Afficher plus

Foire aux questions

Hostinger Agents est une application basée sur l'IA qui met à votre disposition une équipe d'agents spécialisés : chacun est conçu pour un domaine d'activité précis, comme la stratégie, la rédaction, le SEO, le marketing, le juridique, la communication client ou la vente. Plutôt que de solliciter un chatbot générique, vous échangez avec des experts dédiés, disponibles à tout moment, en langage naturel. Aucune compétence technique n'est requise.
Cette solution est conçue pour les solopreneurs, les indépendants et les gérants de petites entreprises qui portent toutes les casquettes. Si vous avez toujours voulu avoir un stratège, un rédacteur, un marketeur ou un conseiller juridique à portée de main, c'est exactement ce que vous offre Hostinger Agents.
À l'inverse des chatbots généralistes, chaque Agent Hostinger est conçu avec une expertise pointue dans un domaine d'activité bien précis. Plus besoin de vous creuser la tête pour rédiger la requête parfaite : il vous suffit de sélectionner un agent et une compétence pour obtenir des résultats concrets et directement exploitables.
Les compétences sont des templates de tâches prêts à l'emploi, directement intégrés à chaque agent. Au lieu de perdre du temps à chercher la bonne formulation, il vous suffit de sélectionner une compétence : l'agent vous accompagne alors pas à pas vers un résultat précis, qu'il s'agisse de rédiger un article de blog, de faire une recherche de mots-clés ou de créer une politique de confidentialité. C'est plus rapide, beaucoup plus structuré et bien plus efficace que de commencer une conversation à partir de zéro.
Non. Vous pouvez reprendre une conversation existante ou en démarrer une nouvelle à tout moment. Votre agent se souvient de votre activité, de vos préférences et des décisions déjà prises. Ainsi, démarrer une nouvelle conversation ne signifie pas repartir de zéro.

Confiez vos tâches aux agents Hostinger

Des experts IA en stratégie, création de contenu, SEO et ventes, disponibles dès que vous en avez besoin.

Commencer

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.