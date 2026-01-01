Oui. Vous n’avez pas besoin d’expérience de codage pour créer une application Web. Alors que le développement traditionnel nécessite l’apprentissage de langages comme HTML, CSS ou JavaScript — et de frameworks comme Node.js ou Django —, les outils sans code et d’IA comme Hostinger AI Builder vous permettent de décrire votre idée avec vos propres mots et de générer une application Web fonctionnelle instantanément — sans écrire de code.

En savoir plus dans notre guide sur comment créer une application Web.