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Quelques outils internes personnalisés que vous pouvez créer avec AI Builder
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Comment créer un outil interne avec AI Builder
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Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons
Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.
J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎
Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.
Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.
Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !
J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.
Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.
Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !
Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.
J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.
C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.
FAQ sur le créateur d'outils internes
Qu'est-ce qu'un outil interne ?
Un outil interne est une application, un tableau de bord ou un système conçu spécialement pour les besoins de votre équipe. Il peut s'agir, par exemple, d'un outil de suivi de projets, d'un flux de travail de validation, d'un portail RH ou d'un tableau de bord commercial. Plutôt que d'utiliser un logiciel standard qui ne correspond pas parfaitement à vos processus, vous pouvez créer avec Horizons une solution sur mesure, adaptée à la façon dont votre équipe travaille.
Qui peut créer des outils internes avec Horizons ?
Horizons s'adresse à tous ceux qui souhaitent créer un outil interne sans avoir de compétences techniques. Que vous soyez entrepreneur, responsable d'équipe, dirigeant d'une PME ou simplement à la recherche d'une solution pour simplifier vos processus, il vous suffit d'expliquer votre besoin. Décrivez le fonctionnement de votre activité, les tâches que vous souhaitez automatiser ou les informations que vous voulez centraliser, et Horizons crée un outil interne adapté à votre façon de travailler.
Ai-je besoin de compétences en design ou en programmation pour créer mon propre outil ?
Pas du tout. Horizons repose sur une approche conversationnelle de la création, aussi appelée vibe coding. Au lieu d'écrire du code ou de configurer un logiciel complexe, vous décrivez simplement ce que vous souhaitez créer en langage courant, et l'IA crée votre outil interne en temps réel. Vous souhaitez ajouter un nouveau champ de données ? Il suffit de le demander. Modifier un flux de travail ou automatiser une tâche ? Décrivez votre besoin, et Horizons applique les changements en quelques secondes.
Pour aller plus loin, consultez notre tutoriel expliquant comment créer un outil interne personnalisé (en anglais).
Combien coûte la construction d'un outil avec AI Builder internal tool builder ?
Essayez Horizons gratuitement, sans utiliser votre carte bancaire. Dès votre inscription, vous recevez 5 crédits IA pour commencer à créer votre outil interne. Chaque crédit correspond à une requête : décrivez votre idée, apportez des modifications et testez votre outil avant de passer à un pack payant.
Bon à savoir : les crédits IA servent aussi à faire fonctionner les fonctionnalités IA intégrées à votre outil, comme un chatbot ou une recherche intelligente. Ils ne sont utilisés que lorsque vos utilisateurs interagissent avec ces fonctionnalités.
Une fois votre outil prêt, vous pouvez le publier en choisissant l'un de nos packs payants, disponibles à partir de 2,99 €/mois. L'hébergement et le nom de domaine sont inclus, vous n'avez donc rien d'autre à configurer. Il vous suffit de cliquer sur Publier pour mettre votre outil en ligne.
Besoin de crédits supplémentaires ? Rechargez votre solde à tout moment et suivez votre consommation directement depuis votre tableau de bord.
Puis-je contrôler qui a accès à mon outil interne ?
Oui. Grâce à son back-end intégré, Horizons inclut nativement l'authentification des utilisateurs, le stockage des données et la gestion des droits d'accès. Vous pouvez ainsi créer des applications web dans lesquelles vous définissez précisément qui peut se connecter, quelles informations chaque utilisateur peut consulter et quelles actions il est autorisé à effectuer, sans avoir à configurer de système externe ni de base de données.
Mon équipe peut-elle utiliser l'outil sur n'importe quel appareil ?
Oui. Chaque outil conçu avec AI Builder est entièrement réactif. Il fonctionne donc sur ordinateur, tablette et mobile, où que votre équipe travaille.
Que faire si les besoins de mon entreprise évoluent ?
Aucun problème. Modifier votre outil interne est tout aussi simple que de le créer. Il vous suffit de rouvrir votre projet et de continuer à échanger avec Horizons : décrivez les modifications que vous souhaitez apporter, et il s'occupe du reste. C'est tout le principe du vibe coding : vous faites évoluer votre outil en dialoguant avec l'IA, sans avoir besoin de faire appel à un développeur.
Et si vous avez des compétences techniques ou souhaitez faire évoluer votre outil à plus grande échelle, Horizons vous donne un accès complet au code, afin que vous puissiez le personnaliser et le développer autant que vous le souhaitez.