Créez les outils dont votre équipe a besoin

Des tableaux de bord aux portails collaborateurs, créez des outils personnalisés pour automatiser les tâches répétitives, améliorer la collaboration et gagner du temps. Décrivez simplement ce dont vous avez besoin, Horizons s'occupe du reste.
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Donnez à votre équipe les moyens d'aller plus loin

Tout ce qu'il vous faut pour créer, lancer et gérer des outils personnalisés pour votre équipe.

Travaillez plus efficacement

Décrivez simplement les besoins de votre équipe, l'IA s'occupe du reste. Équipez vos collaborateurs des bons outils, automatisez les tâches répétitives et gagnez en efficacité, le tout sans coder.

Accélérez votre croissance

Hébergement, nom de domaine et email inclus. Connectez facilement vos outils marketing et de paiement comme Stripe, PayPal ou Google AdSense.

Ajoutez l'IA à vos outils

Intégrez un chatbot ou une fonction de recherche IA à n'importe quel outil, sans service tiers ni abonnement supplémentaire.

Gérez vos données en toute simplicité

Comptes utilisateurs, bases de données et stockage de fichiers sont intégrés pour que vos outils soient opérationnels dès le premier jour, sans configuration technique.
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Quelques outils internes personnalisés que vous pouvez créer avec AI Builder

Parcourez nos exemples de projets ou lancez-vous avec une requête prête à l'emploi et créez votre outil en quelques secondes.
Quelques outils internes personnalisés que vous pouvez créer avec AI Builder

Tableau de bord commercial

Suivez les performances de votre activité (chiffre d'affaires, opportunités et objectifs) en temps réel et depuis une interface unique.Commencer
Gardez le contrôle sur tous vos projets. Répartissez les tâches, définissez des échéances et suivez l'avancement en temps réel.Commencer
Aidez votre équipe à organiser ses tâches, définir ses priorités et se concentrer sur l'essentiel.Commencer
Créez et envoyez des offres professionnelles plus rapidement. Personnalisez vos services, tarifs et délais, calculez les totaux automatiquement, et exportez-les en PDF en un clic.Commencer
Créez un chatbot intelligent qui répond aux questions de vos clients 24 h/24 et 7 j/7, les guide et automatise les tâches courantes.Commencer
Facilitez l'intégration de vos nouveaux collaborateurs en centralisant les documents, les listes et les ressources de formation au même endroit.Commencer

Comment créer un outil interne avec AI Builder

01

Décrivez votre idée ou choisissez un template

Décrivez à l'IA ce que votre outil interne doit faire et regardez-le prendre vie. Vous pouvez également choisir un template prêt à l'emploi pour vous lancer encore plus rapidement.
02

Personnalisez et testez

Personnalisez votre outil en discutant avec l'IA. Modifiez les processus, ajoutez des champs de données et adaptez le design jusqu'à ce qu'il corresponde parfaitement aux besoins de votre équipe. Prévisualisez les changements en temps réel avant de publier votre projet.
03

Publiez le résultat en un clic

Lorsque tout est prêt, publiez votre outil en un clic. Il est immédiatement disponible pour votre équipe, sans configuration technique ni étapes supplémentaires.

Templates prêts à être personnalisés

Publiez votre site web plus rapidement : choisissez un template conçu par des professionnels, puis personnalisez-le avec l'IA ou notre éditeur visuel.

Modèles prédéfinis

Task planner

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Content calendar

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Social media post generator

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Explorez des tutoriels complets, des guides pratiques et des instructions étape par étape qui vous permettront de passer du statut de débutant(e) à celui de pro de l'IA en un rien de temps. Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour créer votre premier projet IA et bien plus encore.
Guide de démarrage

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Améliorez vos requêtes

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Erreurs courantes à éviter

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Outils IA personnalisés

Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

Prêt(e) à créer votre premier outil interne ?

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FAQ sur le créateur d'outils internes

Un outil interne est une application, un tableau de bord ou un système conçu spécialement pour les besoins de votre équipe. Il peut s'agir, par exemple, d'un outil de suivi de projets, d'un flux de travail de validation, d'un portail RH ou d'un tableau de bord commercial. Plutôt que d'utiliser un logiciel standard qui ne correspond pas parfaitement à vos processus, vous pouvez créer avec Horizons une solution sur mesure, adaptée à la façon dont votre équipe travaille.

Horizons s'adresse à tous ceux qui souhaitent créer un outil interne sans avoir de compétences techniques. Que vous soyez entrepreneur, responsable d'équipe, dirigeant d'une PME ou simplement à la recherche d'une solution pour simplifier vos processus, il vous suffit d'expliquer votre besoin. Décrivez le fonctionnement de votre activité, les tâches que vous souhaitez automatiser ou les informations que vous voulez centraliser, et Horizons crée un outil interne adapté à votre façon de travailler.

Pas du tout. Horizons repose sur une approche conversationnelle de la création, aussi appelée vibe coding. Au lieu d'écrire du code ou de configurer un logiciel complexe, vous décrivez simplement ce que vous souhaitez créer en langage courant, et l'IA crée votre outil interne en temps réel. Vous souhaitez ajouter un nouveau champ de données ? Il suffit de le demander. Modifier un flux de travail ou automatiser une tâche ? Décrivez votre besoin, et Horizons applique les changements en quelques secondes.

Pour aller plus loin, consultez notre tutoriel expliquant comment créer un outil interne personnalisé (en anglais).

Essayez Horizons gratuitement, sans utiliser votre carte bancaire. Dès votre inscription, vous recevez 5 crédits IA pour commencer à créer votre outil interne. Chaque crédit correspond à une requête : décrivez votre idée, apportez des modifications et testez votre outil avant de passer à un pack payant.

Bon à savoir : les crédits IA servent aussi à faire fonctionner les fonctionnalités IA intégrées à votre outil, comme un chatbot ou une recherche intelligente. Ils ne sont utilisés que lorsque vos utilisateurs interagissent avec ces fonctionnalités.

Une fois votre outil prêt, vous pouvez le publier en choisissant l'un de nos packs payants, disponibles à partir de 2,99 €/mois. L'hébergement et le nom de domaine sont inclus, vous n'avez donc rien d'autre à configurer. Il vous suffit de cliquer sur Publier pour mettre votre outil en ligne.

Besoin de crédits supplémentaires ? Rechargez votre solde à tout moment et suivez votre consommation directement depuis votre tableau de bord.

Oui. Grâce à son back-end intégré, Horizons inclut nativement l'authentification des utilisateurs, le stockage des données et la gestion des droits d'accès. Vous pouvez ainsi créer des applications web dans lesquelles vous définissez précisément qui peut se connecter, quelles informations chaque utilisateur peut consulter et quelles actions il est autorisé à effectuer, sans avoir à configurer de système externe ni de base de données.

Oui. Chaque outil conçu avec AI Builder est entièrement réactif. Il fonctionne donc sur ordinateur, tablette et mobile, où que votre équipe travaille.

Aucun problème. Modifier votre outil interne est tout aussi simple que de le créer. Il vous suffit de rouvrir votre projet et de continuer à échanger avec Horizons : décrivez les modifications que vous souhaitez apporter, et il s'occupe du reste. C'est tout le principe du vibe coding : vous faites évoluer votre outil en dialoguant avec l'IA, sans avoir besoin de faire appel à un développeur.

Et si vous avez des compétences techniques ou souhaitez faire évoluer votre outil à plus grande échelle, Horizons vous donne un accès complet au code, afin que vous puissiez le personnaliser et le développer autant que vous le souhaitez.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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